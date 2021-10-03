Выборы в Грузии: оппозиция готовится к борьбе за города, Саакашвили остается в тюрьме

Нина Ахметели

Русская служба Би-би-си

час назад

Подпись к фото, Оппозиция называла голосование 2 октября референдумом

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" собрала на местных выборов почти половину голосов. , но оппозиция готовится дать ей бой во вторых турах выборов мэров главных городов страны. Неожиданный приезд и арест экс-президента Михаила Саакашвили, возможно, воодушевил часть оппозиции, но к победе ее не привел.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в голосовани по партийным спискам на муниципальных выборах в эту субботу правящая партия Грузии "Грузинская мечта" (ГМ) получила почти 47% голосов.

Однако кандидаты от ГМ в мэры не смогли одержать победу в первом же туре ни в одном из пяти самоуправляющих городов, и оппозиция считает это своим большим достижением.

Жители Грузии выбирали мэров и депутатов сакребуло - представительских органов в 64 муниципалитетах, в том числе в пяти самоуправляющихся городах.

Оппозиция называла эти выборы референдумом по досрочным выборам и говорила, что они должны положить конец девятилетнему правлению "Грузинской мечты". Эти ожидания оппозиция связывала с одним из пунктов подписанного весной этого года при посредничестве ЕС соглашения между политическими силами Грузии.

По этому договору, если правящая партия на местных выборах получила меньше 43% голосов, в следующем году должны были бы пройти досрочные выборы в парламент.

В правящей партии, которая подписала, но позднее вышла из соглашения, назначение досрочных парламентских выборов на основании итогов голосования 2 октября исключали.

Несмотря на это, порог в 43% аналитики называли серьезным тестом для "Грузинской мечты", особенно после парламентских выборов прошлого года, результаты которых оппозиция отказывалась признавать.

Страсти накалились накануне выборов, когда покинувший Грузию восемь лет назад и заочно осужденный здесь экс-президент Михаил Саакашвили внезапно вернулся в страну и призвал своих сторонников третьего октября двинуться в столицу "на защиту результатов референдума».

Ожидания оппозиции в связи с голосованием по спискам не оправдались. Согласно предварительным результатам ЦИКа, правящая партия получила почти 47% голосов в пропорциональном голосовании, значительно опередив своих соперников. Крупнейшая оппозиционая партия, созданное Михаилом Саакашвили Единое национальное движение собрало около 31%.

Несмотря на это, местные выборы могут стать серьезным прорывом для оппозиции в крупных городах, где ожидаются вторые туры для избрания меров.

Чья победа?

"Грузинская мечта" в масштабах всей Грузии одержала уверенную победу и с результатом в 47% в очередной раз получила от населения и мандат на власть", - заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По его словам, выборы прошли в спокойной и свободной обстановке. Оппозиция, по словам премьера, не смогла достичь желаемой цели и получить результат, которым они попытались бы "спровоцировать политический кризис в стране и внести беспорядки".

Автор фото, TASS/Getty Подпись к фото, Премьер-министр Ираклий Гарибашвили говорит об уверенной победе "Грузинской мечты"

Вторые туры на выборах местных депутатов-одномандатников назначены в 31% округов, тогда как на парламентских выборах прошлого года этот показатель составлял 56%, отметил премьер.

Но в оппозиции заявляют, что правящая партия потерпела поражение в больших городах Грузии, в том числе и в столице, где будут назначены вторые туры выборов мэров.

Борьба за пост мэра Тбилиси, где проживает около трети населения страны, считается ключевой на местных выборах Грузии. Для победы в первом же туре кандидатам в мэры нужно было набрать более 50% голосов.

На пост мэра Тбилиси претендовало шестнадцать кандидатов, в том числе и нынешний мэр, в прошлом известный футболист Каха Каладзе.

Каладзе, по предварительным данным, набрал чуть менее 45%. Его конкурентом во втором туре станет председатель Единого национального движения Ника Мелия, за которого проголосовали 34%.

Вторые туры ожидаются на выборах и в остальных четырех самоуправляющихся городах - Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми. В двух из них оппозиционные кандидаты опережают кандидатов от правящей партии.

На пропорциональных выборах в тбилисское Сакребуло правящая партия получила чуть более 40%, Единое национальное движение - около 28%.

Второй раунд городах, Саакашвили - в тюрьме

Аннонсированного на третье октября Михаилом Саакашвили оппозиционного шествия в Тбилиси не случилось. Сам Саакашвили сейчас находится в тюрьме в городе Рустави.

Когда Саакашвили в первый раз объявил, что вернулся в Грузию, представители правящей партии заявляли, что на самом деле он - в Украине, а распространенные им видео - это "фейк". Но уже вечером первого октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президент задержан в Тбилиси и переведен в пенитециарное учреждение

Автор фото, TASS/Getty Images Подпись к фото, Михаил Саакашвили последние восемь лет жил в Украине, но оставался весомой фигурой на политической арене Грузии

Саакашвили в Грузии обвиняется по нескольким уголовным делам, по двум из них он был заочно осужден. В МВД Грузии уже заявили о возбуждении расследования по факту незаконного пересечения границы. Здесь говорят, что спецоперацию по задержанию Саакашвили в одной из жилых домов они провели в скрытом режиме, чтобы избежать эскалацию и конфронтации в обществе.

Сам Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины, считает себя политическим заключенным. По словам омбудсмена Нино Ломджария, которая встретилась с ним в тюрьме в Рустави, он объявил голодовку. Он также требовал встречи с консулом Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что всегда использует все возможности для освобождения и возвращения украинских граждан, и Саакашвили, как гражданина Украины, это тоже касается.

Между тем, по словам Эки Херхеулидзе из Единого национального движения, экс-президент «впечатлен» результатами голосования второго октября, особенно в Тбилиси.

«Он понимает, какую борьбу прошел грузинский народ, под каким давлением было принято это решение. Он прекрасно понимает, каково на фоне такой фальсификации, подкупа и шантажа достичь оформления такого результата, и знает, что, в целом, показатель оппозиции гораздо выше», - сказала Херхеулидзе, которая навестила Саакашвили в тюрьме уже после выборов.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Подпись к фото, Народный защитник Нино Ломджария навестила Саакашвили вскоре после задержания, в пенитециарном учреждении, в городе Рустави

По словам Херхеулидзе, Саакашвили поддержит кандидата от созданной им партии, Нику Мелия, во втором туре выборов мэра Тбилиси.

Международные наблюдатели назвали выборы второго октября конкурентными, отметив в то же время, что процессу нанесли ущерб широко распространенные обвинения о неравных условиях, давлении и подкупе избирателей.

В то время как борьба во вторых турах в грузинских городах обещает быть напряженной, а оппозиционные лидеры говорят о серьезных нарушениях во время выборов, само по себе то, что оппозиция продолжит борьбу на выборах, уже можно считать прогрессом.