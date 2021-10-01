Отзывчивый парень, который "попался за БЧБ-флаг": знакомые об Андрее Зельцере, застреленном КГБ

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

57 минут назад

Автор фото, Reuters

28 сентября в квартире по улице Якубовского в Минске началась перестрелка, в результате которой, по версии властей, IT-менеджер компании Epam Systems Андрей Зельцер застрелил сотрудника КГБ, после чего был застрелен ответным огнем. Власти называют Зельцера террористом и опасным преступником, однако близкая подруга и коллега айтишника говорят, что он был добрым и спокойным человеком, который случайно попался "за БЧБ-флаг".

"Если он террорист, то и я террорист. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты", - говорит Аля Илюкевич.

Аля познакомилась с Андреем Зельцером, когда им было по 14 лет. "Мы жили в одном доме и давно знали о существовании друг друга заочно. Его отец - инвалид, и у него гараж специальный перед домом был", - вспоминает она.

"Андрей всегда мог прийти на помощь, когда нужно, - продолжает Аля. - Сломался компьютер - помог починить. Он тогда был еще школьником, но пытался разобраться в проблеме, понять, что к чему".

С супругой Андрея Зельцера Машей Аля виделась несколько раз, собирались они и по случаю рождения сына.

"Маша его старше лет на 10, - говорит Аля. - Когда они поженились, была цель завести ребенка, он очень хотел быть папой. Я тогда удивлялась, говорила: ты в 22 года хочешь стать папой? Он отвечал: "Да". Для меня это было знаком качества человека, который может взять на себя ответственность в столь раннем возрасте".

Кто такой Андрей Зельцер?

Андрею Зельцеру был 31 год. Он работал в крупнейшей в Беларуси IT-компании EPAM Systems, окончил также Институт бизнеса и права в Минске.

По сообщениям СМИ, у Андрея Зельцера также было американское гражданство.

Зельцер вместе с супругой и маленьким сыном (СМИ пишут, что ему около 10 лет) проживали в доме на улице Якубовского в Минске.

У себя в "Инстаграме" Зельцер публиковал фотографии с различных спортивных мероприятий: он занимался триатлоном, принимал участие в забегах и тренировался в фехтовальном клубе.

Каждый с БЧБ-флагом - потенциальный террорист

Когда страну охватили массовые протесты после победы на выборах Александра Лукашенко в августе прошлого года, Андрей надеялся на изменения, говорил, что в стране "творится что-то странное", вспоминает подруга Аля.

"Он выкладывал фотографии с БЧБ-флагом: это делали фактически все, у кого были надежды. Но сказать, чтобы он был радикальным, использовал силу - нет, такого не было", - уверена она.

Автор фото, Andrei Zeltser/Instagram

Андрей Зельцер действительно выкладывал две фотографии с БЧБ-символикой у себя в "Инстаграме": под одной из них, опубликованной 16 августа прошлого года, он призвал людей объединяться и "идти до конца".

Как утверждает КГБ, 28 сентября его оперативники проводили специальные мероприятия "по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". Убитого Андрея Зельцера в КГБ называют "особо опасным преступником".

"Каждый человек, у которого есть в телефоне фотография с бело-красно-белым атрибутом - потенциальный террорист, потому что он не похож на тех, кто представляет власть, - говорит на это Аля. - Сейчас приходят даже к тому, кто делает репост. Приходят и громят его квартиру".

"Вижу БЧБ - хватаю - уничтожаю - разрушаю", - подытоживает она.

Мог стать мишенью

Женщина, работавшая вместе с Андреем Зельцером в Epam, попросившая не называть ее имя, тоже считает, что ее коллега мог "попасть" за БЧБ-символику. "У нас дома тоже был обыск в январе 2021, мужа били четверо, чтобы сказал пароли от техники, и тоже за флаг", - вспоминает она. В то же время она не отрицает, что с обыском к Андрею Зельцеру могли прийти из-за того, что он работал Epam Systems.

"Учитывая нападки на Epam, он мог просто стать "удобной мишенью", чтобы раздуть скандал", - полагает собеседница Би-би-си.

В августе этого года Александр Лукашенко обвинил основателя крупнейшей в Беларуси IT-компании Epam Systems Аркадия Дробкина, живущего в США, в финансировании протестов. "А там связан со спецслужбами, - заявил Лукашенко. - Деньги дали - перечисляли, а они тут делили. Это ненормально".

30 августа в пропагандистском телеграм-канале "Желтые сливы" появилась видеозапись еще одного сотрудника Epam, представившегося как Сергей Кириенко. Он выразил соболезнования семье погибшего сотрудника КГБ и добавил, что коллега Зельцер "совершил непоправимую ошибку". Видео могло быть записано под давлением.

Бывшая коллега Зельцера, которая работала с ним на одном проекте, говорит, что новость о его убийстве стала для нее настоящим шоком.

"Мне всегда было приятно с ним иметь дело. Очень профессиональный, отзывчивый и добрый парень. Он реально очень много работал и часто был инициатором улучшений в процессах работы", - вспоминает она.

Странная видеозапись

Уже через несколько часов после перестрелки белорусские провластные каналы распространили видеозапись, на которой группа мужчин в штатском ломится в квартиру. На других кадрах, снятых в комнате, виден мужчина с охотничьим ружьем, а также женщина, снимающая происходящее на мобильный телефон. Вскоре из ружья раздаются выстрелы (в этот момент в кадре только руки, мы не видем лица стрелявшего), раненый сотрудник КГБ лежит на полу, видна кровь.

Аля говорит, что понятия не имела о том, что у Андрея Зельцера могло быть ружье ("мы этого никогда не обсуждали"), а саму видеозапись называет "странной".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Знакомые Зельцера обращают внимание, что на видео не видно, как он стреляет

"Ты узнаешь голос человека, но картинка в голове не складывается. На видео я вижу, что он держит оружие, но не вижу, чтобы именно он стрелял", - отмечает она.

Аля считает, что Андрею могло показаться, что в квартиру ломятся бандиты: такой же версии придерживаются в оппозиционном объединении бывших силовиков Беларуси Bypol.

"Он по образованию юрист, - продолжает Аля. - Он знает букву закона, когда у меня были какие-то вопросы, я тоже приходила к нему за советом. Поэтому я верю, что он действовал по закону".