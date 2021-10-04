Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида стал премьер-министром страны

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Фумио Кисида сменил на этом посту Ёсихидэ Сугу, который решил уйти в отставку всего через год пребывания в должности из-за резкого падения рейтингов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которое связывают с неудачной борьбой с пандемией.

На прошлой неделе 64-летний Кисида выиграл гонку за право стать следующим премьер-министром Японии, возглавив Либерально-демократическую партию. В понедельник 4 октября японский парламент большинством голосов утвердил его на посту премьера.

Одна из первоочередных задач нового, 100-го по счету премьер-министра - привести ЛДП к победе на всеобщих выборах, которые должны пройти в Японии до конца ноября (согласно сообщениям местных СМИ, Кисида намерен назначить их проведение на 31 октября).

Популярность партии упала из-за решения провести Олимпийские игры в Токио, против чего протестовали жители страны, поскольку в Японии наблюдался рост зараженных коронавирусом.

В прошлом году Кисида уступил Суге на выборах лидера по итогам внутрипартийного голосования. Однако после отставки Суги Кисида сумел обойти Таро Коно, экс-главу МИД и министерства обороны, которого многие считали наиболее популярным кандидатом.

Среди наиболее важных задач, встающих перед новым японским премьером - восстановление экономики (Кисида уже пообещал потратить миллиарды долларов, чтобы помочь третьей по величине экономике мира оправиться от последствий пандемии), а на международной арене - противостояние угрозам со стороны Северной Кореи.

Кроме того, Кисида предложил создать "агентство по управлению кризисными ситуациями в области здравоохранения" для борьбы с пандемией.

"Мое главное умение - прислушиваться к людям", - заявил Кисида сразу после своего избрания лидером ЛДП.

Фумио Кисида известен как умеренно-либеральный политик, поэтому ожидается, что он немного уведет правящую консервативную партию влево.

Как пишет корреспондент Би-би-си в Японии Марико Ои, критики описывают его как вежливого и скучного человека, но в партии его уже давно рассматривали как будущего лидера. И что наиболее важно, в отличие от своего конкурента Коно, Кисида пользуется поддержкой партийной "старой гвардии".

Фумио Кисида происходит из семьи политиков. Он родился в Хиросиме. Его отец и дед были членами палаты представителей японского парламента.