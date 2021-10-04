На Урале бездомного отправили в СИЗО, обвинив в реабилитации нацизма

час назад

Автор фото, Erik Romanenko/TASS

Миасский городской суд в Челябинской области отправил в СИЗО бездомного по делу о реабилитации нацизма. По данным МВД, 40-летний мужчина пытался зажечь венки на мемориале "Скорбящая мать". СМИ утверждают, что тот хотел высушить носки на огне. Дел по статье о реабилитации нацизма заведено немного, потому что эта статья была создана скорее в пропагандистских целях, считает правозащитник.

Дело против бездомного мужчины возбудили по ч.3 ст.354.1 Уголовного кодекса (реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до трех лет.

По данным МВД, инцидент произошел 29 сентября. С заявлением к правоохранителям обратился гражданин, который рассказал, что неизвестный повредил искусственные венки на Вечном огне мемориала "Скорбящая мать" в Миассе, пытаясь их сжечь, рассказали в полиции.

30 сентября областное управление Следственного комитета России (СКР) сообщило, на месте происшествия был задержан 40-летний мужчина без определенного места жительства, "причастный к совершению содеянного".

Как пишет издание Znak.com, изначально полиция возбудила дело о вандализме (ст.214 УК РФ). Однако после того, как происшествие получило огласку в СМИ и им заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, дело передали в Следственный комитет России, который переквалифицировал его на статью о реабилитации нацизма.

Издание утверждает, что бездомный решил сжечь венок, чтобы на огне посушить носки.

Реабилитация нацизма

Статья о реабилитации нацизма появилась в Уголовном кодексе весной 2014 года.

Реабилитацией нацизма могут признать разные деяния - от отрицания преступлений нацистов во время войны до унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также оскорбление защитников Отечества, осквернение символов воинской славы России, неуважение к памятным датам и дням воинской славы, связанным с защитой Отечества.

Первое уголовное дело по этой статье было возбуждено в начале 2015 года - после того, как в Красноярске нанесли нацистскую символику и надписи экстремистского содержания на монументы в Гвардейском парке на аллее Славы. Кто именно стал подозреваемым по этому делу, следствие не уточняло, но известно, что на время следствия фигурантов дела оставили на свободе.

В мае 2015 года в Астраханской области завели уголовное дело о реабилитации нацизма на подростка. Оно стало первым делом по этой статье, поводом для возбуждения которого стали посты в соцсетях.

По версии следствия, подозреваемый на своей странице в социальной сети разместил фотографию немецких солдат времен Второй мировой войны, под которой оставил комментарий с положительной оценкой вторжению немецких войск в Польшу, которое признано военным преступлением Международным военным трибуналом.

В мае 2021 года на жителей нескольких регионов России завели дело о реабилитации нацизма - за то, что те разместили на сайте "Бессмертного полка" заявки с фотографиями Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и перешедшего на сторону гитлеровской Германии генерала Андрея Власова.

В начале сентября генпрокурор России Игорь Краснов предложил приравнять "реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма" к экстремистской деятельности. Это "значительно расширит возможности противодействия таким явлениям", заявил Краснов.

Уголовные дела

Дел по статье о реабилитации нацизма за время ее существования было заведено немного, потому что эта статья была создана скорее в пропагандистских целях, сказал Би-би-си Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра "Сова" (центр признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

Дела по этой статье стали заводить в 2015 году, а выносить приговоры - в 2016-м. "До последних лет пиковым [по числу вынесенных приговоров] был 2016 год, когда было осуждено шесть человек. Речь почти во всех делах шла о реабилитации нацизма, и лишь в одном деле речь шла о клевете на политику СССР во время Второй мировой войны", - пояснил Верховский.

По его словам, в 2020 году число возбужденных дел по статье о реабилитации возросло, причем в половине случаев дела заводили из-за публикаций фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка".

"Когда появился "Бессмертный полк" в онлайне, то появились и люди, которые стали постить туда Гитлера, Геббельса, Власова. В 2020 году были осуждены 10 человек, в 2021 - пока что 14, еще сколько-то дел на рассмотрении. Причем как минимум семь дел заведены за фотографии на сайте "Бессмертного полка", - объяснил Верховский.

Дела по части 3 статьи о реабилитации нацизма (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично), по которой отправили в СИЗО бездомного мужчину, ранее заводились, но их было мало, знает собеседник Би-би-си.

"До появления этой статьи такой эпизод квалифицировался как вандализм. Какой это обычно был вандализм? На них [символах воинской славы] свастику рисовали - и обвинения квалифицировались как вандализм с отягчающими обстоятельствами", - рассказал Верховский.