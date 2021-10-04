Дайджест: Сеул и Пхеньян восстановили связь, в Грузии требуют "свободу Мише"

час назад

Мировые СМИ, в том числе Би-би-си, в воскресенье начали публикацию данных, основанных на одной из крупнейших в истории утечек финансовых документов. Новое офшорное досье получило название Pandora Papers.

Всего в массиве, к которому получили доступ журналисты, - 12 млн документов компаний, оказывающих финансовые услуги в офшорных юрисдикциях. По объему он превышает предыдущие громкие утечки, в том числе "Панамское досье".

В документах фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников. Некоторые из имен, встречающихся в досье, уже звучали в связи с подозрениями в коррупции, отмывании денег и уходе от налогов.

Документы, среди прочего, связывают российского президента Владимира Путина с тайными активами в Монако и указывают на то, что премьер-министр Андрей Бабиш, которому через неделю предстоят выборы, не задекларировал офшорную компанию, на которую были приобретены две виллы на юге Франции.

Автор фото, AFP

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного на прошлой неделе в Тбилиси, намерены провести акцию "Свободу Мише" с требованием его освобождения.

Как сообщил председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия в своем "Фейсбуке", митинг начнется в 15:00 у тюрьмы в городе Рустави, куда поместили Саакашвили.

В Швеции начинается нобелевская неделя - в понедельник будет объявлен лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

На этой неделе также ожидается объявление лауреатов премии по химии и литературе, а также обладателя премии мира.

Автор фото, Europa Press

Апелляционный суд итальянского города Сассари на Сардинии рассмотрит запрос властей Испании на экстрадицию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Его задержали на Сардинии 22 сентября по международному ордеру на арест, выданному Испанией в октябре 2019 года. Вскоре его освободили, не наложив никаких ограничительных мер.

Пучдемон покинул Италию сразу же после освобождения, и 27 сентября появлялся в здании Европарламента в Брюсселе. Он сообщил журналистам, что намерен лично присутствовать на слушаниях в итальянском суде.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Три года назад президенты КНДР и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе

Южная Корея и КНДР в ночь на понедельник восстановили каналы связи, отключенные около двух месяцев назад из-за протеста Пхеньяна против ежегодных совместных военных учений Южной Кореи и США.

Как отмечает агентство Yonhap, этот шаг повышает надежды на возобновление межкорейского диалога, который зашел в тупик на фоне затянувшихся переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы рассматриваем восстановление линий связи в качестве основы для возвращения отношений между двумя Кореями в нормальное русло", - говорится в заявлении южнокорейского министерства объединения.

Как сообщают южнокорейские СМИ, на прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на заседании парламента, что намерен восстановить трансграничные линии связи, чтобы "реализовать ожидания и желания всей нации".

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Шведский художник и автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в результате ДТП на юге Швеции, сообщают местные СМИ. Авария произошла на трассе Е4 недалеко от города Маркарид.

По данным Шведской общественной телекомпании, автомобиль художника столкнулся с грузовиком, после чего оба транспортных средства загорелись. В машине с Вилксом находились двое полицейских, они также погибли. Водитель грузовика получил серьезные травмы.

Вилкс, доктор философии, профессор теории искусства и общественный активист, приобрел известность после того, как в 2007 году выставил в шведской галерее "Таллеруд" несколько рисунков, изображавших пророка Мухаммеда, что вызвало гнев мусульман.

Руководство галереи было вынуждено убрать его рисунки, однако их опубликовали шведские и датские газеты, после чего правительства ряда мусульманских стран выразили протест.

Ларс Вилкс неоднократно получал угрозы в свой адрес и находился под охраной полиции.

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Ангела Меркель призвала Германию не допустить разрыва между востоком и западом. Об этом она заявила на мероприятии, посвященном 31-й годовщине воссоединения Восточной и Западной Германии.

Меркель, которая выросла в Восточной Германии, считает, что "психологически и структурно объединение еще не завершено".

После 16 лет на посту канцлера западные районы страны все еще остаются богаче восточных, которые когда-то образовывали коммунистическую ГДР.

Но дело не только в деньгах. Меркель считает тревожным знаком - и признаком разделения - рост популярности правой партии "Альтернатива для Германии".

"Мы можем спорить о том, каким должно быть будущее, но мы должны слушать и говорить друг с другом, потому что, несмотря на различия, у нас больше общего", - сказала канцлер.

Четыре основные партии Германии сейчас ведут официальные переговоры о коалиции с целью формирования нового правительства после выборов в прошлое воскресенье.

Пока правительство не сформировано, Меркель продолжает исполнять свои обязанности.

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Фигуранты Panama Papers уже начали комментировать содержащиеся в досье сведения.

В частности, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отверг обвинения в покупке недвижимости на юге Франции через офшоры и назвал публикацию попыткой повлиять на выборы, которые пройдут в ближайшие выходные.

"Я никогда не делал ничего противозаконного, но это не мешает им снова пытаться оклеветать меня, чтобы повлиять на парламентские выборы в Чехии", - написал он в "Твиттере".

Тем временем компания Crown Estate, управляющая недвижимостью британских монархов, сообщила о внутренней проверке покупки здания, которое могло принадлежать семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, пишет Guardian.

В досье содержится информация о том, что сеть офшорных компаний, якобы связанных с семьей и соратниками Алиева, за последние 15 лет продала в Великобритании недвижимости на сумму около 400 млн фунтов стерлингов.

В частности, речь идет о здании, которое управляющая компания королевской семьи купила в 2009 году за 33,5 миллиона фунтов. Из документов следует, что бенефициаром офшорной компании, которая продала это здание, был сын президента Алиева Гейдар, которому тогда исполнилось всего 11 лет.

Представитель Crown Estate заявил Guardian, что перед покупкой юристы провели все проверки, требуемые законодательством Великобритании, и на тот момент для сделки не было никаких препятствий.

"Публикация Pandora Papers вызывает вопросы о лазейках в системе регистрации собственности в Великобритании и о том, не препятствуют ли они надлежащей проверке благонадежности действий даже такой организации, как компания, управляющая недвижимостью королевской семьи", - заключает газета.

Автор фото, AFP

Молдова поднимает бокал за виноделов в надежде на экономическое возрождение, пишет Sunday Times в статье о надеждах, которые связывают политики и экономисты с молдавским вином и новым президентом страны.

"В винном бутике на главной торговой улице Кишинева Рада Раду вращает бокал муската и подносит его к свету. Последние полгода 21-летняя сомелье работает на одной из развивающихся в Молдове виноделен. Бизнес процветает", - пишет корреспондент.

Этой осенью Молдова снимает первый урожай винограда с тех пор, как более чем лояльно настроенная к Евросоюзу Майя Санду вступила в должность главы государства. Виноделы страны надеются, что ее руководство принесет им европейские и американские инвестиции.

"У Молдовы никогда не было такой большой поддержки со стороны Запада, как сегодня", - цитирует газета Кристину Фролову, директора Национального управления винограда и виноделия министерства сельского хозяйства.

По данным управления, за последние полгода экспорт бутилированных вин из Молдовы вырос на 26% по сравнению с прошлым годом.

Но дело не только в Санду. Местные виноделы стали искать новые рынки сбыта еще после того, как Россия ввела эмбарго на молдавские вина - последний раз в 2013 году.

И виноделам пришлось искать не только рынки, но и адаптироваться к вкусам потенциальных потребителей. Вместо сладких вин, которые были популярны еще в СССР, теперь делаетсят упор на производство высококачественных вин из местных сортов винограда для покупателей в Европе, Китае и США.

Автор фото, Aitor Diago

Ученые предупреждают, что новая волна ковида может наложиться на сезонные простудные заболевания - и это обернется новыми жертвами.

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