Во всех 50 штатах США проходят марши против техасского закона о запрете абортов

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Одна из самых многочисленных акций проходит в Вашингтоне, где расположено здание Верховного суда

На всей территории США в субботу проходят марши с участием десятков тысяч человек в поддержку прав женщин на аборты. Волну протеста в стране поднял недавно принятый в Техасе закон, запрещающий прерывать беременность после шестой недели.

Аборты в Техасе были легализованы в 1973 году, и с тех пор республиканцы штата добивались введения жестких ограничений на прерывание беременности. Для них недавно принятый закон - большая победа.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Протестующие женщины считают, что невозможность прервать беременность в ряде случае угрожает жизни и здоровью женщин

Автор фото, EPA

Администрация Джо Байдена пытается оспорить техасский закон в Верховном суде. Рассмотрение дела продлится несколько месяцев. Противники закона опасаются, что он останется в силе, так как судьи-консерваторы представляют большинство в Верховном суде.

Протестующие в Вашингтоне идут к зданию Верховного суда. Им навстречу выступили несколько десятков противников абортов. Они выкрикивали: "Кровь невинных младенцев на ваших руках".

Противники запрета на аборты говорят, что прежде всего выступают за конституционное право женщин выбирать свое настоящее и будущее.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жительницы техасского Остина тоже выступают против закона в своем штате

В самом Техасе марш проходит в городе Остин - четвертом по населенности. О демонстрациях в более крупных населенных пунктах пока не сообщается.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters