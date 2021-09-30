Не в тюрьме, но с браслетом: бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы

18 минут назад

Автор фото, Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в незаконном финансировании своей избирательной кампании в 2012 году и приговорен к году лишения свободы. Этот год Саркози проведет не в тюрьме - суд разрешил ему отбывать наказание дома, но при этом обязал носить электронный браслет.

Прокуратура требовала для 66-летнего бывшего главы государства год тюрьмы, включая шесть месяцев условного тюремного заключения.

"Николя Саркози знал о максимальной законной сумме расходов (на президентскую кампанию), при этом его дважды предупреждали о перерасходах, однако он продолжал действовать, как и прежде", - заявила судья Каролин Вигье.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Николя Саркози, тогда еще президент Франции, в Брюсселе в 2011 году

Саркози на последнее заседание не пришел. Судебные слушания по этому делу проходили с 20 мая по 22 июня. На них Саркози приходил лишь один раз - для дачи показаний.

Николя Саркози отрицал, что знал о слишком больших расходах на его кампанию. Он заявил, что не контролировал то, как тратились деньги во время подготовки к выборам.

"Можете ли вы представить, как я иду на встречу, чтобы обсудить стоимость закупки флагов?- говорил он в суде в июне. - У меня было слишком много дел, чтобы еще заниматься такими мелочами".

Приговор по судебному процессу, который во Франции называют делом "Бигмалион" (от названия пиар-компании, которая помогала Саркози и еще 13 фигурантам по этому делу оформлять подложные счета для прикрытия перерасхода на многочисленные агитационные митинги), стал вторым приговором для бывшего президента в этом году.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Адвокат Саркози Тьерри Херцог на заседании суда 30 сентября

1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года. Тогда он и его адвокат Тьерри Эрзог были признаны виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела - о, возможно, незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, но не выполнили это обещание. В прокуратуре, тем не менее, эпизод расценили как проявление коррупции.