"Газпром" начал заполнять газом трубопровод "Северный поток-2"

36 минут назад

Автор фото, Axel Schmidt/Nord Stream 2 Подпись к фото, Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна", завершившие сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток-2"

Российский концерн "Газпром" начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток-2", строительство которого вызвало сопротивление со стороны США и Украины. Киев считает, что Москва хочет использовать альтернативный трубопровод для давления на Украину, через территорию которой сейчас идет транзит российского газа в Европу. Теперь новый трубопровод технически готов к работе, однако для его запуска нужно получить официальную сертификацию от властей Германии.

Строительство трубопровода официально завершилось 10 сентября. Проект реализовывался более трех лет и за это время спровоцировал череду скандалов, санкций и судебных разбирательств.

"С 4 октября [первая] нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - говорится в сообщении оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, который принадлежит "Газпрому".

Первая нитка "Северного потока-2" имеет все разрешения и может начать работу, сообщило в свою очередь Датское энергетическое агентство. Теперь газ может быть поставлен по одной нитке незамедлительно.

6 сентября Nord Stream 2 AG сообщала, что специалисты на судне "Фортуна" сварили последнюю трубу и второй нитки газопровода.

В "Газпроме" заявляли, что "Северный поток-2" должен быть введен в эксплуатацию до конца года. О том, что процесс получения разрешения на запуск газопровода может занять около четырех месяцев, говорил 15 сентября и глава МИД России Сергей Лавров.

Высокие цены на газ

В начале сентября Федеральное сетевое агентство Германии получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. После того, как процедура сертификации завершится, решение должно быть утверждено в Еврокомиссии. Только после этого трубопровод можно будет запускать в работу, сейчас же речь идет о технической стороне вопроса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На Западе многие опасаются, что Россия может оставить украинскую газотранспортную систему без работы

Подготовка запуска нового российского газопровода проходила на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе, которые в сентябре превысили отметку 1 тысяча долларов за тысячу кубометров. Запасы в европейских подземных хранилищах газа достигли исторических минимумов.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" сбалансирует цены на газ в Европе. Некоторые европейские политики обвиняли Москву в намеренном сокращении поставок с целью повысить стоимость топлива, однако эксперты считают, что рост цен связан с целым комплексом различных факторов.

США в период строительства трубопровода вводили ряд санкций в отношении структур, участвующих в нем. Санкции были направлены как против компаний, которые инвестировали в строительство, так и против страховщиков судов, а также сервисных компаний.

"США очень озабочены ситуацией с запасами газа в хранилищах региона: уровень запасов низкий, рынок испытывает дефицит по сравнению с предыдущими годами, наступает осень, а там не успеешь оглянуться, как придет зима, - говорил в интервью Интерфаксу посол США в Москве Джон Салливан. - Россия заявила, что у нее достаточно газа, чтобы удовлетворить энергетические потребности Европы. Мы этому верим и призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя "Северный поток-2".

В середине июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров в Вашингтоне признали наличие разногласий по поводу "Северного потока-2". Лидеры двух стран пришли к договоренности - США не будут вводить санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководства, а Германия поможет развитию энергетики Украины. При этом обе стороны обязались отреагировать на действия России, если та попытается лишить Украину газового транзита.

США и Украина считают, что Москва использует "Северный поток-2" в качестве энергетического оружия. В России его считают исключительно экономическим проектом.

1 октября Россия остановила транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии. Это произошло после того, как Будапешт заключил новый долгосрочный контракт с "Газпромом", согласно которому поставки газа будут идти в страну в обход украинской газотранспортной системы.