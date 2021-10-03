Британию и Норвегию соединил самый длинный в мире электрокабель

18 минут назад

Автор фото, National Grid Подпись к фото, При прокладке кабеля использовались специально для этого сконструированные баржи

Самый протяженный в мире подводный кабель протяженностью 725 км для обмена зеленой электроэнергией между Великобританией и Норвегией введен в эксплуатацию.

Кабель, проложенный по дну Северного моря, соединил город Блит на севере Англии с норвежской деревушкой Квиллдал.

Как говорится в заявлении британской энергетической компании National Grid, при полной мощности в 1400 мегаватт кабель сможет снабжать электроэнергией 1,4 млн домов.

По словам президента копании National Grid Ventures Корди O'Хары, проект стал "шедевром инженерного искусства".

"Мы прошли через горы, фьорды и Северное море, чтобы осуществить его, - сказал O'Хара. - North Sea Link (NSL) - это отличный пример сотрудничества двух стран в деле максимального использования возобновляемых источников энергии к взаимной выгоде".

В компании National Grid отмечают, что совместный проект стоимостью €1,6 млрд с норвежской энергетической компанией Statnett поможет сократить к 2030 году выбросы двуокиси углерода на 23 млн тонн.

Британию уже соединяют с континентом - с Бельгией, Францией и Нидерландами - четыре подводных кабеля и, как рассчитывает National Grid, к 2030 году до 90% импортируемой таким образом электроэнергии будет поступать из источников с нулевым выбросом двуокиси углерода.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, На прокладку кабеля от Блита до Квиллдала ушло 6 лет

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях Норвегии и ветряных турбинах Британии зависит от погодных условий и запросов потребителей.

Благодаря кабелю NSL, возобновляемая электроэнергия может экспортироваться из Британии, когда спрос невелик, а выработка на ветряных электростанциях высока, или импортироваться из Норвегии, когда условия меняются на противоположные.