Задержания после убийства сотрудника КГБ; Лукашенко разоблачает "рабочих-шпионов". Главное за неделю в Беларуси

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

53 минуты назад

Автор фото, Belta Подпись к фото, Провластные СМИ распространили видеозапись перестрелки, к ней появилось много вопросо

Сотрудник компании EPAM Systems Андрей Зельцер дважды вызывал милицию до начала перестрелки, в которой был убит; в Минске прошли похороны убитого им сотрудника КГБ, задержаны десятки человек, комментировавших случившееся в соцсетях; Александр Лукашенко разоблачил заговор в белорусской промышленности. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях, произошедших в Беларуси за неделю.

Что известно о перестрелке в квартире IT-менеджера Андрея Зельцера

28 сентября в Минске во время перестрелки в квартире погибли сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и стрелявший в него Андрей Зельцер - сотрудник крупнейшей в Беларуси IT-компании EPAM.

Сразу после этого провластные СМИ распространили видеозапись, где люди в штатском требуют от хозяев открыть дверь квартиры, после чего вскрывают ее болгаркой и врываются внутрь.

На других кадрах, снятых уже внутри помещения, виден мужчина с охотничьим ружьем. Он ждал, пока взломают дверь, его на телефон снимала жена (эти кадры не обнародованы), а также стационарная камера, и кто ее установил - неизвестно.

После перестрелки один из ворвавшихся в квартиру упал, была видна кровь.

Позже стало известно, что незадолго до стрельбы Андрей Зельцер дважды звонил по номеру милиции - 102. Об этом сообщили в объединении бывших силовиков Беларуси - Bypol.

"Мы знаем, что он вызывал милицию около часа дня, говорил, что незнакомые люди ломятся в дверь. Они же не представлялись, как положено. Человеку страшно, находясь в квартире", - рассказал Би-би-си член Bypol, бывший начальник управления ГУБОПиК Александр Азаров.

Автор фото, Instagram Подпись к фото, Андрей Зельцер работал в крупнейшей в Беларуси IT-компании EPAM Systems

О том, что Зельцер звонил в 102, говорили и государственные СМИ Беларуси, но они трактовали события совсем иначе. "Они [Зельцер и его жена] сами вызвали милицию на себя. Они готовились. Он зарядил ружье. [Супруга] Ведьма зарядила телефон. Они ждали, они знали, что сейчас к ним придут, - рассказал в эфире провластного канала СТВ ведущий Григорий Азаренок. - Окончательные выводы сделает следствие, но человеческая интуиция подсказывает: готовилась провокация".

"Каждый получит по заслугам"

Похороны Дмитрия Федосюка прошли утром 1 октября и максимально широко освещались государственными СМИ. Их посетили многие чиновники и силовики.

"Хочу в этот тяжелый день сказать, что те, кто пытается развязать войну различными способами - террористическими, экстремистскими, каждому будет дана оценка, - цитирует агентство "Белта" главу администрации президента Беларуси Игоря Сергеенко. - Каждый получит по заслугам. Я не пугаю. Я просто говорю о том, что так должно быть. Подлость, преступность должны быть наказаны. А сегодня мы скорбим вместе с семьей, вместе со всеми людьми".

Примерно те же слова произносили и остальные высокопоставленные лица.

"Не увидим поднятых рук - враг будет уничтожен"

Уже на следующий день после перестрелки правозащитники и независимые СМИ начали сообщать о массовых задержаниях по уголовным статьям "Оскорбление представителя власти" и "Разжигание вражды". 29 сентября телеграм-канал spiski_okrestina опубликовал имена 23 человек, задержанных в этот день в Минске.

Утром 1 октября издание "Зеркало" сообщало уже о 84 задержанных. В основном, их вина заключается в том, что они оставляли записи о случившемся в социальных сетях.

Заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков заявил, что убийство сотрудника КГБ стало "отправной точкой", разделившей все на "до и после".

В эфире провластного телеканала СТВ Карпенков не стеснял себя в выражениях: он обозвал стрелка Андрея Зельцера "мразью" и "тварью", а также добавил, что тактика силовых органов теперь будет такой: "Есть террорист, есть адрес, где он находится. Подъехали, предупредили, не открыли двери - двери взрываются. Будет взорвана дверь, будут применены светозвуковые гранаты, сотрудники запустят туда собаку, зайдем туда со щитом, и если в этой ситуации мы не увидим поднятых рук - враг будет уничтожен".

Те, кто оставлял негативные комментарии по поводу гибели сотрудника КГБ, по мнению замглавы МВД, "заслуживают только физического уничтожения, никак иначе".

Александр Лукашенко назвал Андрея Зельцера "участником мятежа" и добавил, что он и его жена вели прямую трансляцию из своей квартиры "на США и Польшу".

Лукашенко и КГБ Беларуси раскрыли "заговор" рабочих

КГБ Беларуси заявил о пресечении деятельности организации "Рабочы рух", которую власти называют террористической.

Автор фото, Viktor Drachev/TASS Подпись к фото, "Рабочы рух" объединял ушедших в стачку сотрудников разных госпредприятий.

По словам замначальника следственного управления КГБ Константин Бычека, находящиеся за рубежом представители движения "осуществляли подборку, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера".

"Рабочы Рух" ("Рабочее движение") - это инициатива штаба Светланы Тихановской. Еще в сентябре 2020 года она призвала сотрудников предприятий к массовой забастовке. Призыв услышали, но далеко не все: ни одно крупное предприятие не остановилось. С тех пор к забастовкам уже никто не призывал.

Тем не менее, провластные телеканалы на этой неделе сделали серия сюжетов, посвященных "Рабочаму руху". По их мнению, организация занималась "диверсией на предприятиях, сливом закрытой информации для западных спецслужб и давлением на правоохранительные органы".

Еще до этого стало известно о задержании 13 сотрудников госпредприятий.

"Это обычные "игиловские" ячейки европейского разлива на территории Беларуси, - сказал Лукашенко. - Пока больше 10-12 мы не нашли в многотысячных коллективах. Но это то ядро, которое должно было взорвать трудовые коллективы изнутри. Чем они занимались, я вам сказал: от шпионажа о том, как [премьер-министр Роман] Головченко будет обходить санкции, до информирования того актива, на который можно рассчитывать. От шпионажа до будущего мятежа".