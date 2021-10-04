Шведский художник Ларс Вилкс, автор карикатуры на пророка Мухаммеда, погиб в ДТП
Шведский художник Ларс Вилкс, изобразивший голову пророка Мухаммеда на теле собаки, погиб в дорожно-транспортном происшествии.
Машина, в которой Вилкс ехал с двумя сопровождавшими его полицейскими, столкнулась с грузовиком недалеко от города Маркарид на юге Швеции.
Следователи заявили, что у этого ДТП, в результате которого оба полицейских также погибли, не было никаких признаков преступного умысла.
75-летний художник находился под охраной полиции уже несколько лет - после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда ему неоднократно угрожали.
После аварии автомобиль загорелся, и к месту происшествия прибыло несколько машин экстренной помощи. Водитель грузовика получил ранения и доставлен в больницу, где его допросили следователи.
В заявлении полиции говорится, что до сих пор неясно, как произошло столкновение, однако пока у них нет оснований полагать, что в происшествии участвовал кто-то еще.
"Эта авария расследуется, как и любое другое дорожно-транспортное происшествие. Поскольку в инциденте участвовали двое полицейских, расследование было поручено специальному отделу прокуратуры", - сообщил агентству AFP представитель полиции.
Один очевидец сообщил газете Aftonbladet, что машина, похоже, не справилась с управлением и на высокой скорости выехала на встречную полосу. Ехавший навстречу грузовик не успел свернуть, и они столкнулись.
Штефан Синтеус, начальник регионального следственного отдела Южной Швеции, заявил на пресс-конференции, что в настоящее время следователи пытаются определить, почему автомобиль свернул с полосы.
"Мы пока не знаем, почему полицейская машина оказалась на противоположной стороне дороги, - сказал он. - Но мы опрашиваем свидетелей, нам удалось обнаружить остатки шин на дороге до места аварии, поэтому мы изучаем возможность повреждения покрышки или чего-то похожего".
Угрозы и реакция
Карикатура, опубликованная в 2007 году, оскорбила многих мусульман, которые считают визуальное изображение пророка кощунственным. За год до того датская газета также опубликовала карикатуры на пророка вызвавшие широкий резонанс.
Бывший в то время премьер-министром страны Фредрик Райнфельдт встретился с послами 22 мусульманских стран в попытке разрядить обстановку.
Вскоре после этого "Аль-Каида" (организация запрещена в России) предложила вознаграждение в размере 100 тыс. долларов за голову карикатуриста.
В видеоролике, опубликованном в 2010 году базирующейся в Сомали джихадистской группировкой "Аль-Шабаб" (также запрещена как часть Аль-Каиды), Вилксу угрожали расправой.
В 2011 году Вилкс возглавил составленный джихадистским сайтом список западных деятелей, оскорбивших пророка Мухаммеда.
Имя Вилкса также попало в другой список, опубликованный йеменским подразделением "Аль-Каиды" в 2013 году.
В 2015 году Вилкс присутствовал на дебатах о свободе слова в Копенгагене. На участников дебатов было совершено нападение с огнестрельным оружием, в результате которого погиб кинорежиссер.
Тогда Вилкс заявил, что, вероятно, целью нападавших был он сам.
Но в последнее время, по заявлениям шведской полиции, новых угроз в его адрес не поступало.
На аккаунтах джихадистов и сочувствующих им в "Телеграме" откровенно злорадствовали по поводу смерти Вилкса. Однако никаких предположений о том, что происшествие - дело рук экстремистов или как-то с ними связано, не появилось.
В некоторых сообщениях Вилкса назвали проклятым. В других просто появилась новость о его смерти вместе с фотографией без каких-либо комментариев. Авторы многих сообщений подчеркивали, что полиции не удалось защитить Вилкса.
Хотя широкую известность Вилксу принесла карикатура на пророка, он был известен как художник и активист, писал красками и создавал различные инсталляции, например скульптуру из коряги в заповеднике на юге Швеции, которую он установил без разрешения и которая вызвала длительную судебную тяжбу.
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