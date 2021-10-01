Дайджест: аресты топ-менеджеров Сбербанка и бюджеты - в Вашингтоне и Москве

4 минуты назад

Автор фото, Reuters

Бюджет в Вашингтоне...

В четверг президент США Джо Байден подписал временный бюджет страны - всего за несколько часов до шатдауна - прекращения финансирования государственных учреждений.

Чтобы учреждения не остановили работу, Байден должен был подписать его до полуночи пятницы по местному времени, когда истекал срок предыдущего бюджета. Он смог это сделать после того, как в четверг временный бюджет на 2022 год утвердили конгрессмены в Палате представителей.

Бюджет включает помощь афганцам, вывезенным из Кабула американцами, и средства на восстановление районов, пострадавших от урагана.

В планах президента Байдена - направить триллион долларов на строительство дорог, мостов, заправок для электромобилей, развитие интернета и прочей инфраструктуры.

Левые прогрессисты в Конгрессе угрожали заблокировать бюджет, если он не будет включать увеличение социальных расходов.

... и в Москве

Тем временем российское правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года.

Бюджет профицитный, и на фоне высоких цен на нефть чиновники решились на увеличение социальных расходов.

Поможет ли это повысить уровень жизни в стране? Подробно об этом в нашем материале:

Аресты топ-менеджеров Сбербанка

В четверг по подозрению в мошенничестве арестован управляющий директор ПАО СБЕРБАНК Евгений Зак.

Под стражу также заключены управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО СБЕРБАНК Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

Все они, как предполагается, арестованы по делу экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

Им вменяется мошенничество, совершенное в особо крупной форме (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает агентство "Интерфакс".

Дело в отношении Раковой было возбуждено 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование". Она подозревается в совершении преступления в 2019 году, когда занимала должность замминистра просвещения.

"Экспо-2020" в Дубае

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 30 сентября прошло красочное открытие "Экспо-2020"

В Дубае в пятницу начинает работу международная выставка "Экспо-2020". Она была отложена на год из-за пандемии коронавируса.

Она станет крупнейшим международным событием, когда-либо проводившимся в стране арабского мира.

В выставке примут участие более 190 стран, которые представят там свои инновации, посвященные трем основным темам - "Устойчивое развитие", "Мобильность" и "Возможности".

Подготовка к экосаммиту

В пятницу министры по вопросам окружающей среды проведут в Милане встречу в преддверии экологического саммита в Глазго (COP26).

Многие эксперты называют этот саммит последним шансом предотвратить катастрофические изменения климата на нашей планете.

Активисты экологического движения "Пятницы для будущего" проведут свои очередные акции протеста.

Дракон приводнится у Флориды

Грузовой космический корабль многоразового использования "Карго Драгон" американской компании SpaceX в пятницу должен приводнится в Атлантике в районе Флориды.

В четверг он успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

"Карго Драгон" является сейчас единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Перешел все границы...

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

На шеф-редактора издания The Insider, включенного в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Романа Доброхотова завели дело о незаконном пересечении границы.

Сам он заявил, что имел полное право выехать из России, и что уголовное дело о незаконном пересечении границы высосано из пальца.

Роман Доброхотов известен как один из основателей и лидеров "Партии 5 декабря" и движения "Мы", а также как активист движения "Солидарность" и участник многих протестных акций.

Сложные отношения с полицией

Автор фото, Yegor Aleyev\tass

В Москве задержан блогер из Таджикистана Руслан Бобиев. Он выложил в соцсетях весьма пикантное фото, на котором он держит за волосы женщину в полицейской форме, стоящую перед ним на коленях.

Фото сопровождалось подписью: "Трудовой кодекс - не Уголовный, можно и нарушить". Подробнее в нашем материале:

NYT: Коллекция Морозовых в Париже - такое бывает раз в жизни

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Выставку картин "Коллекция Морозовых" 21 сентября открыл президент Франции Эммануэль Макрон. Она пролится до февраля

Иногда нам хочется красоты каких-нибудь мелочей - хайку, например, или струнного квартета, или миниатюрной гравюры. А иногда, товарищ, нам нужна красотища необъятная, как Родина, пишет New York Times.

Выставка "Коллекция Морозовых: иконы современного искусства", открывшаяся 21 сентября в Фонде Луи Вуттона, - именно такая, замечает газета: она привезла в Париж собрание французской и русской живописи масштабов "Войны и мира".

Впервые с 1918 года выставка объединила две самые значительные коллекции искусства дореволюционной России.

Когда французская буржуазия все еще воротила нос от парижского авангарда, молодые русские текстильные магнаты Иван и Михаил Морозовы скупали здесь оптом Гогена, Моне, Ван Гога и Пикассо. Эти работы отправились на восток и вдохновили два поколения русских художников.

Вместе с Сергеем Щукиным, другим русским предпринимателем и коллекционером, Морозовы в начале ХХ века превратили Москву в офшорную столицу современного французского искусства. Потом пришла революция, 200 картин были экспроприированы и в итоге оказались в основном в трех музеях - Эрмитаже, Третьяковке и музее Пушкина.

Теперь коллекции собраны воедино в Булонском лесу на выставке, которую можно со всеми основаниями назвать исторической, пишет New York Times.

После 10 лет подготовки, эта выставка, занявшая четыре этажа, откладывалась дважды из-за коронавируса. Экспозицию курирует опытнейшая Анна Балдассари, бывшая директор парижского Музея Пикассо.

Организация выставки потребовала колоссальных дипломатических усилий, личной подписи президента Владимира Путина и заверений Франции в том, что на картины не смогут предъявить права наследники Морозовых.

Так что получайте свой паспорт о вакцинации - и вперед, советует газета: подобное событие случается раз в жизни. Выставка работает до февраля.

Политкорректный Бонд: каким станет агент 007 после Дэниела Крейга?

Автор фото, Danjaq, LLC/MGM/Universal Pictures

В Британии принимаются ставки на то, кто станет новым агентом 007. Основных кандидатов восемь.

Наш обозреватель по вопросам культуры Александр Кан сходил на лондонскую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде и рассказывает о кинокартине и о том, кто может стать агентом 007 после ухода Дэниела Крейга, для которого эта роль Бонда стала последней.

Спасение планеты - дело рук утопающих, решил автор этой скульптуры

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Зачем в Бильбао в водах реки Нервьон дрейфует голова девушки