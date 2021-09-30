Блогера задержали после фотосессии на Красной площади. Его могут депортировать из России

час назад

Автор фото, Yegor Aleyev\tass

Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев, который выложил в соцсетях фото с девушкой на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади, в четверг был задержан вместе со своей спутницей.

В соцсетях поступок блогера вызвал волну негативных комментариев и призывов к депортации.

Бобиев 29 сентября опубликовал в своем "Инстаграме" фотографии, на одной из которых девушка в полицейской куртке садится перед ним на корточки, широко раздвинув ноги. Фото сопровождалось подписью: "Трудовой кодекс - не Уголовный, можно и нарушить".

В настоящее время аккаунт Бобиева удален, а он и участвовавшая в фотосессии девшука были задержаны.

Вечером в четверг московская полиция сообщила о задержании "двоих граждан, которые сделали и распространили в Интернет фотографии провокационного содержания".

В отношении задержанных составлены протоколы по административной статье о неповиновении сотруднику полиции, в отношении девушки - по статье о незаконном ношении полицейской формы.

В отношении блогера также составлен протокол по статье о нарушении режима пребывания в России, сообщили в ведомстве.

В опубликованном российскими СМИ видео допроса Бобиева он говорит, что занимается "пранками", за которые его ранее забирали в полицию. Он называет себя безработным, говорит, что у него 100 тысяч подписчиков в "Инстаграме", но аккаунт заблокирован.

Также Бобиев на записи несколько раз приносит извинения.

В августе МВД России объявило о нежелательности пребывания на территории страны комика Идрака Мирзализаде, являющегося гражданином Беларуси и уроженцем Азербайджана. До этого он отбыл 10 суток административного ареста по обвинению в возбуждении ненависти из-за шутки.

Это решение было принято после того как комик "в своем публичном выступлении допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство", пояснили тогда в МВД.

9 августа Мирзализаде арестовали на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП РФ) из-за шутки, которая прозвучала в YouTube-шоу "Разгоны". В рассказе комика о том, как он искал жилье и выбрасывал из съемной квартиры грязный матрас, прокуратура обнаружила признаки унижения группы лиц по национальному признаку.