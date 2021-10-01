Рябого нашли по ДНК. Серийным убийцей, которого вся Франция искала 35 лет, оказался бывший полицейский

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До прихода в парижскую полицию Франсуа Веров служил в военной жандармерии

Французская полиция при помощи анализа ДНК установила личность насильника и убийцы по кличке Рябой (Le Grele), которого не удавалось поймать более 30 лет. Им оказался бывший полицейский Франсуа Веров, который в конце сентября покончил с собой.

Рябой совершал свои преступления в период с 1986 по 1994 годы в Париже и окрестностях, но каждый раз ускользал от полиции.

Среди самых громких его преступлений было похищение, изнасилование и убийство 11-летней Сесиль Блёш в городке Фонтенбло в 1986 году. Однажды девочка не пришла на занятия в школу. А вскоре ее прикрытое старым ковром тело было обнаружено в подвале многоквартирного дома, где она жила.

Именно тогда за преступником и закрепилась его кличка. Некоторые жители дома, включая брата убитой Сесиль, показали, что в день ее исчезновения видели в лифте постороннего человека со следами акне на лице.

Поимка Рябого стала одной из приоритетных задач не только парижской, но и всей французской полиции. Сесиль Блёш была убита с особой жестокостью - на теле девочки были обнаружены следы удушения и ножевые раны.

Фоторобот Рябого десятилетиями висел на стене парижских полицейских участков и во многих других районах страны, но, судя по всему, он был составлен не точно, так как никто из полицейских не смог опознать по нему своего коллегу.

Кроме того, в ряды обычной полиции Веров перешел в 1988 году, уже после первого преступления Рябого. До этого он служил в военной жандармерии. В последние годы Веров был на пенсии.

Как нашли убийцу

Точку в этом деле удалось поставить лишь благодаря тому, что следствие решило проверить всех сотрудников полиции и жандармерии, работавших в Париже в годы совершения преступлений.

Автор фото, Emmanuel Pagnoud/MaxPPP Подпись к фото, Фоторобот Рябого висел в отделениях полиции Франции в течение 35 лет

Адвокат, представляющий интересы родственников жертв, считает, что сделать это следовало уже давно. По его словам, еще много лет назад были основания подозревать, что преступник имеет отношение к органам правопорядка. Он почти не оставлял следов на месте преступления; характер убийств указывал на то, что действует человек, хорошо разбирающийся в способах нанесения ран. Кроме того, некоторые жертвы изнасилований говорили, что он заманивал их полицейским удостоверением.

В сентябре письма с просьбой явиться и сдать анализ ДНК были разосланы 750 бывшим и нынешним полицейским.

24 сентября такое письмо получил и Франсуа Веров. В нем говорилось, что через пять дней его ждут в лаборатории для сдачи анализа.

27 сентября жена Верова заявила о его пропаже, и вскоре тело 59-летнего мужчины было обнаружено в съемной квартире в городке Ле-Грю-Дю-Руа на средиземноморском побережье Франции.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Одна из жертв изнасилования рассказала следователю еще тогда, что видела у насильника удостоверение сотрудника полиции. Родственники жертв Рябого намерены дать ход разбирательству, которое установит, почему эта версия не была сразу тщательно проработана

Он покончил с собой, оставив записку, в которой признается, что он и есть Рябой.

Посмертный анализ ДНК бывшего полицейского помог установить его причастность к целому ряду преступлений 30-летней давности:

Убийство 11-летней Сесиль Блёш, 1986 год.

Убийство 38-летнего Жиля Полити и его спутницы, немки Ирмгард Мюллер, 1987 год.

Убийство 19-летней Карин Лерой, 1994 год. Она пропала по дороге в школу. Ее тело было обнаружено более чем через месяц на окраине леса.

Изнасилование 26-летней женщины из Германии и двух девочек 14 и 11 лет (год совершения этих преступлений не уточняется). Одна из жертв тогда впервые показала, что насильник назвал себя полицейским.

Полный текст предсмертного письма не разглашается, но согласно французским СМИ, ссылающимся на свои источники, Веров рассказал, что все преступления совершал импульсивно, но позднее смог взять себя в руки и прекратить убийства.

В своем письме он частично описывает сами преступления, но ни слова не говорит о своих жертвах.