Что не так с видео перестрелки между сотрудниками КГБ Беларуси и IT-менеджером Зельцером

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

31 минуту назад

Автор фото, Belta Подпись к фото, Видео в комнате снимала супруга Андрея Зельцера на телефон. Другая камера была установлена за его спиной

Государственные СМИ Беларуси распространили запись перестрелки, во время которой были убиты IT-менеджер Андрей Зельцер и сотрудник КГБ, пытавшийся провести обыск в его квартире. По утверждениям правоохранительных органов, Зельцер стрелял из ружья в пришедших к нему членов оперативной группы. Мы собрали некоторые вопросы, возникшие к записи, и попросили экспертов прокомментировать их.

На видео, опубликованном провластными СМИ (осторожно, кадры содержат сцены насилия, которые могут шокировать), видно, как люди в штатском требуют от хозяев открыть дверь квартиры, после чего вскрывают ее болгаркой и врываются внутрь. На других кадрах, снятых уже внутри помещения, виден мужчина с охотничьим ружьем. Начинается перестрелка, один из ворвавшихся в квартиру падает, видна кровь.

Кем именно сделаны эти кадры - неизвестно.

Где запись с телефона жены Зельцера?

На 26-й секунде видео появляются кадры, снятые внутри квартиры - на них виден Андрей Зельцер с ружьем. Камера, фиксировавшая происходящее, находится у него за спиной. Судя по всему, она установлена стационарно, поскольку картинка не трясется, как бывает, когда камеру держат в руках.

При этом видно, что происходящее также снимает на телефон находящаяся в комнате женщина (она появляется в кадре на 28-й секунде, ее отражение также можно заметить в телевизоре). Белорусские СМИ пишут, что это жена Зельцера.

Однако неясно, почему видео с телефона девушки не было опубликовано. Девушка задержана, как сообщают правоохранительные органы, ее подозревают в причастности к убийству сотрудника КГБ.

По версии следствия, стрелок и его жена снимали происходящее на камеру "с целью так называемого хайпа".

На фрагменте видео, где слышны выстрелы из ружья, видны только руки стреляющего, но не его лицо или туловище. На это обращает внимание бывший начальник третьего управления белорусского агентства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Александр Азаров, который сейчас входит в оппозиционное объединение бывших силовиков Беларуси Bypol.

"У [супруги] забрали телефон с этим видео. Но они могли показать кадры с ее телефона, на котором видно, что стреляет Андрей - тогда бы у людей не было вопросов", - сказал Азаров Русской службе Би-би-си. "Вместо этого они вклеили, странный кусок, где не видно, кто держит в руках ружье. Значит, что-то они не хотят показывать", - предполагает он.

Занавески и открытое окно

На кадрах, снятых внутри квартиры, до 36-й секунды видно, что окна плотно занавешены полосатыми шторами. Это же отражается на экране телевизора.

Автор фото, Belta Подпись к фото, Изначально на кадрах, снятых внутри квартиры, окна плотно занавешены шторами

Однако на 55-й секунде видеозаписи шторы уже открыты. На отражении в телевизоре можно видеть, как девушка в черном дергает ручку окна, рама медленно открывается - это происходит на фоне выстрелов из ружья.

Автор фото, Belta Подпись к фото, На 55-й секунде видео видно, что штор на окнах больше нет

Одежда силовиков

На кадрах, снятых на лестничной клетке, видно, как группа мужчин пытается войти в квартиру, а затем распиливает замок и взламывает дверь. Силовики одеты в гражданское: на них легкие куртки и кепки.

Автор фото, Belta Подпись к фото, Ловить "опасного преступника" силовики пришли в гражданском

При этом, в официальном заявлении КГБ говорится, что сотрудники органов проводили спецоперацию "по ​​отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности", а в квартире, по сообщению ведомства, находился "особо опасный преступник".

В таком случае неясно, почему на силовиках не было средств защиты, таких как каски, бронежилеты или щиты, говорит Азаров. "Если они действительно отрабатывали террористов, сотрудники должны были быть в бронежилетах, в спецодежде, где будет написано название подразделения, в касках, щитах и с автоматами, - считает бывший сотрудник ГУБОПиК. - Поскольку они заходят в гражданском, у них нет никакой защиты, они предполагают, что там не террорист, а обычный айтишник".

Еще один представитель Bypol, бывший прокурор Олег Талерчик в эфире телеканала "Белсат" также обратил внимание на отсутствие экипировки.

"Если они считали Андрея Зельцера особо опасным преступником и ехали с целью его задержания как особо опасного преступника, они обязаны были по всем инструкциям - это делается на автомате, спросите у любого сотрудника органов внутренних дел - проверить по разрешительной системе, есть ли у него зарегистрированное оружие, - сказал Талерчик. - А оно у него было, и было зарегистрировано, поскольку он являлся охотником". "[Необходимо] было проверить местность, узнать планировку квартиры и в полной экипировке входить в эту квартиру: не полчаса взламывать дверь непонятно какими устройствами, а через окна, как они делают", - продолжает Талерчик.

Выстрелы из ружья

На кадрах видеозаписи видно, что Андрей Зельцер держит в руках двуствольное охотничье ружье с вертикальным расположением стволов. 13 августа этого года в одном из своих аккаунтов в "Инстаграме", Зельцер опубликовал фотографию похожего ружья. В тот же день на сайте iHunt.by появилось информация об оплате пошлины на охоту на имя Андрея Зельцера.

Эксперт по вооружениям, с которым пообщалась Русская служба Би-би-си, предположил, что речь идет о спортивно-охотничьем ружье ИЖ-27. Об этом же писали некоторые СМИ. При выстреле из такого ружья часто образуется дым. Но на видео дыма не было.

Впрочем, по словам эксперта, при определенных условиях съемки (включая яркость освещения) дыма может быть не заметно. На наличие или отсутствие дыма также может влиять снаряжение патронов и другие переменные.

Государственное информагентство БЕЛТА сообщает о смерти Зельцера так: "С учетом характера примененного насилия, вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины, ответным огнем он был ликвидирован".