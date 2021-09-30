Не в тюрьме, но с браслетом: бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы
Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в незаконном финансировании своей избирательной кампании в 2012 году и приговорен к году лишения свободы. Этот год Саркози проведет не в тюрьме - суд разрешил ему отбывать наказание дома, но при этом обязал носить электронный браслет.
Прокуратура требовала для 66-летнего бывшего главы государства год тюрьмы, включая шесть месяцев условного тюремного заключения.
"Николя Саркози знал о максимальной законной сумме расходов (на президентскую кампанию), при этом его дважды предупреждали о перерасходах, однако он продолжал действовать, как и прежде", - заявила судья Каролин Вигье.
Саркози на последнее заседание не пришел. Судебные слушания по этому делу проходили с 20 мая по 22 июня. На них Саркози приходил лишь один раз - для дачи показаний.
Николя Саркози отрицал, что знал о слишком больших расходах на его кампанию. Он заявил, что не контролировал то, как тратились деньги во время подготовки к выборам.
"Можете ли вы представить, как я иду на встречу, чтобы обсудить стоимость закупки флагов?- говорил он в суде в июне. - У меня было слишком много дел, чтобы еще заниматься такими мелочами".
Приговор по судебному процессу, который во Франции называют делом "Бигмалион" (от названия пиар-компании, которая помогала Саркози и еще 13 фигурантам по этому делу оформлять подложные счета для прикрытия перерасхода на многочисленные агитационные митинги), стал вторым приговором для бывшего президента в этом году.
1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года. Тогда он и его адвокат Тьерри Эрзог были признаны виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела - о, возможно, незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.
По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, но не выполнили это обещание. В прокуратуре, тем не менее, эпизод расценили как проявление коррупции.
Адвокат Саркози Тьерри Эрзог заявил, что будет обжаловать сегодняшнее решение. Бывший президент Франции останется на свободе до рассмотрения апелляции.
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