На шеф-редактора The Insider* Романа Доброхотова завели дело о незаконном пересечении границы

30 сентября 2021, 09:49 GMT Обновлено 51 минуту назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Шеф-редактора The Insider (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента) Романа Доброхотова планируется объявить в розыск по уголовному делу о незаконном пересечении границы, заявили в ФСБ. Сам Доброхотов говорит, что имел право покинуть Россию, а силовики просто пытаются оказать давление на его родных.

По версии ФСБ, Доброхотов в ночь на 1 августа прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области, а затем "скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска". В ведомстве считают, что он сделал это "при посредничестве иных лиц".

В пограничной службе Украины Би-би-си заявили, что "не комментируют манипулятивное заявление ФСБ РФ".

Ранее адвокат Доброхотова Юлия Кузнецова сообщила телеканалу "Дождь" (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента), что дело о незаконном пересечении границы на журналиста завели 7 сентября, а через две недели, 23 сентября, следственное управление ФСБ объявило его в розыск.

В беседе с изданием РБК Кузнецова уточняла, что, согласно материалам дела, Доброхотов с 31.07.21 по 01.08.21 незаконно пересек государственную границу РФ по направлению Воронежской и Луганской областей.

"Уголовное дело о "незаконном пересечении границы" высосано из пальца. Я имел полное право покидать территорию России, так что дело скорее надо возбудить в отношении тех фсбшников и следователей, которые изымали мои загранпаспорта", - прокомментировал происходящее Роман Доброхотов в статье на портале The Insider.

Он отказался говорить, как пересек границу, или называть страну, в которой находится сейчас.

Доброхотов также обвинил силовиков в попытке оказать давление на его родственников, чтобы выяснить его местонахождение.

Рано утром в четверг к родителям Доброхотова в Москве пришли с обыском, а после увезли на допрос жену и отца журналиста.

"Цель этого уголовного дела - оказать давление на родственников, которые на самом деле не имеют никакого отношения к моему отъезду, и получить доступ к телефонам и компьютерам в надежде прочитать нашу переписку и узнать, где я нахожусь. Не было никаких других причин вломиться в 6 утра в квартиру моих родителей, и к жене, с которой в этот момент находились мои маленькие дети", - утверждает журналист.

В конце июля у Доброхотова и его родственников уже проходили обыски. Тогда журналиста допросили по делу о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК) в качестве свидетеля. Во время обыска у него изъяли загранпаспорт.

За несколько дней до этого основанное Доброхотовым расследовательское издание The Insider включили в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Дело о клевете, по которому допрашивали Доброхотова, было возбуждено по заявлению нидерландского блогера Максимилиана ван дер Верффа - одного из героев расследований The Insider. В материале, который вышел в ноябре прошлого года, в частности, говорилось, что тот мог сотрудничать с минобороны России и ГРУ.

14 сентября телеканал RT со ссылкой на адвоката ван дер Верффа Сталину Гуревич писал, что Доброхотов незаконно выехал за границу без российского загранпаспорта.

"Каким образом Доброхотов покинул территорию России, не имея загранпаспорта, мне совершенно непонятно. Здесь налицо нарушение международных норм или российского законодательства", - заявляла Гуревич.