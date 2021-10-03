Барабанщик Nirvana Дэйв Грол: "Все это было как будто не со мной". Фронтмен Foo Fighters об инопланетянах, ABBA и альбоме Nevermind

Марк Сэведж

Музыкальный обозреватель Би-би-си

31 минуту назад

Издатели мемуаров Дэйва Грола посоветовали бывшему барабанщику Nirvana и фронтмену Foo Fighters продвигать книгу разными способами, в том числе встречами с фанатами и публичными чтениями. Идея проста: прочитать пару глав, спеть какую-нибудь песню Foo Fighters под гитару, ответить на несколько вопросов фанатов и продать стопку книг.

Но получилось по-другому.

"Я сделал из этого целую постановку, - говорит Грол накануне первого выступления - немного застенчиво, но и не без гордости. - Я написал [шоу] всего пять дней назад. В нем я показываю, как научился играть".

Шоу начинается с того, что Грол сидит на полу в спальне, стучит по подушкам и отбивает ритм зубами. Так экс-ударник Nirvana учился играть на барабанах, пока не накопил на свои собственные.

Затем он демонстрирует, как записывал примитивные песни на старом магнитофоне, после чего выкатывает настоящую ударную установку и играет нирвановскую "Smells Like Teen Spirit".

Импровизированное шоу - символ отношения Грола не только к музыке, но и к жизни.

Ему 52, он собирает стадионы, но осмыслить успех до сих пор не удается.

"Книга написана с точки зрения человека, которому кажется, что все это происходит не с ним, - говорит он. - Не могу поверить, что все это было в моей жизни - возможность сыграть с кумиром детства или сесть в самолет, выпить и улететь в другой город выступать перед многотысячной толпой. Я каждый день вспоминаю что-нибудь подобное и думаю: "Вот это и пролетит у меня перед глазами перед самой смертью".

Накануне премьеры шоу Дэйв Грол поделился с Би-би-си размышлениями о своей новой книге "Рассказчик", 30-летии альбома Nevermind и рассказал, почему он на седьмом небе от возвращения АВВА.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После Nirvana Грол основал Foo Fighters. В 1994 году он сыграл с кумиром детства Томом Петти

Почему ты начал писать книгу? Из-за локдауна?

Все началось с аккаунта в "Инстаграме". Когда я понял, что придется провести несколько месяцев дома, я подумал: "Моим творческим замыслам нужен какой-то выход", поэтому я создал страницу под названием "Правдивые истории Дэйва" и начал писать рассказы [о жизни]. Оба моих родителя были блестящими писателями, так что у меня хватило на это умения, и, написав четыре или пять, я подумал: "Может, стоит начать писать книгу?"

Как появились эти воспоминания? Ты отрыл старые альбомы с фотографиями и дневники?

У меня в голове своя картотека. Все отсортировано по музыке. Если сыграть мне песню из 70-х, я точно скажу, где я был, когда услышал ее; а если Nirvana, я даже скажу, во что был одет, когда записывал эту песню.

О, давай проверим! Во что ты был одет во время записи In Bloom?

На мне были желтые шорты и крашеная бело-голубая рубашка. Кажется, я только их и носил, когда мы записывали Nevermind. До гламура далеко.

Мне запомнилась одна фраза из книги: "Стадионный рок мне никогда не нравился. До тех пор, пока я не оказался на краю сцены". Что изменилось?

Это же лучшее место в зале! Когда зал хором с тобой поет твои песни, это волшебно. Нам, людям, просто необходимо чувство осязаемого единения, совместного переживания. Вот это как раз оно.

Когда ты был панком в 80-х, ты наверняка смотрел свысока на подобных тебе нынешнему. Удалось ли разрешить это противоречие?

В детстве у меня на стенах висели плакаты с Led Zeppelin, The Beatles, AC/DC и другими группами, собиравшими стадионы. Для меня они были какими-то сказочными персонажами из волшебного мира.

Потом я в первый раз в жизни попал на концерт. И это был концерт какой-то панк-рок-группы в крошечном клубе в Вашингтоне. Там было всего человек 50. Так я познакомился с живым рок-н-роллом, и его грубая простота натолкнула меня на мысль: "вот оно, настоящее". Мечты о стадионах остались в прошлом.

Но потом пришел успех Nirvana, поклонников становилось все больше, и убеждения вступили в конфликт с реальностью. Возникла своего рода моральная дилемма.

Но я такой человек, мне со всеми хочется делиться всем. И грустью, и радостью, вместе пить и выпивать. Так что в итоге я смирился, и мне даже понравилось.

Тебя называют "самым приятным человеком в роке" - и я сам это видел на записи телешоу Джулса Холланда. Атмосфера в студии была напряженной и нервной, но ты всех обошел и со всеми поздоровался - и обстановка разрядилась.

Да ладно, я просто вежливый!

А эта черта характера у тебя откуда?

Наверное, от мамы. Я вырос в Вирджинии, к югу от Вашингтона. Это не совсем юг, но люди себя ведут с достоинством южан.

Отчасти это и потому, что я рос в андеграундной музыкальной тусовке Вашингтона. Она была совсем небольшой, может, пара сотен человек. И если кому-то нужен усилок, ты, конечно, одолжишь свой. И я до сих пор считаю всех музыкантов частью одного сообщества.

Неважно, Рианна это или Стинг - я пойду за кулисы и буду ломиться в каждую дверь с бутылкой виски в руке, просто чтобы поздороваться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Группа Nirvana (слева направо) - вокалист и гитарист Курт Кобейн, басист Крист Новоселич и барабанщик Дэйв Грол

На прошлой неделе альбому Nevermind стукнуло 30 лет. Ты помнишь, что делал день в тот день?

Кажется, мы отыграли концерт в Торонто. Когда альбом только вышел, многого от него не ждали, и мы выступали на площадках, где собиралось около 100-200 человек. Но как только появился клип на "Smells Like Teen Spirit", примерно неделю спустя, все словно взорвалось.

К тому времени, когда мы закончили тур, все как с цепи сорвались, и нам пришлось сматываться. Довольно быстро все запахло каким-то сумасшествием.

Как ты не свихнулся среди этого безумия?

Мы были совсем еще детьми. Мне было 22, Курту - 23 или 24. Каждый, думаю, по-своему все это воспринимал. Когда я чувствовал, что офигеваю, я ехал домой в Вирджинию, готовил барбекю с друзьями, общался с мамой. Это помогало вернуться с небес на землю.

Но с такой славой справиться непросто. Когда я вижу, как молодежь становится знаменитой, я начинаю за них переживать. Без последствий никогда не проходит.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пожар в Universal Studios в 2008 уничтожил сотни оригинальных записей

Около двух лет назад выяснилось, что оригинальные записи Nevermind, возможно, сгорели во время пожара в Universal Studios. Что-нибудь об этом известно?

Не знаю, если честно. Но обычно есть резервные копии записей, так что, надеюсь, музыка не пропадет.

Так где-то есть копия - пусть даже не самая первая?

У меня есть одна, у мамы дома.

Серьезно?

Это обычная кассета, да. Ну что ж поделать.

Так что любые будущие переиздания будут приправлены характерным шипением ленты...

Что ж, теперь я настолько глух, что и не услышу.

У тебя тиннитус (шум в ушах)?

Последние 30 лет! Когда я ложусь спать, в ушах сразу "Ииииииииии".

Плохо спишь?

Нет, я так давно к этому привык. Мое левое ухо почти не слышит из-за барабанов и динамиков на сцене. Так что, если я дома с детьми, и они бегают и шумят, я просто дремлю, положив здоровое ухо на подушку.

Когда они подрастут, будут этим пользоваться. Будут спрашивать: "Папа, можно мне взять машину?" в твое глухое ухо.

Ха-ха. А я им на эту отвечу: "Что-что? Не расслышал".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Грол был барабанщиком Nirvana c 1990 года до её распада в 1994 году

После Nirvana ты сказал, что создал Foo Fighters, потому что "жизнь продолжается".

Да.

Сильно сказано!

Ну да, когда умер Курт, мир перевернулся с ног на голову. Непонятно было, как жить дальше.

После его смерти я получил открытку, там были такие строки: "Сейчас тебе не хочется играть. Но ты будешь. И это спасет тебе жизнь".

И хотя это и не сразу произошло, в итоге я осознал, как мне повезло, что я жив, и что, вероятно мне следует воспользоваться этим и делать то, что я люблю - играть музыку. И это меня спасло.

Так что да, Foo Fighters всегда олицетворяли для меня жизнь. Они действительно помогли мне справиться со множеством неприятностей.

Foo Fighters названы в честь военного термина, обозначающего НЛО. Что ты думаешь о предполагаемых изображениях НЛО, опубликованных правительством США этим летом?

Ух, да, я НЛО-маньяк, и уже давно. Так что я слежу за этим, но то, что они сейчас сообщили, вроде это давно известно.

Я верю, что люди не одиноки в этом мире, и меня это полностью устраивает. На мою повседневную жизнь это никак не влияет. Но я романтик. Когда я смотрю на звезды, я думаю: "Господи, надеюсь, мы тут не одни". Вот была бы засада.

Ну что, если тарелка прилетит и зависнет над сценой, откроется люк и ударит яркий свет - ты пойдешь посмотреть, что там наверху?

Не, ну мы так долго строили эту сцену! Но вообще все это оставлять не хочется. Так что, скорее я их в гости приглашу.

На барбекю...

Почему нет? Пожарить мяса для инопланетян!

Я знаю, ты очень любишь АВВА. Что думаешь об их камбэке?

О да, я их обожаю. Прочитав, что они возвращаются и что у них новый альбом, я кинул ссылку сотне друзей, а потом послушал их новую песню. Я плакал, как ребенок. Разрыдался, просто!

Что тебя так зацепило?

Ощущение, что время остановилось. Ну и потом, это такой красивый, романтический, меланхоличный, щемящий взгляд в прошлое. Ух, это потрясающе. У ABBA нет плохих песен.

А если бы они тебя пригласили с ними сыграть?

Пошел бы, не раздумывая. Покажи мне барабан, и я начну стучать. Да, я бы с ними сыграл.