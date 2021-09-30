Дайджест: новые СМИ в реестре иноагентов и победа Бритни Спирс над отцом

12 минут назад

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"Медиазона" и "ОВД-Инфо" признаны иноагентами

Российское министерство юстиции включило издание "Медиазона" в реестр СМИ, признанных иностранными агентами.

Кроме того, в реестр попала организация "Зона права", занимающаяся помощью заключенным, а в список физлиц-иноагентов - главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и ее издатель Петр Верзилов.

Также минюст включил портал "ОВД-Инфо", помогающий задержанным на акциях протеста, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

"Медиазона" и "ОВД-Инфо" намерены продолжить работу, несмотря на статус иноагентов. Об этом говорится в заявлениях на их сайтах.

Беспорядки в тюрьме: больше 100 убитых

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Более 100 человек погибли в вооруженном столкновении между двумя бандами в тюрьме эквадорского города Гуаякиль. Это самый тяжелый случай беспорядков в тюрьмах страны за всю историю Эквадора.

По меньшей мере пяти заключенным отрезали головы, остальные были застрелены. Для подавления беспорядков понадобилось 400 полицейских.

Как пишут местные СМИ, беспорядки были начались по приказу лидеров могущественных мексиканских банд наркоторговцев, орудующих в Эквадоре.

Отца Бритни Спирс лишили опекунства

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бритни Спирс много лет боролась за то, чтобы хотя бы частично распоряжаться собственной жизнью

Суд в Лос-Анджелесе отстранил отца Бритни Спирс от опекунства над своей дочерью. Контроль за состоянием певицы, которое оценивают в 59 млн долларов, будет временно передан аудитору, несмотря на ее протесты.

В 2008 году Бритни Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками, и ее отец Джейми Спирс был назначен опекуном. Он полностью распоряжался жизнью певицы и всеми ее финансами.

Судья, однако, заявил, что в лучших интересах Бритни Спирс будет отменить опекунство отца, которое сделало ее жизнь невыносимой, но оставить пока в руках эксперта опекунство над ее финансами.

В позже в этом году пройдет еще одно заседание суда, на котором решится, будет ли полностью отменено опекунство в отношении Бритни Спирс.

Эти судебные решения - большая победа певицы, жаловавшейся ранее в суде, что ее отец, пользуясь положением опекуна, пичкал дочь лекарствами против ее воли и не разрешал ей заводить ребенка.

Российско-американские переговоры

В Женеве в четверг пройдёт второй раунд консультаций между РФ и США по стратегической стабильности.

Посол США в РФ Джон Салливан в интервью "Интерфаксу" заявил, что рассчитывает на прогресс по переговоров, однако отметил, что мгновенного прорыва ожидать не стоит.

"Я бы не ждал мгновенного прорыва, особенно в плане заключения подробного, предметного соглашения. Но обе стороны проделали много работы... И я думаю, что после окончания встреч на этой неделе мы услышим о достигнутом прогрессе от моих коллег и от представителей российской стороны", - подчеркнул Салливан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что Россия и США в будущем могут выйти на несколько соглашений в сфере стратегической стабильности.

"Мы предлагаем сделать предметом договоров... все стратегические вооружения, как ядерные, так и неядерные, как наступательные, так и оборонительные. Это наша логика, у американцев подход несколько иной, они хотят включить все без исключения ядерные заряды, в том числе нестратегического характера", - заявил ранее российский министр.

Два убийства, потрясшие лондонцев

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В четверг перед судом в Лондоне предстанет подозреваемый в убийстве преподавательницы Сабины Нессы. 28-летняя школьная учительница была убита в одном из безопасных и довольно респектабельных лондонских районов.

17 сентября, около 20:30 она вышла из дома и направилась через небольшой парк к пабу, где ее ждал друг. Весь путь должен был занять около пяти минут. Что именно произошло, пока неизвестно, но на следующий день местный житель обнаружил на дорожке прикрытое листьями тело Нессы.

Также в четверг в Лондоне будет вынесен приговор бывшему полицейскому Уэйну Казинсу, признанному виновным в убийстве жительницы британской столицы Сары Эверард. Это убийство, произошедшее в марте, стало причиной нескольких масштабных протестов в защиту прав женщин.

Известный бизнесмен обвинен в госизмене

Автор фото, Stoyan Vassev/TASS Подпись к фото, Илья Сачков

Основатель и гендиректор Group-IB Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене. Это ведущая российская компания в сфере кибербезопасности, сотрудничающая с Интерполом и российскими властями. Детали дела неизвестны. Следствие должно объясниться, иначе IT-бизнес побежит из страны, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Долгий, долгий вирус

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После открытия феномена "долгого ковида" британские врачи задались вопросом, а нет ли подобных последствий у других инфекций? Оказалось, что что коронавирус в этом смысле не уникален: другие вирусы тоже могут вызывать аналогичные симптомы, на которые медицина долгое время не обращала внимания.

NYT: отношения с Путиным как предмет торга

Автор фото, EPA Подпись к фото, Эрдоган использует отношения с Путиным для торга с Вашингтоном, пишет NYT

В среду президент Турции Эрдоган встречался в Сочи с Путиным и, как пишет New York Times, дал ясно понять Вашингтону, что у него есть альтернативный партнер для торговых и военных сделок - президент России.

Эта дипломатия Эрдогана рассматривается в Вашингтоне как торг - турецкий президент угрожает Соединенным Штатам сближением с Путиным, но тут же дистанцируется от него, когда что-то просит у Вашингтона.

Эрдоган часто объясняет отношения с Россией как необходимые для такой региональной державы как Турция, и задается вопросом: почему это США хотят диктовать Турции, какими должны быть ее двусторонние отношения.

С 2015 года, когда Турция сбила российский военный самолет, Эрдоган тщательно культивировал отношения с Путиным, встречаясь с ним лично по нескольку раз в год, несмотря на то, что это портило его отношения с НАТО и Соединенными Штатами.

Вопреки предупреждениям американцев, Турция закупает у России зенитные ракетные комплексы С-400. Кроме того, Россия строит в Турции первую атомную электростанцию и проложила в Турцию газопровод по дну Черного моря.

Покупка у России систем ПВО была обусловлена отказом США поставить Турции ЗРК Patriot, заявил Эрдоган.

"Турецкий президент и дальше продолжит играть роль спойлера в НАТО и даст Путину новые возможности подрывать Североатлантический альянс и его ценности", - цитирует газета директора турецких программ Фонд защиты демократий в Вашингтоне Айкана Эрдемира.

На этот раз Эрдоган приехал в Сочи с самыми слабыми позициями за все 19 лет взаимоотношений между двумя лидерами, считает эксперт в области международных и турецко-российских отношений Керим Хас.

Он не только отчаянно стремится предотвратить новое обострение в Идлибе и но и очень хочет заключить выгодную сделку по покупке природного российского газа на фоне растущих цен на мировом рынке, пишет Хас в своем блоге.

После того, как встреча двух лидеров завершилась без брифинга для прессы, Хас заключил, что на этот раз Эрдоган уехал их Сочи с пустыми руками.

"По моему мнению, Эрдоган не получил того, на что надеялся", - цитирует турецкого эксперта газета New York Times

Война и мир по-афгански

Подпись к фото, Голхима (справа) хвалит талибов: "Наши мужья, братья и сыновья гибли, а теперь с этим покончено, и мы испытываем облегчение"

Корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн отправился в афганскую глубинку, в село в провинции Гильменд, чтобы узнать, как живут местные семьи и что они думают о приходе "Талибана" - организации, запрещенной в России.

Коммунисты уходят

Нет, не насовсем, только с заседания Мосгордумы.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, КПРФ подает иски в суд и уходит с заседания Мосгордумы. Видео