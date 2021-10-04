Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за исследование рецепторов температуры и осязания

4 октября 2021, 09:38 GMT Обновлено 19 минут назад

Автор фото, AFP

Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имя лауреатов премии в области медицины или физиологии. Ими стали Дэвид Джулиус и Ардем Парапутян. Они открыли, каким образом температура или, например, прикосновение превращаются в человеческие ощущения.

Вручение прошло дистанционно и транслировалось на сайте Нобелевского комитета.

Открытие Джулиуса и Парапутяна нобелевское жюри сочло прорывным. "Лауреаты нынешнего года позволили нам понять, как температура или механическая сила инициируют нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать мир и адаптироваться", - заявили в комитете.

Эта технология потенциально может применяться в разных областях - от медицины до виртуальной реальности и роботостроения.

Премия в области медицины вручается, по словам члена Нобелевской ассамблеи профессора Джулин Зират, "по очень узким критериям".

"Мы искали открытие, которое открыло двери и помогло нам увидеть проблему в новом свете", - говорит она.

"Уровень открытия должен быть очень высоким. Это не может быть изобретением или усовершенствованием чего-то существующего. Должно быть именно открытие", - добавила она в интервью перед вручением премии.

На этой неделе нобелевский комитет объявит обладателей премии еще в четырех областях. Во вторник объявят обладателя премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе. 11 октября объявят лауреатов премии в области экономики.