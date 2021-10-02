Во всех 50 штатах США проходят марши против техасского закона о запрете абортов
На всей территории США в субботу проходят марши с участием десятков тысяч человек в поддержку прав женщин на аборты. Волну протеста в стране поднял недавно принятый в Техасе закон, запрещающий прерывать беременность после шестой недели.
Аборты в Техасе были легализованы в 1973 году, и с тех пор республиканцы штата добивались введения жестких ограничений на прерывание беременности. Для них недавно принятый закон - большая победа.
Администрация Джо Байдена пытается оспорить техасский закон в Верховном суде. Рассмотрение дела продлится несколько месяцев. Противники закона опасаются, что он останется в силе, так как судьи-консерваторы представляют большинство в Верховном суде.
Протестующие в Вашингтоне идут к зданию Верховного суда. Им навстречу выступили несколько десятков противников абортов. Они выкрикивали: "Кровь невинных младенцев на ваших руках".
Противники запрета на аборты говорят, что прежде всего выступают за конституционное право женщин выбирать свое настоящее и будущее.
В самом Техасе марш проходит в городе Остин - четвертом по населенности. О демонстрациях в более крупных населенных пунктах пока не сообщается.
Власти нескольких других республиканских штатов США также высказываются за жесткие ограничения на аборты. 1 декабря Верховный суд рассмотрит жалобу на закон штата Миссисипи, запрещающий прерывание беременности после 15 недели.
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