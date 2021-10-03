В Милане частный самолет врезался в дом, восемь погибших

58 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, На земле в результате катастрофы и пожара никто не пострадал, погибли лишь те, кто летел на самолете

Частный самолет врезался в офисное здание в Милане вскоре после взлета из аэропорта. Погибли все восемь человек на борту. Здание стояло пустым, и на земле никто не пострадал.

Самолет взлетел из миланского аэропорта Линате и должен был взять курс на остров Сардиния, но упал на окраине Милана.

Свидетели рассказывают, что самолет, упав на дом, взорвался.

По данным местной прессы, один из погибших - ребенок.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На земле в результате катастрофы никто не пострадал

"Я услышал звук, будто самолет выключал двигатели. А потом - очень громкий взрыв. У нас затряслись стекла. Я открыл окно и увидел поднимающееся огромное облако дыма", - раассказал агентству Рейтер местный житель Джузеппе.

Как сообщил телеканал Rai TV, на борту самолета были французы, но официально эта информация еще не подтверждена.

Автор фото, Daniel Dal Zennaro Подпись к фото, В результате катастрофы сгорели офисное здание и несколько припаркованных рядом автомобилей

Катастрофа случилась недалеко от станции метро Сан-Донато Миланезе на юго-востоке Милана.