"Артдокфест" объявил первых номинантов. Впервые в программу попал фильм Русской службы Би-би-си

2 часа назад

Фестиваль документального кино "Артдокфест" объявил номинантов программы "АртдокСеть-2021". Одна из 21 работы - фильм Русской службы Би-би-си "Запрещенная профессия" о работе журналистов во время путча 1991 года. Авторы выясняли, почему в 1991-м СМИ успешно боролись за свободу слова, а сегодня проиграли эту борьбу.

Организаторы фестиваля получили в общей сложности 2895 заявок на фестиваль и рассчитывают показать 100 фильмов. В пятницу "Артдокфест" объявил первых участников этого года - 21 картину, участвующую в конкурсе "АртдокСеть". К отбору допускались только документальные фильмы, выложенные правообладателями в открытый доступ. Впервые программа "АртдокСеть" на фестивале появилась в 2018 году.

Почти все фильмы-номинанты сняты в России, из 21 работы две - совместного производства с Германией и США, еще две - из Беларуси и Латвии. Среди авторов есть и профессиональные документалисты (Александр Элькан, Зака Абдрахманова, Максим Швед, Андрей Сильверстов, Константин Селин, Роман Супер и Иван Проскуряков), и журналисты (Илья Варламов, Саша Сулим, Анна Немзер, Мария Борзунова, Владимир Сервиновский, Леонид Парфенов, Алексей Пивоваров). В фестивале участвуют фильмы "Новой газеты", радио "Свобода", телеканала "Дождь" (два последних признаны в России СМИ, выполняющими функции иностранного агента).

"Для "Артдокфеста" не существует никаких иностранных агентов, нежелательных организаций и прочих меток, раздаваемых властями направо и налево, - отметил президент фестиваля Виталий Манский. - Для нас существует настоящее, честное, талантливое, актуальное кино и его авторы. Именно такое кино мы ищем, отбираем и предъявляем нашему зрителю".

Номинированный на фестиваль фильм Русской службы Би-би-си "Запрещенная профессия" рассказывает о том, как во время путча августа 1991 года в СССР журналисты отказались подчиниться введенной членами Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) цензуре. Значительную роль в провале заговора сыграли именно СМИ, которые отвоевали свою свободу. Журналисты-участники тех событий - Павел Лобков, Александр Любимов, Андрей Васильев и другие - рассказывают о противостоянии с властью в 1991 году и размышляют, почему сейчас, через 30 лет успешной борьбы с цензурой, СМИ оказались проигравшими.

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Оценивать конкурсантов "АртдокСети" будет международное жюри. В него вошли театральный режиссер Алексей Малобродский, поэтесса и журналист Елена Фанайлова и общественный деятель, сооснователь "Свободного университета" Елена Лукьянова. Жюри присудит три награды - приз за лучший фильм, приз за лучшую режиссуру и специальный приз жюри. Отдельно предусмотрен приз зрителей - смотреть фильмы и голосовать можно в группе "Артдокфест" в "Фейсбуке". Голосование продлится до 7 декабря, и завершится в 20:00.

Победители будут объявлены 9 декабря в Москве на торжественной церемонии закрытия "Артдокфеста-2021".

Фестиваль документального кино "Артдокфест" впервые прошел в Москве в 2007 году на площадке кинотеатра "Художественный". Его организатором выступили дирекция Национальной премии в области неигрового кино "Лавровая ветвь" и лично режиссер Виталий Манский. В 2014 году на фоне давления властей президент фестиваля Манский уехал в Латвию и в том же году начал проводить рижскую программу "Артдокфеста". В 2018 году в Ригу были переведены весь конкурс и вся работа жюри "Артдокфеста".

В прошлом фестиваль неоднократно сталкивался с проблемами из-за включенных в его программу лент. В частности, власти запрещали демонстрацию фильмов украинских режиссеров, которые они считали экстремистскими. В апреле 2021 года фестиваль документального кино "Артдокфест" всего за несколько дней показов в Москве и Петербурге подвергся нескольким проверкам госорганов и угрозам со стороны провластных активистов. В день открытия кинофестиваля власти опечатали залы в киноцентре "Дома Кино" в Петербурге, где проходили первые показы. Это произошло после жалобы на пропаганду ЛГБТ в фильмах "Артдокфеста" и нарушение карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В Москве активисты скандально известного прокремлевского движения патриотического толка SERB попытались сорвать показ фильма "Дорога домой" (проходившего в рамках фестиваля) в московском кинотеатре "Октябрь". Работа белорусского режиссера Артема Лобача рассказывает историю 28-летнего крымчанина Павла, который после аннексии полуострова Россией переехал в украинское село и пытается интегрироваться в местное общество.