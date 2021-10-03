В Милане частный самолет врезался в дом, восемь погибших
Частный самолет врезался в офисное здание в Милане вскоре после взлета из аэропорта. Погибли все восемь человек на борту. Здание стояло пустым, и на земле никто не пострадал.
Самолет взлетел из миланского аэропорта Линате и должен был взять курс на остров Сардиния, но упал на окраине Милана.
Свидетели рассказывают, что самолет, упав на дом, взорвался.
По данным местной прессы, один из погибших - ребенок.
"Я услышал звук, будто самолет выключал двигатели. А потом - очень громкий взрыв. У нас затряслись стекла. Я открыл окно и увидел поднимающееся огромное облако дыма", - раассказал агентству Рейтер местный житель Джузеппе.
Как сообщил телеканал Rai TV, на борту самолета были французы, но официально эта информация еще не подтверждена.
Катастрофа случилась недалеко от станции метро Сан-Донато Миланезе на юго-востоке Милана.
Пожар в здании, которое, по некоторым сведениям, еще только строилось, вскоре был потушен.
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