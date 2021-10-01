Экс-глава Росалкогольрегулирования задержан в Черногории. В России Игоря Чуяна ждет суд

25 минут назад

Автор фото, Екатерина Кузьмина/TASS Подпись к фото, Игорь Чуян в 2015 году, во время интервью с РБК (архивный снимок)

Бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, находившегося в международном розыске, задержали по запросу московского бюро Интерпола в черногорском Тивате, сообщило издание Vijesti со ссылкой на полицию.

Поначалу в посольстве России в Черногории заявили, что власти страны пока не уведомили российскую дипмиссию об аресте экс-чиновника, передает РИА Новости: "Пока никакой информации нет. Так же, как и вы, узнали об этом из СМИ. Официальных подтверждений черногорских властей пока не получали. Ждем подтверждения".

Позже, однако, источник Интерфакса сообщил, что в настоящее время Интерпол уже уведомил СК РФ о задержании Чуяна, и российская сторона занимается подготовкой запроса о его экстрадиции. Процесс экстрадиции, впрочем, может занять долгое время - вплоть до года.

Кроме того, балканские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в Черногории задержан еще один россиянин, давно находящийся в бегах - Тельман Исмаилов, некогда руководивший Черкизовским рынком в Москве и проходящий по нескольким уголовным делам.

Исмаилов, также как и Чуян, объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Как пишет Интерфакс, факт его задержания посольство России в Подгорице пока не подтвердило.

В чем обвиняют Чуяна

Игорь Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование более девяти лет - с момента основания службы в конце 2008 года.

Летом 2018 года он покинул этот пост по собственному желанию, а в декабре того же года его объявили в международный розыск по делу о хищениях в "ОФК банке". Басманный суд его заочно арестовал.

Чуяну (также заочно) предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия в виде банкротства "ОФК банка" (часть 3 статьи 33 и часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса).

По данным агентства по страхованию вкладов (АСВ), Чуян входил в число лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Центробанк весной 2018 года отозвал лицензию.

Как указывал РБК со ссылкой на судебные документы, Чуян фактически владел пакетом 75% минус одна акция, который был оформлен на его родственников и знакомых, среди которых был даже его водитель.

Между тем, крупнейшим акционером "ОФК банка", владевшим долей в 25%, был, как подчеркивал РБК, однокурсник президента Владимира Путина, юрист и партнер "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николай Егоров. Именно по его заявлению Следственный комитет и возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Центробанк сообщал, что проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, которая была ориентирована на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции.

По версии следствия, "бенефициар преступной схемы" Чуян может быть причастен к выводу средств из "ОФК банка". На момент отзыва лицензии дыра в капитале банка составляла более 17,5 млрд рублей. Временная администрация, введенная Центробанком, выявила операции по выводу вкладов на общую сумму 11,3 млрд рублей.

Водочный бизнес

В марте 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил экс-главу "ОФК банка" Николая Гордеева к восьми годам колонии и штрафу в более чем 10,5 млрд рублей по обвинению в злоупотреблении полномочиями - выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд рублей предприятиям, подконтрольным в том числе и Чуяну.

В приговоре также описывались подробности того, как Чуян в 2011-2018 годах, возглавляя Росалкогольрегулирование, одновременно занимался бизнесом и контролировал алкогольную компанию "Статус Групп".

Компания появилась в 2012 году, но взлет ее продаж пришелся на 2015-й. Этому предшестовал приказ возглавляемого Чуяном Росалкогольрегулирования о снижении минимальной цены на крепкий (выше 25 градусов) алкоголь - 185 рублей за поллитра вместо прежних 220 рублей.

После этого "Статус Групп" оказалась единственной компанией, которая стала продавать водку по минимальной цене в 185 рублей, то есть откровенно демпинговать. В результате ее продажи резко выросли.

В начале 2016 года в Кабардино-Балкарии после проверок с участием ФСБ были остановлены несколько ликеро-водочных заводов, выпускавщих продукцию для "Статус Групп". Тогда же ФСБ с представителями Федеральной налоговой службы (ФНС) провели оперативные мероприятия в офисах компании. Как писала газета "Ведомости", ФСБ действовала по поручению Путина.

После этого доля "Статус Групп" на рынке стремительно уменьшилась. В декабре 2017 года компания, которая была главным заемщиком ОФК-банка, подала заявление о банкротстве.