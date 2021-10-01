Саакашвили заявил, что он уже в Грузии. Власти страны это не подтверждают

20 минут назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Архивное фото

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который много лет не появлялся в своей стране из-за угрозы оказаться в тюрьме, заявил, что он уже в Батуми. Вернуться в Грузию и поддержать людей во время местных выборов Саакашвили обещал в субботу, 2 октября.

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал Саакашвили в "Фейсбуке, а также разместил видео. "Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - сказал бывший президент.

Кадры размыты и определить по ним местонахождение Саакашвили невозможно, отмечает агентство Интерфакс.

МВД Грузии заявило, что не располагают информацией о нахождении политика на территории страны.

В пресс-службе партии Саакашвили заявили, что пока не могут официально подтвердить сообщения о его приезде в Грузию, информация уточняется, пишет РИА Новости. А в украинском офисе Саакашвили утверждают, что Саакашвили покинул Киев минувшей ночью и действительно находится в Грузии.

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе в свою очередь назвал "распространенные Саакашвили видеокадры" фейком и "очередной клоунадой".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него в стране было возбуждено четыре уголовных дела.

Политик жил на Украине, там он некоторое время занимал пост главы администрации Одесской области.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. В июле 2017 года президент Петр Порошенко своим указом гражданства его лишил. Экс-президент в тот момент находился в США. Украинский паспорт ему вернул новый президент Владимир Зеленский, после чего он вернулся на Украину.

27 сентября Саакашвили заявил, что вечером 2 октября, когда в Грузии будут завершаться выборы в органы местного самоуправления, он прибудет в Тбилиси. И опубликовал авиабилет на эту дату из Киева в Тбилиси.

"После того, как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси", - писал тогда Саакашвили.