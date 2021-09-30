На поп-звезду Шакиру в Барселоне напали кабаны

55 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Безусловно, на сцене Шакира чувствует себя гораздо увереннее, чем в схватке с кабанами

Два диких кабана в барселонском парке напали на поп-звезду Шакиру, отобрали у нее сумку, в которой был телефон, и убежали в лес. Рюкзак удалось вернуть.

Об этом Шакира рассказала в среду в своем "Инстаграме". Фотографии самих кабанов Шакира не показала, но показала грязный рюкзак.

"Смотрите, два диких кабана напали на меня в парке и оставили сумку вот в таком состоянии", - говорит певица, показывая истоптанный грязными копытцами предмет.

Потом она обращается к своему сыну: "Милан, скажи правду, расскажи, как твоя мама боролась с кабаном".

Нападения кабанов на людей и собак в Барселоне - не такая уж редкость. В 2016 году полиция получила 1187 обращений с жалобами на этих зверей. В 2013-м полицейский попытался застрелить кабана из револьвера, но вместо этого попал в своего напарника.

Кабаны буйствуют не только в Барселоне. По мере того, как большие города раздвигают свои границы, диким зверям приходится по-своему бороться за свои права.