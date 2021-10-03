Тысячи священников-педофилов выявлены в рядах французских католиков
В католической церкви Франции с 1950 годов действовали тысячи священников-педофилов, заявил глава независимой комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в церкви Жан-Марк Сове.
Подробный доклад комиссии будет опубликован во вторник, но Сове уже сейчас поделился некоторыми деталями с газетой Le Monde.
По его словам, комиссия выяснила, что из 115 тысяч бывших и нынешних католических священников Франции от 2900 до 3200 человек причастны к разного рода сексуальному насилию.
"И это еще по самой минимальной оценке", - сказал Жан-Марк Сове.
Собранные комиссией доказательства основаны на церковных, судебных и полицейских архивах, а также на признаниях жертв.
На каждого из них комиссии удалось собрать доказательства.
Независимое расследование сексуальных преступлений было инициировано французской католической церковью в 2018 году на волне громких скандалов в церквях других стран. Тогда всплыли тысячи случаев растления детей католическими священниками по всему миру - от США до Австралии.
Сове сообщил газете Le Monde, что его комиссия передала прокурорам свидетельства 22 случаев насилия, по которым все еще можно возбудить уголовные дела.
По его словам, епископам и другим высокопоставленным служителям церкви было сообщено об обвинениях в адрес тех священников, которые до сих пор живы.
В состав комиссии входили врачи, социологи, историки и теологи. За два с половиной года работы они опросили более 6500 жертв и свидетелей преступлений. Отчет комиссии занял 2500 страниц.
Не только французская проблема
По словам сотрудника издания Римско-католической церкви The Tablet Кристофера Лэма, скандалы с сексуальными домогательствами вызвали самый большой за последние 500 лет кризис в церкви.
Ранее в этом году папа Франциск изменил церковное законодательство и ужесточил ответственность священнослужителей за сексуальные домогательства.
По новым правилам сексуальное домогательство, растление малолетних, хранение детской порнографии и покрывательство сексуальных преступлений считается нарушением канонического закона.
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