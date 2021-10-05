Дайджест: Цукерберг потерял $6 млрд из-за сбоя Facebook; мировая пресса обсуждает Pandora Papers
В понедельник в работе сервисов компании Facebook - одноименной социальной сети, а также соцсети Instagram и мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger - произошел сбой, в результате которого они оказались недоступны для десятков миллионов пользователей по всему миру.
Сервис Downdetector, который отслеживает неполадки в работе крупных интернет-ресурсов, получил более 10,5 млн жалоб на недоступность соцсетей. Проблемы с доступом к сайтам и приложениям наблюдались, в частности, в США, Великобритании и России, а также в странах ЕС.
Downdetector назвал нынешний сбой крупнейшим в истории Facebook. Он продолжался более шести часов; работа соцсетей начала восстанавливаться в ночь на вторник, а полностью проблемы были устранены только к утру.
"Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.
По данным инженеров компании, сбой возник после изменения настроек магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию сетевого трафика между дата-центрами Facebook.
"Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к остановке работы наших служб", - говорится в заявлении.
Из-за недоступности сервисов Facebook увеличилась нагрузка на другие платформы, в результате чего они также стали работать с перебоями. Проблемы наблюдались у пользователей мессенджеров Telegram и Viber, сервиса микроблогов Twitter и видеохостинга YouTube, а также платформы Zoom и стримингового сервиса Netflix.
По данным Bloomberg, Марк Цукерберг за время сбоя потерял более 6 млрд долларов чистого капитала (то есть терял примерно по $1 млрд в час). Его состояние снизилось до $121,6 млрд, в результате основатель Facebook опустился в рейтинге богатейших людей мира с третьей на пятую строчку, которую ранее занимал Билл Гейтс.
В Швеции будет объявлен лауреат Нобелевской премии в области физики.
Накануне Нобелевский комитет назвал имя лауреатов премии в области медицины или физиологии - ими стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, которые изучали, как живые организмы реагируют на температуру и прикосновения.
Мировые СМИ активно обсуждают публикацию "Архива Пандоры", который стал результатом масштабной утечки документов офшорных компаний.
В частности, Times пишет, что Великобритания замешана в системе, которая помогает авторитарным режимам отмывать деньги, а британский истеблишмент, по мнению журналистов, является соучастником попыток России превратить Лондон в гигантскую прачечную для грязных денег.
"Стремление угодить, отсутствие должной осмотрительности и открытые для не всегда честных денег карманы стали отличительной чертой деловых отношений лондонского Сити с российскими клиентами, включая тех, которые связаны с Владимиром Путиным", - пишет газета.
Пока Великобритания активно соглашается участвовать в процессе сокрытия доходов, используя для этого армию юристов, финансовых менеджеров, агентов по недвижимости и советников по связям с общественностью, ни один диктатор, хоть в России, хоть в странах Центральной Азии, может не беспокоиться об отчетности о доходах перед своими гражданами, делает вывод Times.
Pandora Papers показывает слабые места в борьбе Евросоюза с уклонением от уплаты налогов, считает Deutsche Welle.
В ЕС в последние годы было много сделано для борьбы с уходом от налоговых платежей: банковская тайна фактически отменена, между странами налажен обмен информацией об уплате налогов, за отмывание денег предусмотрено серьезное наказание.
Но в новом глобальном расследовании упомянуты несколько высокопоставленных европейских чиновников, включая премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, и это должно заставить ЕС задуматься о том, работают ли все эти меры.
В ЕС готовы сделать больше, например, ввести единый минимальный налог на прибыль для транснациональных корпораций, который составит 15%, что, по мнению авторов инициативы, должно лишить компании смысла искать более выгодные налоговые условия.
Но, отмечает издание, быстрого решения для проблемы уклонения от налогов не существует: минимальный налог для корпораций может и повлияет на компании, но никак не помешает отдельным гражданам скрывать их доходы.
Мировые лидеры, упомянутые в Pandora Papers, по-разному реагируют на публикацию досье, пишет Washington Post.
Досье было встречено официальными опровержениями, обвинениями в иностранном влиянии и пока единственном заявлении об официальном расследовании.
Так, премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал, что проведет расследование в отношении каждого гражданина Пакистана, имя которого фигурирует в документах.
Он также заявил, что он и его правительство приветствует подобные публикации, потому что они способствуют "разоблачению элит, которые нажили богатства нечестным путем".
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш, которого обвинили в покупке через офшоры замка во Франции, заявил, что публикация - попытка иностранных сил повлиять на выборы в стране и очернить его.
В Иордании часть населения выступила в поддержку короля Абдуллы II - по данным Pandora Papers, он потратил более 100 млн долларов, скупая недвижимость через офшоры.
Люди в соцсетях называли произошедшее атакой на монархию и защищали монарха. Были и те, кто задавался вопросом, не оплачена ли эта недвижимость деньгами из международной помощи, которую направляют в страну. Сам король заявил, что не потратил ни копейки из общественных денег.
В России публикацию Pandora Papers освещали довольно активно, при этом государственные СМИ практически не упоминали имя президента страны Владимира Путина и других российских фигурантов утечки.
Оппозиция в Великобритании требует от премьер-министра Бориса Джонсона и членов правящей Консервативной партии вернуть деньги, которые партия получила от людей, упомянутых в досье, и начать расследование, пишет Guardian.
Недовольство оппозиции вызвали деньги, полученные от Мохамеда Амерси, крупного донора, финансировавшего кампанию Джонсона на пост премьер-министра.
В досье сказано, что Амерси причастен к спорной выплате 220 млн долларов секретной офшорной компании в 2010 году. Фирма контролировалась Гульнарой Каримовой - дочерью бывшего президента Узбекистана. Платеж был описан властями США как "взятка в размере 220 миллионов долларов". Адвокаты Амерси заявили, что офшорная компания была проверена и одобрена шведским регулятором.
Еще один нуждающийся в проверке, по мнению оппозиции, донор консерваторов -
Любовь Чернухина, супруга экс-главы ВЭБ и бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина. В Pandora Papers утверждается, что пара связана с сетью из 32 офшорных компаний, трех трастов и активов на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов.
В ответ на претензии представитель Консервативной партии заявил, что все пожертвования партии прозрачны и открыты и полностью соответствуют закону.
Газета El Pais также не обошла вниманием досье, но пишет не о чиновниках и бизнесменах, а об известном писателе, обладателе Нобелевской премии по литературе Марио Варгасе Льосе.
Варгас Льоса также упоминается в Pandora Papers - писатель был конечным владельцем офшорной компании, зарегистрированной в 2015 году на Британских Виргинских островах.
Компания использовалась для управления деньгами, полученными в виде авторских отчислений за произведения, а также доходов от продажи нескольких объектов недвижимости в Мадриде и Лондоне.
Как объясняет его литературный агент, на момент регистрации офшорной компании Варгас Льоса постояно не проживал ни в Испании, ни в Перу - двух странах, гражданство которых он имеет.
Когда же в 2017 году он стал налоговым резидентом Испании, инвестиционный портфель был зарегистрирован на его имя, а не на Melek Investments, и был задекларирован в налоговых органах.
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Дайджест подготовили Ксения Батанова и Олег Михайлов
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