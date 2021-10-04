Британия бросила армию на борьбу с очередями за бензином. Топливный кризис длится уже более 10 дней

12 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, К доставке топлива плангируют привлечь около 200 военнослужащих

Около 20% бензозаправок в Лондоне и на юго-востоке Англии по-прежнему остаются без бензина, заявила британская Ассоциация продавцов топлива. Тем временем около 200 военных из армии и военно-воздушных сил сели за руль грузовиков, чтобы доставлять горючее от складов к заправкам.

Как следует из заявления ассоциации, в целом по Соединенному Королевству ситуация с топливом улучшилась благодаря стабильным поставкам. В Британии сегодня на 86% принадлежащих ей заправок есть два вида топлива, на 6% - только один, а доля заправок, оставшихся без бензина, составляет 8%.

Проблемы остались на юго-востоке Англии и в пригородах Лондона, говорится в заявлении.

Ассоциация производителей топлива контролирует не все заправки в Соединенном Королевстве, а только 5500 из 8380. В своем заявлении она поблагодарила правительство за поддержку в виде водителей-военных. "Тем не менее, следует принять дальнейшие меры, чтобы обеспечить потребности регионов, которые были затронуты сильнее других", - говорится в заявлении за подписью главы Ассоциации Гордона Балмера.

Британское правительство критиковали за то, что оно ранее не задействовало военных для разрешения топливного кризиса. Армия в прошлом привлекалась, например, для того, чтобы помогать в разгрузке грузовиков в супермаркетах во время дефицита из-за пандемии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Количество заправок, где нет топлива, все еще значительно

Кроме того, холдинг EG Group объявил, что отменяет ограничение на продажу бензина - ранее компания заявила, что готова продавать только на 30 фунтов бензина на один автомобиль.

Военные начали работать на британских заправках с понедельника. Всего планируется привлечь около 200 служащих, 100 из которых - водители. В понедельник начали работу около 65.

Кризис с бензином начался в Британии в конце сентября. От автозаправок вдоль дорог растянулись огромные очереди автомобилей, блокируя движение. Очередей не было только там, где бензин кончился.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Это настоящий кошмар" и "Без паники". Куда подевался бензин в Британии?

Причиной назван недостаток водителей транспортных грузовиков. Их нехватка в Британии коснулась не только рынка бензина, она наблюдается уже несколько месяцев и прежде всего сказалась на пищевой индустрии: от производителей до супермаркетов и сетевых ресторанов.

Нынешнее правительство консерваторов, которое в результате брексита остановило поток рабочей силы из ЕС в 2020 году, решилось в субботу выдать пять тысяч виз водителям из Евросоюза.

Срок действия этих виз всего два-три месяца, до конца декабря 2021 года, и многие специалисты выражали сомнение в эффективности этой меры.

Эксперты отмечали, что 5 тысяч виз вряд ли помогут восполнить потребность в водителях, которая оценивается в 100 тыс. человек.