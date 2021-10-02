Адвокат бывшего "хозяина Черкизона" Тельмана Исмаилова подтвердила его арест в Черногории по запросу России
Сведения о задержании разыскиваемого Россией бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории подтвердились. В субботу его адвокат Марина Русакова заявила "Интерфаксу", что он арестован сроком на два месяца.
Ранее о задержании бизнесмена в черногорской Подгорице сообщали только местные СМИ, но проверить эту информацию не удавалось.
Миллиардер Тельман Исмаилов - бывший владелец части московского Черкизовского рынка - находился в бегах с 2017 года. Российские власти обвиняют его в убийствах и незаконном обороте оружия, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.
По словам адвоката Русаковой, решение властей Черногории о его аресте уже обжаловано.
"Он был арестован, когда проводилась проверка по его заявлению о предоставлении политического убежища. Это также одно из оснований обжалования", - заявила адвокат (цитата по "Интерфаксу").
При этом арест по запросу России не означает автоматического отказа в статусе политбеженца. Запрос Исмаилова о предоставлении ему убежища по-прежнему находится на рассмотрении черногорских властей.
В случае отказа он, скорее всего, будет экстрадирован в Россию, где против него заведено сразу несколько уголовных дел. Российская сторона не исключает, что Черногория потребует представить дополнительные обоснования для экстрадиции Исмаилова, и процедура может затянуться.
В чем суть обвинений
СКР обвиняет Исмаилова в организации двойного убийства российских бизнесменов: владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино-Моторс" Юрия Брылева.
Оба были убиты в Подмосковье в мае 2016 года. Исполнитель убийства, некто Мехман Керимов, вскоре был арестован и, как утверждает следствие, дал показания против Тельмана Исмаилова и его братьев - Рафика и Вагифа.
СКР считает всех троих организаторами убийства. О возможном заказчике следствие не распространяется.
Тельман Исмаилов свою причастность к убийствам отрицает.
Керимов и Рафик Исмаилов приговорены к 13 и 17 годам колонии строгого режима соответственно. О местонахождении Вагифа Исмаилова ничего не известно.
Также Тельман Исмаилов обвиняется в финансовых махинациях в особо крупных размерах, в частности, в непогашении больших кредитов и умышленном причинении ущерба кредиторам.
По данным ряда крупных изданий, подобные обвинения против бизнесмена выдвигает не только Россия, но и Швейцария.
Подробности о деятельности Исмаилова в сфере незаконного оборота оружия неизвестны, хотя такая формулировка обвинения, по данным "Коммерсанта", в постановлении СКР присутствует.
Бизнес-путь Тельмана Исмаилова
Азербайджанского бизнесмена Тельмана Исмаилова часто называют "хозяином Черкизона", хотя полностью рынком он никогда не владел, да и сам Черкизовский рынок был ликвидирован в 2009 году.
Основанная им группа АСТ, куда входила 31 компания, с 1990 годов владела большой частью рынка, а сам Исмаилов стал одним из самых влиятельных лиц в московской сфере розничной торговли.
Затем он также приобрел ресторан "Прага" на Арбате, офис "Военторг" в центре Москвы и еще ряд бизнесов.
В 2006 году на Черкизовском рынке прогремел взрыв, в результате которого 14 человек погибли, 61 получил ранения. Сроки за организацию взрыва - от двух лет до пожизненного - получили русские националисты, целью которых, по версии российской прокуратуры, были работавшие на рынке гастарбайтеры из стран Центральной Азии и Китая.
Рынок был объявлен рассадником контрабанды и бандитизма и в 2009 году полностью прекратил свое существование.
По данным некоторых источников, после этого финансовая ситуация Тельмана Исмаилова начала ухудшаться.
В том же году он открыл в турецкой Анталии гостиницу Mardan Palace, на строительство которой, по данным СМИ, было потрачено более миллиарда долларов. Тогда пресса назвала ее самым дорогим отелем континента.
Открытие Mardan Palace прошло с размахом. Были приглашены звезды Голливуда, включая Ричарда Гира, Шэрон Стоун и Монику Беллуччи, музыканты с мировым именем, медиамагнаты и бизнесмены.
Но уже через шесть лет, в 2015 году, Исмаилов был вынужден продать отель одному из турецких банков за долги.
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