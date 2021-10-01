Иран проводит учения на границе с Азербайджаном и обвиняет его в "повторении угроз Израиля"

Магеррам Зейналов

Би-би-си, Баку

33 минуты назад

Автор фото, IRANIAN ARMY/Anadolu Agency

Иран начал крупномасштабные учения на границе с Азербайджаном и подозревает Баку в тесном сотрудничестве с Израилем. Ранее Азербайджан обвинял Иран в незаконном проезде иранских грузовиков в Карабах.

Сухопутные войска Ирана начали в пятницу учения "Завоеватели Хайбара" на северо-западе страны, на границе с Азербайджаном с применением бронетанковых частей, артиллерии, беспилотников и боевых вертолетов.

Этим учениям предшествовали обвинения Азербайджана в сотрудничестве с Израилем. По сообщениям агентства Mehr, еще в среду глава сил Корпуса стражей Исламской революции в Тебризе, полковник Хосейн Пурэсмаил заявил, что "повторение угроз Израиля в отношении Ирана устами Азербайджанской Республики - не только не в интересах Баку, но и является угрозой самому их существованию".

"Новейшая история очень хорошо показала судьбу лидеров разных стран, которые доверяли Соединенным Штатам и Израилю", - сказал он.

В тот же день Мохаммад Пакпур, командующий Сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции, заявил, что Иран не потерпит, чтобы его соседи стали "прибежищем и базой для присутствия фальшивого сионистского режима и его действий против безопасности".

Автор фото, IRANIAN ARMY/Anadolu Agency

Пакпур, правда, не упомянул Азербайджан напрямую, однако это сделал глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан, который заявил, что Иран не потерпит присутствия израильских вооруженных сил вблизи своих границ, в частности, на территории Азербайджана, и примет жесткие меры в случае агрессии.

"Мы не потерпим присутствия вооруженных сил Израиля около наших границ и их деятельности против национальной безопасности нашей страны, в связи с этим мы примем любые меры, необходимые в данном случае", - приводит телеканал IRIB слова Абдоллахиана.

Он также назвал "расстраивающей" оценки президента Азербайджана военных учений, проводимых Ираном на границе с Азербайджаном.

Интервью Алиева

Все эти заявления иранской стороны последовали за интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое он дал турецкому агентству Anadolu в среду.

По его словам, за все 30 лет независимости Азербайджана Иран никогда не проводил военные учения у границы, поэтому то, что они проводятся именно сейчас - "очень неожиданное событие".

Алиев упрекнул Иран в том, что учения не проводились до прошлогодней войны в Карабахе, когда часть южной границы контролировала армянская сторона.

Автор фото, PRESIDENCY OF AZERBAIJAN/Anadolu Agency

Алиев также сказал, что "эмоциональная реакция ряда соседних стран на правомерные шаги официального Баку носит временный характер".

Отношения с Израилем

Уже 40 лет Между Ираном и Израилем нет дипломатических отношений. В арабо-израильском конфликте Иран открыто поддерживает палестинскую сторону и движения ХАМАС и "Хезболла".

В 2020 году в иранском городе Абсард в результате вооруженного нападения был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. В Иране считают причастным к этим убийствам израильские спецслужбы. В августе этого года Израиль и США обвинили Иран в нападении на частное судно.

У Азербайджана же с Израилем отношения действительно хорошие, Баку, в частности, экспортирует туда газ, а в июле этого года в Израиле открылось торговое представительство Азербайджана.

Израиль продает Азербайджану оружие, страны в том числе совместно выпускают беспилотники. В 2019 году Азербайджан стал первым иностранным покупателем новых израильских беспилотников "Sky Striker".

По мнению ряда экспертов, именно беспилотники (турецкие и израильские) сыграли решающую роль в прошлогодней войне в Карабахе.

Азербайджанский военный эксперт Узеир Джафаров предполагает, что учения связаны в том числе с усиливающимся влиянием Турции в регионе, не только в Азербайджане (где недавно прошло сразу несколько военных учений двух стран), но и в Грузии.

"Я не вижу угрозы Азербайджану, что последуют дальнейшие действия со стороны Ирана, и будут грубые шаги, это не выгодно самому Ирану, где живут миллионы азербайджанцев", - говорит эксперт. В Иране, преимущественно в северных провинциях, действительно живут азербайджанцы.

Напряжение между Ираном и Азербайджаном стало расти в конце лета. После прошлогодней войны в Карабахе часть дороги между армянскими городами Горис и Капан оказалась под контролем азербайджанских пограничников, которые начали взымать пошлину с грузовиков с иранскими номерами, если те до того посещали Карабах.