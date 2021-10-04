Калининградских врачей отправили в СИЗО на время пересмотра дела о смерти новорожденного

52 минуты назад

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

Московский облсуд арестовал главврача калининградского роддома №4 Елену Белую и реаниматолога из Калининградского перинатального центра Элину Сушкевич на время повторного рассмотрения их уголовного дела. Врачей обвиняют в убийстве недоношенного младенца. Ранее присяжные вынесли оправдательный вердикт, но в мае приговор отменил апелляционный суд.

О том, что Сушкевич и Белую суд отправил в СИЗО, изданию "Новый Калининград" сообщил адвокат Андрей Золотухин.

В понедельник в Московском областном суде состоялось первое заседание по делу калининградских медиков, обвиняемых в убийстве новорожденного в ноябре 2018 года. По словам адвоката, об избрании меры пресечения ходатайствовал и гособвинитель, и представитель потерпевшей.

"Суд практически все основания заложил - что они могут скрыться, что могут оказать давление в ходе судопроизводства, что им вменяют особо тяжкое преступление, - рассказал Золотухин. - Но самое циничное, конечно же, на мой взгляд, - это то, что особо было подчеркнуто, что обе подсудимые не проживают на территории Московской области, а ведь подсудность была изменена не по их прихоти".

В декабре 2020 года Калининградский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал и.о. главврача роддома №4 Калининграда Белую и анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в мае этого года отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Теперь его слушает Московский областной суд.

Дело о смерти младенца

Из-за смерти младенца в роддоме №4 сначала обвинение было предъявлено Белой. Ее обвинили в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Сначала ее отправили в СИЗО. После того, как за нее вступилось профессиональное сообщество, а губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к следствию с просьбой смягчить меру пресечения, ее отпустили из изолятора под домашний арест.

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS Подпись к фото, Елену Белую сначала обвинили в превышении должностных полномочий, а потом - в организации убийства

В июне 2019 года Следственный комитет России (СКР) возбудил еще одно уголовное дело - по статье об организации убийства малолетнего. Тогда же была задержана врач Сушкевич. Ее также отправили под домашний арест.

Ребенок, из-за гибели которого было возбуждено дело, родился 6 ноября 2018 года. Его мать - 27-летняя гражданка Узбекистана Замира Ахмедова - родила на шестом месяце беременности. Младенец родился с массой тела 700 граммов.

По версии следствия, и.о. главврача роддома Белая, получив информацию от дежурных врачей о тяжелом состоянии ребенка, поняла, что его смерть ухудшит показатели статистики, что может "негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача".

По этой причине, а также желая сэкономить ресурсы роддома, Белая "приняла решение об убийстве новорожденного", утверждало следствие. Белая, по мнению следователей, дала указание не давать недоношенному младенцу дорогостоящий препарат, а когда тот умер - подделать его документы.

"Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка", - заявляло следствие.

По версии СКР, реаниматолог Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат", после чего младенец скончался. "Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода", - говорилось в одном из заявлений СКР.

Сушкевич в итоге было предъявлено обвинение в совершении убийства, Белой - в его организации.

Суд первой инстанции поставил перед присяжными вопрос: доказано ли, что 6 ноября 2018 года в роддоме №4 новорожденному через пупочный катетер было введено 10 мл препарата "Магния сульфат", вследствие чего новорожденный скончался от отравления.

Присяжные ответили отрицательно. Тогда в СКР заявили, что "эмоциональные оценки стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов".

Представитель СКР Светлана Петренко утверждала, что сульфат магния ввели ребенку непосредственно перед смертью, а следователи установили, что в историю родов внесли ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым.

Уголовное дело в отношении врачей вызвало широкий общественный резонанс. В их поддержку выступили многие представители медицинского сообщества, а также родители детей, которых спасли врачи.