В работе "Фейсбука", Whatsapp и "Инстаграма" произошел глобальный сбой

12 минут назад

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Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, а также "Инстаграм" и приложение WhatsApp, подтвердила, что в работе всех трех сервисов произошел сбой. По данным сайта Downdetector, уже больше полутора часов эти сети и их приложения для мобильных устройств не доступны для десятков тысяч пользователей по всему миру.

Потенциально проблемы могут коснуться десятков миллионов людей.

Facebook разместил сообщение о сбое в "Твиттере". "Мы знаем о том, что некоторые не могут получить доступ к нашим аппам и услугам. Мы пытаемся вернуть все к нормальной работе как можно быстрее и приносим извинения за причинённые неудобства", - сказано в сообщении компании.

О причинах сбоя не сообщается, однако некоторые эксперты предполагают, что речь может идти о неполадках в работе DNS-серверов, которые использует Facebook. DNS-серверы иногда сравнивают с адресной книгой интернета, они направляют отдельные веб-браузеры и аппы к серверам, где содержится нужная им информация.

Ранее в этом году проблемы с DNS-серверами уже приводили к массовому отключению нескольких интернет-сайтов.