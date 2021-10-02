На вице-президента Сбера завели дело о хищении из-за контрактов с Шанинкой

28 минут назад

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Против экс-замминистра просвещения, а ныне вице-президента Сбера Марины Раковой возбудили уголовное дело о мошенничестве. После этого она, предположительно, покинула Россию. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Кто такая Марина Ракова, и в чем суть дела против нее?

В конце сентября в доме вице-президента Сбера Марины Раковой прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве с бюджетными средствами. Обыски также прошли в офисе банка и у людей из окружения Раковой, сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

Ракову обвинили в том, что в 2019 году, еще когда она занимала пост замминистра просвещения, чиновница заключила контракты с Московской высшей школой социальных и экономических наук (более известна как Шанинка) в рамках проекта "Учитель года". Правоохранительные органы провели экспертизу контрактов, которая выявила "фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям", пишет РИА Новости. Следствие утверждает, что структуры минпросвещения неправомерно приняли работу и необоснованно выплатили деньги Шанинке. В связи с этим Ракова обвиняется в хищении 50 млн рублей.

Марина Ракова - выпускница Московского государственного технического университета имени Баумана и автор 30 теорем по классической планиметрии. В 2014 году она перестала заниматься наукой и стала сотрудницей Агентства стратегических инициатив (АСИ), где разрабатывала проект по дополнительному детскому образованию.

Главным ее проектом стала сеть детских учебных центров по техническим специальностям "Кванториум". Образовательная сеть создавалась при поддержке президента - и сейчас в России работает более ста "Кванториумов".

В 2018 году Ракова была назначена заместителем министра просвещения. Еще через два года она получила назначение на пост вице-президента Сбера, где также курировала образование. В Сбере заявили, что ее уголовное дело не имеет отношения к деятельности банка.

Русская служба Би-би-си не смогла связаться с Раковой.

При чем тут Шанинка?

Шанинка - частный университет, который входит в число передовых гуманитарных российских вузов. Он известен своей программой российского-британского образования.

В 2019 году Марина Ракова еще работала на должности заммнистра образования. Она могла пролоббировать выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (является структурой минпросвещения), который сама и возглавляла, писало РИА Новости.

Деньги выделялись в рамках федерального проекта "Учитель будущего" - программы по профессиональному развитию учителей. На эти средства фонд заключил контракт с Шанинкой, сообщали РИА Новости и ТАСС. Экспертиза этого контракта выявила фальсификации отчетов по двум "научным изысканиям", писало РИА Новости.

В пресс-службе Шанинки не ответили на вопросы, проходили ли в университете обыски и проводились ли допросы с участием руководителей вуза. Пресс-служба также не ответила на вопрос, в чем заключался контракт с фондом минпросвещения в 2019 году.

Тем не менее, в пресс-службе подтвердили, что Шанинка была одним из подрядчиков по контракту с Фондом новых форм развития образования. "Обязательства в рамках контракта были выполнены", - сказали в пресс-службе университета.

Автор фото, Shaninka/Instagram Подпись к фото, Шанинка входит в число передовых гуманитарных российских вузов

"В настоящее время в Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН) совместно с МВД России проводится проверка ряда вопросов, касающихся контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на исследовательскую деятельность. МВШСЭН оказывает содействие представителям МВД", - добавили в Шанинке.

В телеграм-канале для студентов университета сообщается, что расследование "никак не связано с основной образовательной деятельностью" и никак не отразится на учебном процессе.

О каком контракте идет речь в уголовном деле?

Фонд новых форм развития образования заключил в 2019 году несколько крупных контрактов по программе "Учитель будущего", однако в системе Госзакупок нигде не указан конкретный поставщик и не фигурирует Шанинка.

Самым крупным из контрактов по программе "Учитель года" стала "разработка целевой модели национальной системы профессионального роста педагогических работников" - его стоимость составила 75,5 млн рублей.

Этот контракт был расторгнут в 2020 году. Остальные контракты, которые обнаружила Би-би-си, были выполнены.

Так, в том же 2019 году фонд заключил контракт на 59,2 млн рублей на разработку "комплектов диагностических материалов" - они должны были выявить уровень профессиональной компетенции педагогов.

Есть еще несколько более мелких контрактов. Например, за 33 млн рублей фонд закупал услуги по проведению тестирования компетенций учителей 5-11 классов в 11 регионах России.

Еще почти на 30 млн рублей фонд в 2019 году закупал услуги по сопровождению процессов создания центров оценки квалификации учителей, а еще почти на 15 млн рублей - социологические исследования о том, насколько работники образования вообще осведомлены о проекте "Учитель года".

Русская служба Би-би-си отправила в Фонд новых форм развития образования вопросы о сути контракта с Шанинкой, но пока ответа не получила.

Как развивается уголовное дело?

Несмотря на то, что дело против Раковой было возбуждено еще в августе, чиновницу не задерживали и меру пресечения ей не избирали. РИА Новости и ТАСС сообщали, что Ракову обвинили в хищении 50 млн рублей, но она подозревается и в других эпизодах хищения на общую сумму еще в 150 млн рублей.

30 сентября Ракова должна была явиться на допрос в Следственный комитет, после которого следователи намеревались решить, какую ей избрать меру пресечения. Однако чиновница к следователям не приехала.

"Коммерсант" сообщает, что Ракова могла уехать из России, так как у нее есть украинское гражданство. Газета полагает, что Ракова "стремится попасть" на украинскую территорию. МВД объявило Ракову в розыск.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Главным проектом Раковой стала сеть детских учебных центров по техническим специальностям "Кванториум"

После того, как Ракова не явилась на допрос, Тверской суд Москвы арестовал руководителей программы Сбера "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и Евгения Зака. Раньше они работали в Фонде новых форм развития образования вместе с Раковой. Также была арестована бывшая сотрудница фонда Кристина Крючкова, которая на сайте Шанинки обозначена как исполнительный директор университета.

В некоторых новостных публикациях Крючкова упоминается как преподаватель РАНХиГС и бывший директор Шанинки. Русская служба Би-би-си обратилась в пресс-службу университета с просьбой пояснить статус Крючковой и ожидает ответа.

Что говорят юристы о делах с хищением бюджета?

Бюджетные средства сейчас очень серьезно контролируются, говорит адвокат Юрий Лысенко, участвовавший в деле Кирилла Серебренникова, которого тоже обвинили в хищении бюджета. "За каждую запятую уже могут говорить, что все, вы похитили. Это так", - считает он.

"Ключевое доказательство для следствия - это судебно-бухгалтерская экспертиза, которая может показать, как деньги курсировали и на что расходовались. Она может показать, что бюджет был выделен 100 рублей, а потратили 80 рублей, но вот документы показывают, что 100 рублей. И вот здесь уже можно делать вывод, что, например, была завышена стоимость", - объясняет Лысенко.

В делах с хищением бюджетных средств все всегда упирается в обналичивание денег, говорит глава юридического отдела "Руси Сидящей" Алексей Федяров. "У стороны защиты есть два варианта - либо обосновать расходы, либо сказать, что были плохо оформлены документы", - отмечает он.

Когда речь идет о делах против высокопоставленных чиновников с размером ущерба в 50 млн рублей, то эти дела заводятся "исключительно потому, что люди об этой сумме просто забыли и не посмотрели, такую мелочь ты просто не отслеживаешь, и она где-то выползает", считает юрист.