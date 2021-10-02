Адвокат бывшего "хозяина Черкизона" Тельмана Исмаилова подтвердила его арест в Черногории по запросу России

2 октября 2021, 17:10 GMT Обновлено 49 минут назад

Автор фото, Chris Jackson Collection Подпись к фото, Путь к своему многомиллиардному капиталу Тельман Исмаилов начал на Черкизовском рынке в Москве

Сведения о задержании разыскиваемого Россией бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории подтвердились. В субботу его адвокат Марина Русакова заявила "Интерфаксу", что он арестован сроком на два месяца.

Ранее о задержании бизнесмена в черногорской Подгорице сообщали только местные СМИ, но проверить эту информацию не удавалось.

Миллиардер Тельман Исмаилов - бывший владелец части московского Черкизовского рынка - находился в бегах с 2017 года. Российские власти обвиняют его в убийствах и незаконном обороте оружия, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

По словам адвоката Русаковой, решение властей Черногории о его аресте уже обжаловано.

"Он был арестован, когда проводилась проверка по его заявлению о предоставлении политического убежища. Это также одно из оснований обжалования", - заявила адвокат (цитата по "Интерфаксу").

При этом арест по запросу России не означает автоматического отказа в статусе политбеженца. Запрос Исмаилова о предоставлении ему убежища по-прежнему находится на рассмотрении черногорских властей.

В случае отказа он, скорее всего, будет экстрадирован в Россию, где против него заведено сразу несколько уголовных дел. Российская сторона не исключает, что Черногория потребует представить дополнительные обоснования для экстрадиции Исмаилова, и процедура может затянуться.

В чем суть обвинений

СКР обвиняет Исмаилова в организации двойного убийства российских бизнесменов: владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино-Моторс" Юрия Брылева.

Оба были убиты в Подмосковье в мае 2016 года. Исполнитель убийства, некто Мехман Керимов, вскоре был арестован и, как утверждает следствие, дал показания против Тельмана Исмаилова и его братьев - Рафика и Вагифа.

СКР считает всех троих организаторами убийства. О возможном заказчике следствие не распространяется.

Тельман Исмаилов свою причастность к убийствам отрицает.

Керимов и Рафик Исмаилов приговорены к 13 и 17 годам колонии строгого режима соответственно. О местонахождении Вагифа Исмаилова ничего не известно.

Также Тельман Исмаилов обвиняется в финансовых махинациях в особо крупных размерах, в частности, в непогашении больших кредитов и умышленном причинении ущерба кредиторам.

По данным ряда крупных изданий, подобные обвинения против бизнесмена выдвигает не только Россия, но и Швейцария.

Подробности о деятельности Исмаилова в сфере незаконного оборота оружия неизвестны, хотя такая формулировка обвинения, по данным "Коммерсанта", в постановлении СКР присутствует.

Бизнес-путь Тельмана Исмаилова

Автор фото, Chris Jackson Collection Подпись к фото, Тельман Исмаилов с Моникой Беллуччи на открытии собственного отеля в Анталии

Азербайджанского бизнесмена Тельмана Исмаилова часто называют "хозяином Черкизона", хотя полностью рынком он никогда не владел, да и сам Черкизовский рынок был ликвидирован в 2009 году.

Основанная им группа АСТ, куда входила 31 компания, с 1990 годов владела большой частью рынка, а сам Исмаилов стал одним из самых влиятельных лиц в московской сфере розничной торговли.

Затем он также приобрел ресторан "Прага" на Арбате, офис "Военторг" в центре Москвы и еще ряд бизнесов.

В 2006 году на Черкизовском рынке прогремел взрыв, в результате которого 14 человек погибли, 61 получил ранения. Сроки за организацию взрыва - от двух лет до пожизненного - получили русские националисты, целью которых, по версии российской прокуратуры, были работавшие на рынке гастарбайтеры из стран Центральной Азии и Китая.

Рынок был объявлен рассадником контрабанды и бандитизма и в 2009 году полностью прекратил свое существование.

По данным некоторых источников, после этого финансовая ситуация Тельмана Исмаилова начала ухудшаться.

В том же году он открыл в турецкой Анталии гостиницу Mardan Palace, на строительство которой, по данным СМИ, было потрачено более миллиарда долларов. Тогда пресса назвала ее самым дорогим отелем континента.

Автор фото, Chris Jackson Collection Подпись к фото, На открытие отеля Тельмана Исмаилова в Турции приехало много звезд первой величины

Открытие Mardan Palace прошло с размахом. Были приглашены звезды Голливуда, включая Ричарда Гира, Шэрон Стоун и Монику Беллуччи, музыканты с мировым именем, медиамагнаты и бизнесмены.