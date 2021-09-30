Эквадор: число погибших в драке в тюрьме Гуаякиля перевалило за 100

38 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Заключенные забрались на крышу тюрьмы Литорал

По меньшей мере 116 человек погибли в драке между соперничающими бандами в тюрьме Литорал в городе Гуаякиль в Эквадоре. По словам официальных лиц, это самая кровопролитная драка в истории пенитенциарной системы страны.

Во время столкновений во вторник по меньшей мере пять заключенных были обезглавлены. Есть несколько погибших от огнестрельных ранений.

В тюрьме Литорал содержатся заключенные из эквадорских банд, которые, как считается, имеют связи с мексиканскими наркокартелями. Она считается одной из самых опасных тюрем страны.

Командующий полиции Фаусто Буэнаньо утверждает, что у заключенных также были гранаты. Чтобы восстановить контроль, потребовалось 400 полицейских.

Автор фото, AFP

Местные СМИ сообщают, что бунт был спровоцирован крупными мексиканскими бандами наркоторговцев, которые сейчас действуют в Эквадоре.

Директор тюремной службы Эквадора Боливар Гарсон в интервью местному радио назвал ситуацию "ужасной".

"Вчера полиция взяла ситуацию под контроль в 14:00 [по местному времени], но вчера вечером были другие перестрелки, взрывы. Сегодня с утра мы полностью контролируем ситуацию. Мы начали осматривать помещения, где произошел конфликт, и обнаружили новые тела", - сказал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полиция заявляет, что теперь контролирует всю тюрьму

Бунт в тюрьме Литорал - очередной инцидент с участием соперничающих банд, борющихся за контроль над тюрьмами. В феврале в ходе аналогичной драки было убито 79 заключенных.

По словам Буэнаньо, заключенные из одного крыла тюрьмы пролезли через дыру в другое крыло, где напали на членов конкурирующей банды.

Пострадало более 80 заключенных.

Полиции удалось связаться с шестью поварами, которые оказались в ловушке в крыле, где развернулась драка, и доставить их в безопасное место.

Президент Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Родственники собрались возле тюрьмы в поисках информации о своих близких

В тюрьме Литорал содержатся заключенные из "Лос-Чонерос", эквадорской банды, которая, как считается, связана с могущественным мексиканским наркокартелем Синалоа.

Но другая мексиканская преступная группировка, картель "Халиско - Новое поколение", также пытается создать союзы с эквадорскими бандами, чтобы перехватить у конкурентов из Синалоа контроль над маршрутами контрабанды наркотиков, ведущими из Эквадора в Центральную Америку.

В июле президент Лассо заявил, что тюремная система Эквадора переполнена на 30% сверх своей вместимости.