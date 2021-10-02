В Бразилии прошли массовые акции против президента Болсонару. Их участники недовольны тем, как президент борется с пандемией

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Протесты проходят ровно за год до выборов в Бразилии

Тысячи человек в субботу вышли на улицы бразильских городов, чтобы поучаствовать в акциях протеста против президента страны Жаира Болсонару.

Протесты были организованы оппозиционными партиями и профсоюзами и проходят ровно за год до очередных выборов.

Рейтинг популярности Болсонару стремительно падает - многие бразильцы недовольны тем, как президент борется с пандемией коронавируса: на данный момент в стране от болезни и ее последствий умерли более 600 тысяч человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Активисты требуют отставки президента Болсонару

Протестные акции прошли более чем в 160 городах страны. Участники несли в руках таблички с требованием отставки Болсонару.

"Этот президент представляет собой все, что связано в отставанием в мире - голод, бедность, коррупцию. И мы здесь, чтобы защитить демократию", - сказал агентству Франс-пресс один из активистов, Валду Оливейра.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Акции протеста прошли в 160 городах Бразилии

В Палату депутатов Бразилии уже поступило более сотни запросов с требованием импичмента Болсонару, однако все они в итоге были отклонены.

Верховный суд страны недавно одобрил несколько расследований в отношении президента.

Субботние протесты прошли вслед за акциями в поддержку Болсонару. Они были организованы, чтобы показать, что действующий глава государства все еще пользуется народной поддержкой, хотя, по данным соцопросов, он уступает в популярности бывшему главе государства Луису Инасио Луле да Силве.