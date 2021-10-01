Иран проводит учения на границе с Азербайджаном и обвиняет его в "повторении угроз Израиля"
- Магеррам Зейналов
- Би-би-си, Баку
Иран начал крупномасштабные учения на границе с Азербайджаном и подозревает Баку в тесном сотрудничестве с Израилем. Ранее Азербайджан обвинял Иран в незаконном проезде иранских грузовиков в Карабах.
Сухопутные войска Ирана начали в пятницу учения "Завоеватели Хайбара" на северо-западе страны, на границе с Азербайджаном с применением бронетанковых частей, артиллерии, беспилотников и боевых вертолетов.
Этим учениям предшествовали обвинения Азербайджана в сотрудничестве с Израилем. По сообщениям агентства Mehr, еще в среду глава сил Корпуса стражей Исламской революции в Тебризе, полковник Хосейн Пурэсмаил заявил, что "повторение угроз Израиля в отношении Ирана устами Азербайджанской Республики - не только не в интересах Баку, но и является угрозой самому их существованию".
"Новейшая история очень хорошо показала судьбу лидеров разных стран, которые доверяли Соединенным Штатам и Израилю", - сказал он.
В тот же день Мохаммад Пакпур, командующий Сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции, заявил, что Иран не потерпит, чтобы его соседи стали "прибежищем и базой для присутствия фальшивого сионистского режима и его действий против безопасности".
Пакпур, правда, не упомянул Азербайджан напрямую, однако это сделал глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан, который заявил, что Иран не потерпит присутствия израильских вооруженных сил вблизи своих границ, в частности, на территории Азербайджана, и примет жесткие меры в случае агрессии.
"Мы не потерпим присутствия вооруженных сил Израиля около наших границ и их деятельности против национальной безопасности нашей страны, в связи с этим мы примем любые меры, необходимые в данном случае", - приводит телеканал IRIB слова Абдоллахиана.
Он также назвал "расстраивающей" оценки президента Азербайджана военных учений, проводимых Ираном на границе с Азербайджаном.
Интервью Алиева
Все эти заявления иранской стороны последовали за интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое он дал турецкому агентству Anadolu в среду.
По его словам, за все 30 лет независимости Азербайджана Иран никогда не проводил военные учения у границы, поэтому то, что они проводятся именно сейчас - "очень неожиданное событие".
Алиев упрекнул Иран в том, что учения не проводились до прошлогодней войны в Карабахе, когда часть южной границы контролировала армянская сторона.
Алиев также сказал, что "эмоциональная реакция ряда соседних стран на правомерные шаги официального Баку носит временный характер".
Отношения с Израилем
Уже 40 лет Между Ираном и Израилем нет дипломатических отношений. В арабо-израильском конфликте Иран открыто поддерживает палестинскую сторону и движения ХАМАС и "Хезболла".
В 2020 году в иранском городе Абсард в результате вооруженного нападения был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. В Иране считают причастным к этим убийствам израильские спецслужбы. В августе этого года Израиль и США обвинили Иран в нападении на частное судно.
У Азербайджана же с Израилем отношения действительно хорошие, Баку, в частности, экспортирует туда газ, а в июле этого года в Израиле открылось торговое представительство Азербайджана.
Израиль продает Азербайджану оружие, страны в том числе совместно выпускают беспилотники. В 2019 году Азербайджан стал первым иностранным покупателем новых израильских беспилотников "Sky Striker".
По мнению ряда экспертов, именно беспилотники (турецкие и израильские) сыграли решающую роль в прошлогодней войне в Карабахе.
Азербайджанский военный эксперт Узеир Джафаров предполагает, что учения связаны в том числе с усиливающимся влиянием Турции в регионе, не только в Азербайджане (где недавно прошло сразу несколько военных учений двух стран), но и в Грузии.
"Я не вижу угрозы Азербайджану, что последуют дальнейшие действия со стороны Ирана, и будут грубые шаги, это не выгодно самому Ирану, где живут миллионы азербайджанцев", - говорит эксперт. В Иране, преимущественно в северных провинциях, действительно живут азербайджанцы.
Напряжение между Ираном и Азербайджаном стало расти в конце лета. После прошлогодней войны в Карабахе часть дороги между армянскими городами Горис и Капан оказалась под контролем азербайджанских пограничников, которые начали взымать пошлину с грузовиков с иранскими номерами, если те до того посещали Карабах.
Официальный Баку вручил послу Ирана ноту в связи с этим, требуя от Ирана пресечь провоз грузов в Карабах через территорию Армении.
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