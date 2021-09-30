YouTube удалит все видео с дезинформацией о вакцинах

час назад

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Начиная со среды YouTube намерен удалять все видео, распространяющие заведомо ложную информацию о вакцинах. К ним, в частности, отнесены видео, в которых утверждается, что вакцины опасны, могут повредить здоровью в долгосрочной перспективе или не способствуют сдерживанию пандемии.

Ранее сервис не удалял, но прекращал отображать видео, содержащие ложную информацию о других, не связанных с ковидом прививках, или способствующие росту недоверия к вакцинации.

А в общей сложности с начала пандемии YouTube уже удалили около миллиона фейков, связанных с ковидом.

По словам вице-президента видеохостинга Мэтта Халприна, отвечающего за доверие к контенту YouTube, фейки о вакцинах давно уже стали глобальной проблемой и появляются во всех странах.

В качестве примера он привел многочисленный фейки, связанные с комбинированной прививкой от кори, свинки и краснухи (MMR), которая, якобы, вызывает аутизм.

"Как мы знаем, ученые однозначно утверждают, что связи между этой вакциной и аутизмом нет, и тем не менее некоторые продолжают настаивать на том, что MMR вызывает аутизм", - отметил Халприн.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Особенно распространен в последнее время фейк о том, что с прививкой вам якобы подсаживают микрочип

Согласно новым внутренним правилам, в YouTube можно будет размещать личные истории вакцинации, обсуждения различных правил вакцинирования и даже ссылки на исторические случаи провала программ вакцинации, если только при этом они не содержат заведомо ложной информации и не подталкивают людей к отказу от прививок.

При этом видео, содержащие утверждения вроде того, что вакцины вызывают рак, приводят к бесплодию, или что прививка подсаживает вам микрочип (эта тема в последнее время стала одной из самых навязчивых), будут немедленно устраняться.