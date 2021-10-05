Дайджест: Цукерберг потерял $6 млрд из-за сбоя Facebook; мировая пресса обсуждает Pandora Papers

час назад

Автор фото, Anadolu Agency

В понедельник в работе сервисов компании Facebook - одноименной социальной сети, а также соцсети Instagram и мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger - произошел сбой, в результате которого они оказались недоступны для десятков миллионов пользователей по всему миру.

Сервис Downdetector, который отслеживает неполадки в работе крупных интернет-ресурсов, получил более 10,5 млн жалоб на недоступность соцсетей. Проблемы с доступом к сайтам и приложениям наблюдались, в частности, в США, Великобритании и России, а также в странах ЕС.

Downdetector назвал нынешний сбой крупнейшим в истории Facebook. Он продолжался более шести часов; работа соцсетей начала восстанавливаться в ночь на вторник, а полностью проблемы были устранены только к утру.

"Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

По данным инженеров компании, сбой возник после изменения настроек магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию сетевого трафика между дата-центрами Facebook.

"Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к остановке работы наших служб", - говорится в заявлении.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Дата-центры Facebook находятся в разных частях планеты

Из-за недоступности сервисов Facebook увеличилась нагрузка на другие платформы, в результате чего они также стали работать с перебоями. Проблемы наблюдались у пользователей мессенджеров Telegram и Viber, сервиса микроблогов Twitter и видеохостинга YouTube, а также платформы Zoom и стримингового сервиса Netflix.

По данным Bloomberg, Марк Цукерберг за время сбоя потерял более 6 млрд долларов чистого капитала (то есть терял примерно по $1 млрд в час). Его состояние снизилось до $121,6 млрд, в результате основатель Facebook опустился в рейтинге богатейших людей мира с третьей на пятую строчку, которую ранее занимал Билл Гейтс.

В Швеции будет объявлен лауреат Нобелевской премии в области физики.

Накануне Нобелевский комитет назвал имя лауреатов премии в области медицины или физиологии - ими стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, которые изучали, как живые организмы реагируют на температуру и прикосновения.

Мировые СМИ активно обсуждают публикацию "Архива Пандоры", который стал результатом масштабной утечки документов офшорных компаний.

В частности, Times пишет, что Великобритания замешана в системе, которая помогает авторитарным режимам отмывать деньги, а британский истеблишмент, по мнению журналистов, является соучастником попыток России превратить Лондон в гигантскую прачечную для грязных денег.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лондонский Сити часто связывают с богатыми россиянами

"Стремление угодить, отсутствие должной осмотрительности и открытые для не всегда честных денег карманы стали отличительной чертой деловых отношений лондонского Сити с российскими клиентами, включая тех, которые связаны с Владимиром Путиным", - пишет газета.

Пока Великобритания активно соглашается участвовать в процессе сокрытия доходов, используя для этого армию юристов, финансовых менеджеров, агентов по недвижимости и советников по связям с общественностью, ни один диктатор, хоть в России, хоть в странах Центральной Азии, может не беспокоиться об отчетности о доходах перед своими гражданами, делает вывод Times.

Pandora Papers показывает слабые места в борьбе Евросоюза с уклонением от уплаты налогов, считает Deutsche Welle.

В ЕС в последние годы было много сделано для борьбы с уходом от налоговых платежей: банковская тайна фактически отменена, между странами налажен обмен информацией об уплате налогов, за отмывание денег предусмотрено серьезное наказание.

Но в новом глобальном расследовании упомянуты несколько высокопоставленных европейских чиновников, включая премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, и это должно заставить ЕС задуматься о том, работают ли все эти меры.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Евросоюз сделал много для борьбы с уклонением от уплаты налогов, но этого все еще недостаточно

В ЕС готовы сделать больше, например, ввести единый минимальный налог на прибыль для транснациональных корпораций, который составит 15%, что, по мнению авторов инициативы, должно лишить компании смысла искать более выгодные налоговые условия.

Но, отмечает издание, быстрого решения для проблемы уклонения от налогов не существует: минимальный налог для корпораций может и повлияет на компании, но никак не помешает отдельным гражданам скрывать их доходы.

Мировые лидеры, упомянутые в Pandora Papers, по-разному реагируют на публикацию досье, пишет Washington Post.

Досье было встречено официальными опровержениями, обвинениями в иностранном влиянии и пока единственном заявлении об официальном расследовании.

Так, премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал, что проведет расследование в отношении каждого гражданина Пакистана, имя которого фигурирует в документах.

Он также заявил, что он и его правительство приветствует подобные публикации, потому что они способствуют "разоблачению элит, которые нажили богатства нечестным путем".

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш, которого обвинили в покупке через офшоры замка во Франции, заявил, что публикация - попытка иностранных сил повлиять на выборы в стране и очернить его.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал проверить информацию из досье

В Иордании часть населения выступила в поддержку короля Абдуллы II - по данным Pandora Papers, он потратил более 100 млн долларов, скупая недвижимость через офшоры.

Люди в соцсетях называли произошедшее атакой на монархию и защищали монарха. Были и те, кто задавался вопросом, не оплачена ли эта недвижимость деньгами из международной помощи, которую направляют в страну. Сам король заявил, что не потратил ни копейки из общественных денег.

В России публикацию Pandora Papers освещали довольно активно, при этом государственные СМИ практически не упоминали имя президента страны Владимира Путина и других российских фигурантов утечки.

Оппозиция в Великобритании требует от премьер-министра Бориса Джонсона и членов правящей Консервативной партии вернуть деньги, которые партия получила от людей, упомянутых в досье, и начать расследование, пишет Guardian.

Недовольство оппозиции вызвали деньги, полученные от Мохамеда Амерси, крупного донора, финансировавшего кампанию Джонсона на пост премьер-министра.

В досье сказано, что Амерси причастен к спорной выплате 220 млн долларов секретной офшорной компании в 2010 году. Фирма контролировалась Гульнарой Каримовой - дочерью бывшего президента Узбекистана. Платеж был описан властями США как "взятка в размере 220 миллионов долларов". Адвокаты Амерси заявили, что офшорная компания была проверена и одобрена шведским регулятором.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Премьера Великобритании Бориса Джонсона просят проверить доноров Консервативной партии

Еще один нуждающийся в проверке, по мнению оппозиции, донор консерваторов -

Любовь Чернухина, супруга экс-главы ВЭБ и бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина. В Pandora Papers утверждается, что пара связана с сетью из 32 офшорных компаний, трех трастов и активов на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов.

В ответ на претензии представитель Консервативной партии заявил, что все пожертвования партии прозрачны и открыты и полностью соответствуют закону.

Автор фото, EPA

Газета El Pais также не обошла вниманием досье, но пишет не о чиновниках и бизнесменах, а об известном писателе, обладателе Нобелевской премии по литературе Марио Варгасе Льосе.

Варгас Льоса также упоминается в Pandora Papers - писатель был конечным владельцем офшорной компании, зарегистрированной в 2015 году на Британских Виргинских островах.

Компания использовалась для управления деньгами, полученными в виде авторских отчислений за произведения, а также доходов от продажи нескольких объектов недвижимости в Мадриде и Лондоне.

Как объясняет его литературный агент, на момент регистрации офшорной компании Варгас Льоса постояно не проживал ни в Испании, ни в Перу - двух странах, гражданство которых он имеет.

Когда же в 2017 году он стал налоговым резидентом Испании, инвестиционный портфель был зарегистрирован на его имя, а не на Melek Investments, и был задекларирован в налоговых органах.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

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