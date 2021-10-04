Covid-19 в России: заболеваемость растет, власти пеняют на медленную вакцинацию

час назад

Автор фото, Александр Демьянчук/ТАСС

Число случаев Covid-19 в России за минувшие сутки выросло на 25 781 - до 7 612 317, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель с 2 января. В Кремле склонны объяснять продолжающийся рост заражений медленными темпами вакцинации.

Суточная заболеваемость в Москве также продолжает расти, в столице России выявлено наибольшее число новых случаев - 4410, в Санкт-Петербурге - 2198, Подмосковье - 1733.

За сутки в России подтверждены 883 смерти с Covid-19 (за все время пандемии - 210 801). В частности, в Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 60, Свердловской области - 43.

При этом по стране выписано 14 526 выздоровевших.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что нынешние темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, и связал это с недостаточно активной информационной кампанией.

Согласно минздраву, от коронавируса в России привились двумя компонентами вакцины чуть более 29% населения.

Российскому руководству в последнее время не раз приходилось отвечать на вопрос, планируют ли власти страны возвращаться к серьезным ограничениям в связи с ростом заболеваемости, и каждый раз его представители отвечают, что планов нового локдауна нет, но конкретные решения принимаются главами регионов на местах.

3 сентября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80% взрослого населения - для этого нужно привить более 90 млн человек. По ее словам, достичь этого показателя планируется к 1 ноября этого года.