Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата Земли

33 минуты назад

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Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имя лауреатов премии по физике. Ими стали три ученых - Сикуро Манабе, Клаус Хассельман и итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи - за прорывные открытия в понимании комплексных физических систем и моделирование климата Земли.

Сюкуро Манабе, японско-американский климатолог, стоявший у истоков компьютерного моделирования климатических изменений, и немецкий физик, специалист в области океанологии, метеорологии, климатологии и статистики Клаус Хассельман разделили половину Нобелевской премии 2021 года в области физики "за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления".

В свою очередь итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи удостоился второй половины награды за "открытие взаимосвязи беспорядка и флуктуаций в физических системах в масштабах от атомного до планетарного".

Вручение Нобелевских премий в Стокгольме в этом году проходит без традиционных банкетов, а лауреаты получают медали и дипломы у себя дома.

В этом году Нобелевские премии в области физики, химии, медицины, экономики и защиты мира вручаются с 4 по 11 октября.

Само торжество еще с прошлого года проводится преимущественно по видеосвязи из-за пандемии коронавируса, которая продолжается в Европе и во многих других частях мира.

Впрочем, Норвежский Нобелевский комитет не исключает возможность того, что Премия мира все же будет вручена победителям лично в Осло.