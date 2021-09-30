Убийство Сары Эверард: бывший полицейский Уэйн Казинс получил пожизненный срок

15 минут назад

Автор фото, Everard family Подпись к фото, Тело Сары Эверард было найдено в лесу

Бывший британский полицейский, который задушил жительницу Лондона Сару Эверард после похищения ее под видом ареста, приговорен к пожизненному заключению.

Уэйн Казинс похитил ее 3 марта, когда она возвращалась от своего друга в лондонском районе Клэпхэм на юге города. Казинс предъявил ей ордер, посадил 33-летнюю Эверард в арендованный автомобиль и уехал.

Родственники Сары Эверард заявили, что его поступок искупить невозможно. По словам обвинения, похищение и убийство Эверард можно охарактеризовать словами "обман, похищение, изнасилование, удушение, сожжение".

Маркетолог Сара Эверард пропала без вести, когда возвращалась домой от своего друга. На следующий день ее партнер заявил о пропаже, а еще через неделю тело Эверард было обнаружено в лесу неподалеку от города Эшфорд в графстве Кент. Тело опознали по зубам. Вскрытие показало, что Эверард погибла от того, что ей сильно сдавили шею.

Казинс работал в Командовании парламентской и дипломатической охраны, которая в основном патрулирует в униформе дипломатические объекты, главным образом посольства. Зачастую она вооружена, в то время как обычные британские полицейские огнестрельное оружие не носят.

В тот день Казинс завершил 12-часовую смену в американском посольстве, поехал в уединенный сельский район недалеко от Дувра в графстве Кент, где припарковался и изнасиловал Сару Эверард. Затем он ее задушил.

Кузенс сжег тело Эверард в пустом холодильнике в принадлежащем ему участке лесного массива в Хоудс Вуд, недалеко от Эшфорда, а затем выбросил останки в ближайший пруд. Обгоревшее тело через неделю обнаружили полицейские собаки.

Автор фото, Metropolitan Police Подпись к фото, Сара Эверард шла к своему дому в Брикстоне в 21:00 по Гринвичу, когда ее похитил Казинс

Казинса арестовали в своем доме в городе Дил в графстве Кент после того, как полиция сумела установить связь между ним и арендой автомобиля, при помощи которого он похитил Сару Эверард.

Казинс признал, что обманом заставил Эверард поехать с ним. Кроме этого, полицейский признал вину по еще одному эпизоду изнасилования, который произошел между 2 и 10 марта.

В среду, в первый день вынесения приговора, родители и сестра Сары Эверард охарактеризовали ее убийцу как "монстра".

Прокурор Том Литтл назвал убийство Сары Эверард исключительным и беспрецедентным и потребовал для убийцы пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

В английском праве это называется whole-life order, то есть "приговор на всю жизнь". Он отличается от пожизненного заключения, которое обычно означает какое-то количество лет в тюрьме, после чего заключенный получает право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Автор фото, Met Police Подпись к фото, Уэйн Казинс

Приговор означает, что Казинс проведет остаток жизни за решеткой.

Адвокат Казинса Джим Стерман возразил против столь сурового приговора, сказав: "Подзащитный согласен, что получит и заслуживает сурового наказания. Ни один здравомыслящий человек... не может чувствовать ничего, кроме отвращения к тому, что он сделал".

По словам защиты, признание вины, развившаяся у Казинса депрессия и отсутствие судимости за насилие должны рассматриваться в качестве смягчающих обстоятельств.