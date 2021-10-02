Дэниел Крейг получит звезду на голливудской Аллее славы

10 минут назад

Автор фото, Getty Images

Британскому актеру Дэниелу Крейгу, сыгравшему главную роль в новом фильме о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать" (это пятая роль Бонда в его карьере), откроют звезду на голливудской Аллее славы.

Церемония пройдет в среду, 6 октября. Как ожидается, на ней выступят актер Рами Малек, сыгравший в новом фильме о Бонде Люцифера Сафина, а также продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон.

Звезда Крейга станет 2704-й на Аллее славы. Ее откроют по адресу 7007 Hollywood Boulevard.

Крейг станет четвертым актером, сыгравшим Бонда и удостоеным звезды. Ранее звезды на Аллее славы получили Роджер Мур и Пирс Броснан, игравшие Бонда ранее. Кроме того, звездой отмечен и британский актер Дэвид Нивен, сыгравший Бонда в неофициальном фильме бондианы "Казино Рояль" 1967 года выпуска. Звезда Крейга будет расположена рядом со звездой Мура.

"Дэниел Крейг - икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, которого он сыграл в пяти фильма про агента 007. Мы рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой другого знаменитого актера, который сыграл Бонда, - Роджера Мура. Поклонники будут в восторге, когда увидят, что их звезды расположены на 7007 Hollywood Boulevard", - приводит издание Variety заявление продюсера Аллеи славы Аны Мартинес.

Автор фото, Getty Images

Мировая премьера нового фильма о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать" состоялась 28 сентября в лондонском Альберт-холле. Изначально фильм должен был выйти в апреле прошлого года, но дата премьеры неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса.