Insulate Britain: что известно о новом движении в защиту климата?

17 минут назад

Автор фото, Insulate Britain Подпись к фото, Активисты Insulate Britain приклеивают себя к дорожному полотну магистрали М25

Несколько раз за последние три недели активисты протестной группы Insulate Britain заблокировали лондонскую кольцевую трассу М25. В четверг они опять приклеили себя к дороге, чтобы остановить движение. Все это время полиция их довольно оперативно отклеивала и задерживала, но на смену задержанным приходят другие активисты. Чего же хотят активисты движения Insulate Britain?

Движение Insulate Britain (примерный перевод: "теплоизолируем Британию") появилось этим летом, его создали выходцы из более известной протестной организации Extinction Rebellion, которая требует от британского правительства активно сокращать выбросы углерода, чтобы остановить изменение климата.

В июле активисты Insulate Britain запустили свой сайт и начали проводить акции в Англии и Уэльсе.

Способы протеста двух организаций похожи. Активисты Extinction Rebellion тоже пытались блокировать работу лондонского аэропорта Хитроу, проводили митинги в разных частях Лондона, перекрывая движение транспорта и приклеивали себя к поездам.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Полиция на акциях задержала несколько сотен человек, некоторых активистов задерживали несколько раз

Чего требует Insulate Britain?

Главная цель кампании, с которой активисты обращаются к премьер-министр Великобритании - вывести страну из климатического кризиса.

Чтобы это сделать, они предлагают конкретные методы.

Кампания Insulate Britain призывает правительство профинансировать работы по теплоизоляции всего социального жилья в Великобритании к 2030 году, чтобы сократить выбросы углекислого газа.

Качественная теплоизоляция в домах уменьшает потребление энергии на отопление, а в британском социальном жилье, которое было построено несколько десятилетий назад, изоляция оставляет желать лучшего.

"Мы требуем национальной стратегии теплоизоляции домов, которая обеспечила бы британцам условия жизни, которые они заслуживают: уверенность в завтрашнем дне для наших близких, более низкие счета за электроэнергию и более безопасные условия жизни.

"Сейчас мы напуганы: мы не знаем, будут ли у нас средства к существованию, будущее наших детей неопределенно. Климатический кризис - угроза для всех. Мы требуем, чтобы правительство немедленно взялось за дело", - сказано в обращении движения.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Активисты требуют от правительства сократить выбросы углерода за счет улучшения теплоизоляции в британских домах

Почему стали чаще проводить акции?

Активисты недовольны, что правительство не обращает на них должного внимания.

"Мы увеличиваем число акций, поскольку, несмотря на срочность ситуации, значимого ответа со стороны правительства не последовало. Правительство глухо к нашим требованиям. Если не принять мер, то этой зимой наиболее уязвимые слои населения опять будут страдать и гибнуть", - говорят активисты.

Они особенно обеспокоены ростом счетов за топливо и электроэнергию и недостаточными мерами по повышению теплоизоляции домов.

"Неспособность правительства остановить рост числа бедных, которая приводит к смертям, неспособность власти защитить страну, которую мы любим - это самая большая угроза, с которой Великобритания когда-либо сталкивалась", - утверждают в Insulate Britain.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Активисты движения говорят, что начали проводить свои акции чаще, так как правительство не хочет их слышать

Почему не боятся ареста?

Во время последних акций, по данным организации, полиция задерживала активистов 438 раз. Несколько человек были задержаны по несколько раз.

Часть людей была отпущена, часть остается под арестом. Им грозят большие штрафы или даже тюремное заключение сроком до двух лет. Дело в том, что на прошлой неделе правительство добилось в Высоком суде Лондона судебного запрета на блокировку магистрали М25.

"Те, кто продолжит эти идиотские, опасные и контрпродуктивные демонстрации, будут пойманы и приговорены к огромным штрафам или тюремному заключению", - пообещал британский министр транспорта Грант Шаппс.

"Право на протест - фундаментальный принцип нашей демократии, но мы не потерпим партизанской тактики, свидетелями которой мы стали последние недели. Вот почему мы добивались судебного запрета, чтобы положить конец такому поведению, которое сеет хаос и подвергает опасности жизни людей", - добавил он.

Министр внутренних дел Прити Пател приказала полиции принимать решительные меры против протестов и назвала активистов "эгоистами".

В ответ, в открытом письме Пател, активисты Insulate Britain пообещали продолжить кампанию даже под угрозой арестов.

"Страшнее ваших угроз для нас угроза потерять нашу страну. Вы можете сколько угодно пугать и ограничивать нас судебными запретами, но мы никуда не денемся. Вы можете украсть наши сбережения. Вы можете конфисковать нашу собственность. Вы можете лишить нас свободы и посадить за решетку. Но наше послание к обществу не изменится: эта страна попадет в ад, если вы не примете экстренные меры, чтобы остановить выброс углерода в атмосферу", - сказано в письме.

Подпись к фото, Водителям в течение последних трех недель приходилось проводить часы в пробках из-за акций Insulate Britain

Как к ним относятся в обществе?

В Insulate Britain говорят, что их поддерживают обычные британцы, такие же жители социальных или старых домов, как и сами активисты.

"Я мать-одиночка и мне не хватает денег. Но я не могу позволить своим детям жить в холодильнике. Мой дом - типичный британский дом, построенный в 30-е годы. В нем холодные стены и постоянный сквозняк, поэтому зимой мне постоянно приходится включать отопление. И меня беспокоит не только стоимость, но и то, как я влияю на климат", - говорит активистка Нат из Глостершира.

Однако, сами акции разозлили многих из тех, кто застревал на магистралях; из-за остановки движения задерживались службы экстренной помощи и страдали люди, нуждающиеся в скорой медицинской помощи.