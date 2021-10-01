Коронавирус в мире: Австралия открывает границы, в Финляндии вакцинируют норок

27 минут назад

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Впервые с начала пандемии Австралия откроет границы для своих граждан, в России за день от коронавируса умерли 887 человек, а в Финляндии начинают вакцинировать норок.

По данным сайта Worldometer, который предоставляет статистику в реальном времени, на 1 октября в мире зарегистрировано 234,6 млн случаев коронавируса, умерли 4,7 млн человек.

В России четвертый день подряд регистрируется рекордное число смертей, в пятницу число умерших от причин, связанных с коронавирусом, составило 887 человек, это максимальное число с начала пандемии.

За сутки коронавирусом в России заразились 24,5 тысячи человек.

Австралия открывает границы

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С марта 2020 года в Австралии действуют одни из самых строгих пограничных правил в мире: из страны запрещено выезжать и въезжать, это можно сделать только в исключительных случаях - по работе или из-за смерти родственников.

С ноября этого года Австралия обещает открыть границы, предоставив своим полностью вакцинированным гражданам право на выезд из страны.

Жесткая государственная политика, которая ставила цель не допустить новых случаев заражений, в целом вызвала поддержку у населения, но многие семьи были разлучены почти на два года.

За всю пандемию в Австралии зарегистрировано более 1300 смертей от коронавируса и более 107 тысяч заражений.

"Пришло время вернуть австралийцам их жизни", - сказал премьер-министр Скотт Моррисон.

Условием для возможности путешествовать снова станет достижение уровня 80% полностью вакцинированных жителей в каждом штате.

Открытие границ не означает возобновление туризма. Для иностранцев границы по-прежнему закрыты, но австралийское правительство заявило, что работает над тем, чтобы снова приветствовать туристов на континенте.

В Румынии в пожаре погибли девять пациентов ковидного госпиталя

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В результате пожара в больнице в городе Констанца на черноморском побережье Румынии погибли девять человек.

Пожар начался в отделении интенсивной терапии, где лечили пациентов с тяжелой формой Covid-19. В отделении были кислородные баллоны, которые взорвались и способствовали быстрому распространению огня.

По время пожара в больнице находилось около 100 человек, десять из них лежали в отделении интенсивной терапии. Чтобы спастись от огня, людям приходилось выпрыгивать из окон.

Это уже третий пожар в Румынии менее чем за год, жертвами которого стали пациенты больниц. Пять человек погибли в Бухаресте в январе 2021 год и 10 - в городе Пьятра-Нямц на северо-востоке страны в ноябре прошлого года.

После пожаров жители Румынии выходили на акции протеста против коррупции и бесхозяйственности в системе здравоохранения.

Сирия просит о помощи

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Случаи заражения в Сирии возросли до критического уровня, с которым больше не справляются больницы. В Сирии практически нет лекарств и вакцин, особенно страдает регион Идлиб, где находятся около трех миллионов беженцев с разных концов страны.

Число новых случаев заражений там резко выросло в последние дни и теперь превышает тысячу в день.

"С августа по сентябрь подтвержденное число случаев заражения на северо-западе Сирии выросло на 144%", - говорится в сообщении организации Save the Children.

Благотворительная организация сообщила, что во всем регионе осталось около десятка коек в отделениях интенсивной терапии, и призвала к экстренной международной помощи, чтобы предотвратить еще большую катастрофу.

"Смерть любого человека от коронавируса - это ужасно. Но когда мы видим, как умирают дети и подростки - это невыносимо. Мир не должен отводить глаз от того, что происходит в Сирии", - говорит Соня Хуш, представитель Save the Children в этой стране.

В Африке полностью вакцинировано менее 2% населения

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Всемирная организация здравоохранения заявила, что в половине африканских стран вакцинировано менее 2% жителей.

Только в 15 из 54 стран континента удалось вакцинировать не менее 10% населения, тем самым достигнув к 30 сентября глобальной цели, поставленной Всемирной ассамблеей здравоохранения ВОЗ.

"Странам Африки предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь цели по полной вакцинации 40% населения к концу года", - сказал Ричард Михиго, координатор ВОЗ по вакцинации в Африке.

По его словам, ситуация с поставками вакцин улучшилась, но их нерегулярность и непрозрачность планов поставщиков по-прежнему являются проблемой номер один, сдерживающей массовую вакцинацию жителей Африки.

В сентябре в Африку доставили 23 миллиона доз вакцины, что в 10 раз больше, чем в июне.

В Японии смягчают ограничения

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На 1 октября в Японии зарегистрировали всего 200 новых случаев заражения в день, что является масштабным падением по сравнению с 5 тысячами случаев в день в августе, когда в стране бушевал штамм "Дельта", поставивший под угрозу работу системы здравоохранения в стране.

Новые цифры заставили правительство заговорить об отмене ряда ограничений, которые действуют в стране последние полгода.

В частности, речь идет о разрешении на продажу алкоголя в барах и ресторанах до 8 вечера. В настоящее время продажа алкогольных напитков внутри заведений Японии была полностью запрещена.

Рестораторы такое решение приветствуют, а вот представители медицинской отрасли опасаются нового роста инфекций.

"После длительного чрезвычайного положения, действующего в стране, будет много желающих выйти в люди, и это может привести к росту числа заражений. В прошлом году, когда не было вакцины, отскок обычно происходил через три недели после отмены ограничений. Сейчас, когда около 60% японцев вакцинировано, ситуация может быть лучше, но мы все равно опасаемся обострения в ноябре", - говорит Кодзи Вада, профессор общественного здравоохранения в Международном университете здоровья и социального обеспечения в Токио.

Merck заявляет, что создала экспериментальную таблетку от Covid-19

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Фармацевтическая компания Merck & Co. заявила, что ее экспериментальная таблетка от Covid-19 снизила количество госпитализаций и смертей вдвое среди людей, недавно зараженных коронавирусом. Компания собирается получить разрешение от чиновников здравоохранения в США на ее использование.

Если это произойдет, препарат Merck станет первой таблеткой, показанной для лечения Covid-19. Это большой шаг вперед по борьбе с пандемией, ведь до сих пор все методы лечения, разрешенные в США, требуют внутривенного введения препаратов.

Компания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics заявили, что пациенты, которые получали препарат под названием молнупиравир в течение пяти дней после появления симптомов Covid-19, в два раза реже умирали и попадали в больницу, чем пациенты, которые получали плацебо.

В исследовании участвовало 775 взрослых, зараженных коронавирусом. Пациенты находились в состояниях разной степени тяжести, включая тех, кто считается более подверженным риску тяжелого течения заболевания из-за сопутствующих болезней.

Таблетка Merck воздействует на фермент, который коронавирус использует для копирования своего генетического кода и самовоспроизведения.

Правительство США говорит, что закупит 1,7 миллиона доз препарата, если это будет разрешено регулятором. Merck заявила, что готова произвести 10 миллионов доз к концу года.

В Финляндии начнут прививать норок

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В Финляндии начнут использовать экспериментальную вакцину для животных, чтобы прививать норок. Ученые обнаружили, что эти животные, которых в стране разводят ради меха, подвержены особому риску заражения коронавирусом.

Норка - пока единственное выявленное животное, способное передавать вирус человеку.

Дания, ранее являвшаяся крупнейшим экспортером шкурок норки в Европе, столкнулась с кризисом меховой промышленности после того, как в ноябре прошлого года мутировавший штамм вируса распространился по норковым фермам. Всего в стране тогда было забито около 15 миллионов норок.

"Сейчас мы приготовили около полумиллиона доз, которых должно хватить, чтобы вакцинировать всех животных дважды", - говорит Юсси Пеура, директор по исследованиям Финской ассоциации звероводов, которая разработала вакцину вместе с исследователями из Хельсинкского университета.