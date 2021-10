Еще раз о Сопрано, инопланетяне, призраки и русский стендап: что смотреть в интернете в октябре

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

39 минут назад

Автор фото, Warner Bros. Подпись к фото, Роль молодого Тони исполнил Майкл Гандольфини, сын ныне покойного Джеймса Гандольфини, сыгравшего босса клана Сопрано в оригинальном сериале.

Приквел "Клана Сопрано", бенефис Джейка Джилленхола, возвращение хоррора из девяностых, Сэм Нил против инопланетян - и это далеко не все, что предлагают стриминговые платформы в октябре.

Виновный (Guilty)

1 октября, Netflix

В ремейке одноименного датского фильма Джейк Джилленхол играет диспетчера службы спасения, который среди ночи принимает звонок похищенной женщины и должен помочь ей, не вставая с рабочего места. Этот герметичный триллер примечателен тем, что вторым и третьим (после Джилленхола) стали режиссер Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Левша") и сценарист Ник Пицолатто.

Для последнего "Виновный" - отличная возможность реабилитироваться после провального третьего сезона "Настоящего детектива" - сериала, который на сегодняшний день остается его главным детищем.

Уборщица: История матери-одиночки (Maid)

1 октября, Netflix

Алекс - жертва домашнего насилия, которая бежит от экс-бойфренда в поисках лучшей жизни. По социальной программе она получает для жилья небольшую комнатку, но на руках ребенок, да и работать пока негде. Задвинув мечты о писательской карьере, Алекс устраивается уборщицей.

Забегая вперед, скажем, что у Алекс все очевидно получилось, поскольку сериал поставлен по мотивам мемуаров Стефани Лэнд, которые стали бестселлером по версии The New York Times.

Множественные святые Ньюарка (Many Saints of Newark)

1 октября, HBO Max

На улице фанатов "Клана Сопрано" настает долгожданный праздник - приквел истории трепетного мафиози Тони Сопрано наконец-то выходит, причем сразу в сети. Действие развернется в 1967-м году и будет вращаться вокруг противостояния итальянских и афроамериканских банд. В роли юного Тони - сын Джеймса Гандольфини Майкл.

Пингвины моей мамы

6 октября, KION

У Гоши (Макар Хлебников) буквально святые родители (Алексей Агранович и Александра Урсуляк), готовые усыновить всех сирот на свете. В доме уже живут трое приемных детей, скоро появится четвертый. Проблема лишь в том, что про Гошу мама и папа совершенно забыли, несмотря на проблемный подростковый возраст со всеми вытекающими.

Юноша находит выход самостоятельно - через самодеятельный клубный стендап, который становится для Гоши и психотерапией, и во многом выходом из сложившейся ситуации. Это уже не первый российский подход к попыткам изобразить на экране мир стендапа, но велик шанс, что у Натальи Мещаниновой ("Сердце мира", "Аритмия") вполне может получиться что-то дельное.

Призраки (Ghosts)

7 октября, CBS, (в России - Амедиатека)

Ремейк одноименного британского сериала двухлетней давности открывает блок октябрьских сериалов, некоторым образом приуроченных к Хэллоуину. В данном случае паранормальные гости служат делу комедии - истории про двух молодых людей, решивших открыть в старом доме мотель.

По ходу ремонта девушка Сэм поскальзывается и сильно бьется головой, после чего, придя в себя, обнаруживает, что умеет говорить с духами, которых в здешних стенах живет немало.

Один из нас лжет (One of Us is Lying)

7 октября, Peacock

Начало этой истории напоминает культовый "Клуб "Завтрак" - который в итоге оборачивается "Убийством в Восточном экспрессе". Итак, пятерых школьников учитель запер после уроков в классе, из которого вышли четверо. Пятый - местный шкодник, изводивший всех вокруг, найден мертвым.

Под подозрением, разумеется, его "сокамерники", которые вынуждены вести свое собственное расследование, параллельно с полицией. Экранизация одноименного подросткового бестселлера Карен М. Макманус.

Вокруг света за 80 дней (Around the World in 80 Days)

10 октября, PBS

Есть ощущение, что экранизации этого бессмертного романа Жюля Верна выходят в кино и на телевидении ежегодно (иногда, если повезет, даже по две - вместе с мультипликационной).

Однако на сей раз на адаптацию хочется обратить внимание - в связи с тем, что главную роль здесь сыграл великолепный Дэвид Теннант. Роль авантюриста Филлеаса Фога - неплохая, что и говорить, разминка перед ролью Александра Литвиненко, на которую Дэвид подписался буквально на днях.

Ломка (Dopesick)

13 октября, Hulu

Школьный врач из маленького шахтерского городка в Вирджинии (Майкл Китон), вступившись за здоровье подопечных, оказывается лицом к лицу в противостоянии с фармацевтическими-гигантами, наживающимися на опиоидной зависимости.

Этот мини-сериал прочат в фавориты следующего "сезона наград" не только из-за броского названия, но и в связи с тем, что поставлен он по мотивам громкого журналистского расследования. Кто знает, возможно, нас ждет новая "Прослушка".

Самка богомола

14 октября, START

Российские стриминговые платформы продолжают попытки создания ярких антигероев - в данном случае с опорой на французский сериал "Богомол". Жанна Дронова (Ирина Розанова) отбывает тюремный срок за многочисленные убийства нехороших мужчин.

Однажды на воле появляется подражатель Жанны и ей приходится сотрудничать со следствием в поимке, а заодно наставлять на путь истинный пьющего сына-полицейского.

Виновная сторона (Guilty Party)

14 октября, Paramount+, (в России - Амедиатека)

Журналистка Бет Берджесс (Кейт Бекинсейл) хочет реанимировать карьеру, взявшись за расследование убийства молодой матерью собственного мужа. Обвиняемая утверждает, что никого не убивала, а Бет даже не представляет, какие смешные и опасные сложности ждут ее в этом внешне обычном деле.

Для Кейт Бекинсейл это второй за год камбэк-проект после неудачной "Взрывной блондинки". Хочется верить, что этот сериал окажется для замечательной актрисы более успешным.

Я знаю, что вы сделали прошлым летом (I know what you did last summer)

15 октября, Amazon Prime

Возвращение популярных франшиз девяностых в долгоиграющем формате продолжается. Как мы помним, прошлым летом компания подростков сбила человека, который теперь возвращается, чтобы отомстить. В пользу проекта говорит тот факт, что продюсером и режиссером пилотного эпизода стал автор "Пилы" и "Астрала" Джеймс Ван.

Вторжение (Invasion)

22 октября, Apple TV+

Из заглавия несложно догадаться, что нас ждет очередная высокобюджетная фантазия на тему вторжения инопланетян. На сей раз разбираться с тем, чего же все-таки хотят от нас пришельцы будет несколько героев в разных уголках планеты. Шоураннером проекта стал сценарист нескольких фильмов о людях Икс Саймон Кинберг, а одну из главных ролей сыграл великолепный Сэм Нил.

Армия воров (Army of Thieves)

29 октября, Netflix