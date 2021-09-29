Клуб из Приднестровья обыграл "Реал" и стал сенсацией Лиги чемпионов. Как ему это удалось?

час назад

Автор фото, Getty Images

Тираспольский "Шериф" обыграл в Мадриде "Реал" и попал на первые полосы всех мировых спортивных изданий. Клуб, выступающий за Молдову, но тренирующийся в непризнанной Приднестровской республике, - уникальный пример того, как политика не помешала развитию футбола.

В августе 2021 года "Шериф" стал первой в истории молдавской командой, пробившейся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Спортивные СМИ, отмечая этот успех, писали, что дальше у тираспольцев никаких шансов, скорее всего, нет, ведь они попали в одну группу с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и донецким "Шахтером".

Но сначала приднестровцы обыграли дома со счетом 2:0 вице-чемпиона Украины, а во вторник сенсационно победили "Реал" на выезде со счетом 2:1.

Как отмечают спортивные издания, некоторые игроки "Реала" стоят на трансферном рынке больше, чем весь состав "Шерифа". А благодаря своему успешному выступлению в еврокубках, чемпион Молдовы заработал уже больше 20 миллионов евро, что в четыре раза больше его годового бюджета.

Признанный клуб из непризнанной республики

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пока Приднестровье надеется присоединиться к России, "Шериф" выступает за Молдову

Приднестровье долгое время называли памятником СССР на постсоветском пространстве. Пока Кишинев развивался и менялся, в Тирасполе туристу могло показаться, что он вернулся в начало 80-х годов XX века.

Но за последние 5-7 лет ситуация стремительно изменилась и, благодаря финансовым вливаниям из России, столица Приднестровья смотрится сегодня даже более благоустроенной, чем столица Молдовы.

"Шериф" был основан в Тирасполе в 1996 году, спустя всего три года после окончания активных боевых действий на Днестре.

С тех пор у Приднестровья остались свой флаг, своя валюта и свои границы, никем в мире, впрочем, не признанные.

Власти республики постоянно говорят о своем желании интегрироваться в состав России, и даже проводили референдум, на котором граждане голосовали за объединение. Однако Москва вот уже почти 30 лет очень аккуратно реагирует на эти инициативы Тирасполя, сохраняя при этом на территории республики небольшой воинский контингент.

Впрочем, в футбольном вопросе Приднестровье играть в независимость не стало. С первого года своего существования "Шериф" принимал участие в чемпионате Молдовы, а стадион команды, построенный под Тирасполем в 2002 году, остается самым большим и современным в стране.

За 25 лет своего существования "Шериф" стал самой титулованной командой в истории молдавского футбола, 19 раз выиграв чемпионат страны, 10 раз - кубок и 7 - Суперкубок Молдовы.

Поскольку клуб остается в молдавской футбольной юрисдикции, он многие годы представляет страну в европейских кубках. Но до сих пор его наивысшим достижением был выход в групповой этап Лиги Европы - второго по значимости турнира.

Клубы в изгнании

Пример "Шерифа" является уникальным для постсоветского пространства, на котором с начала 90-х годов образовалось шесть самопровозглашенных республик.

На всех других спорных территориях, включая аннексированный Россией Крым, футбол вынужден выживать, законсервировавшись во внутренних чемпионатах. В Абхазии, Нагорном Карабахе и даже ДНР проводятся свои первенства, но их победители в турнирах под эгидой УЕФА выступать не могут.

Многократный чемпион Украины донецкий "Шахтер", который "Шериф" обыграл в первом групповом матче ЛЧ, свой последний матч в Донецке провел в начале мая 2014 года, после чего покинул город из-за начавшейся войны.

Ультрасовременный стадион "Шахтера" стоит с 2014 года замороженным, во время обстрелов города он незначительно пострадал.

Покинуть свой город пришлось и луганской "Заре", которой долгие годы руководил нынешний тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб.

Луганчан он тренировал с 2011 по 2019 год и при нем "Заря" также регулярно выступала в еврокубках. В 2014 году Вернидуб с "Зарей" были вынуждены перебраться в Запорожье, когда Луганск оказался под контролем самопровозглашенной ЛНР, а в 2020 году, возглавив "Шериф", он все же переехал непризнанную республику, но это уже было Приднестровье.

Наконец, азербайджанский клуб "Карабах"в советские годы играл в Агдаме и в 1988 году даже становился чемпионом Азербайджанской ССР.

В 1993 году клуб был вынужден переехать в Баку, а Агдам оказался под контролем Нагорного Карабаха. Город был разрушен и простоял безжизненным до 2020 года, когда в результате очередной войны Азербайджан вернул себе контроль над Агдамским районом.