Тысячи священников-педофилов выявлены в рядах французских католиков

6 минут назад

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В католической церкви Франции с 1950 годов действовали тысячи священников-педофилов, заявил глава независимой комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в церкви Жан-Марк Сове.

Подробный доклад комиссии будет опубликован во вторник, но Сове уже сейчас поделился некоторыми деталями с газетой Le Monde.

По его словам, комиссия выяснила, что из 115 тысяч бывших и нынешних католических священников Франции от 2900 до 3200 человек причастны к разного рода сексуальному насилию.

"И это еще по самой минимальной оценке", - сказал Жан-Марк Сове.

Собранные комиссией доказательства основаны на церковных, судебных и полицейских архивах, а также на признаниях жертв.

На каждого из них комиссии удалось собрать доказательства.

Независимое расследование сексуальных преступлений было инициировано французской католической церковью в 2018 году на волне громких скандалов в церквях других стран. Тогда всплыли тысячи случаев растления детей католическими священниками по всему миру - от США до Австралии.

Сове сообщил газете Le Monde, что его комиссия передала прокурорам свидетельства 22 случаев насилия, по которым все еще можно возбудить уголовные дела.

По его словам, епископам и другим высокопоставленным служителям церкви было сообщено об обвинениях в адрес тех священников, которые до сих пор живы.

В состав комиссии входили врачи, социологи, историки и теологи. За два с половиной года работы они опросили более 6500 жертв и свидетелей преступлений. Отчет комиссии занял 2500 страниц.

Не только французская проблема

По словам сотрудника издания Римско-католической церкви The Tablet Кристофера Лэма, скандалы с сексуальными домогательствами вызвали самый большой за последние 500 лет кризис в церкви.

Ранее в этом году папа Франциск изменил церковное законодательство и ужесточил ответственность священнослужителей за сексуальные домогательства.