Арестован подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом. Против него завели еще одно дело об изнасиловании

35 минут назад

Автор фото, Sledcom

Суд в Оренбургской области арестовал 29-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай. В суде сообщили, что он признал вину. В отношении мужчины также возбудили дело об изнасиловании. По данным СМИ, ранее задержанный был судим за убийство - он освободился из колонии два месяца назад.

Убийство студенток в Гае

По данным Следственного комитета (СКР), тела девушек нашли утром 30 сентября после пожара в квартире по улице Молодежной в Гае. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, все трое приехали учиться в Гай из соседней Башкирии. Они были студентками местного медицинского колледжа и вместе снимали квартиру.

По данным следствия, тела двух девушек обнаружили в квартире - после тушения в ней пожара. Тело третьей студентки нашли во дворе дома. У всех убитых были колото-резаные раны груди и живота. На месте преступления нашли орудие убийства - кухонный нож.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц). Его могут приговорить к 20 годам заключения или пожизненному лишению свободы.

Дело поставил на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

2 октября глава Оренбургской области назначил награду в 1 млн рублей за информацию о причастных к убийству студенток. Самих девушек 5 октября похоронили в Башкирии в их родных деревнях, сообщили РИА Новости в правительстве республики.

Автор фото, Sledcom Подпись к фото, Тела девушек нашли после тушения пожара в квартире, которую они снимали

Что известно о подозреваемом

30 сентября, в день обнаружения тел убитых, в СКР заявили, что у них пока нет подозреваемых в совершении преступления. На следующий день в ведомстве заявили, что допросили более 100 человек, в том числе однокурсников девушек, преподавателей колледжа, в котором они учились, соседей и хозяев квартиры, где все произошло.

Следователи назначили 14 экспертиз по делу и изъяли записи с окрестных камер видеонаблюдения. При этом двор дома, в котором произошло убийство, не был оснащен муниципальной системой видеонаблюдения, сообщил РИА Новости источник в городской администрации.

3 октября областное управление СК сообщило, что подозреваемый в убийстве установлен. Им оказался 29-летний Александр Лазарев 1991 года рождения. В ведомстве пояснили, что нашли одежду Лазарева, в которой тот был в момент совершения преступления - по ней его и вычислили.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщило, что Лазарев ранее был несколько раз судим, последний раз он получил 9,5 года лишения свободы за убийство.

"Сидел за убийство 9,5 года, два месяца назад освободился. Также ранее был осужден за разбой и освобожден досрочно", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Как уточнила собседница агентства, Лазарева осудили за убийство директора бара "Апельсин" в городе Орске Оренбургской области. По данным СКР, убийство произошло в феврале 2012 года, тогда Лазарев сам сдался полиции.

Вечером 3 октября полиция отчиталась о задержании Лазарева по делу об убийстве трех студенток. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что Лазарева сначала преследовали на автомобиле сотрудники ДПС, после чего он бросил машину и пытался скрыться на территории детского сада в Орске, где его и задержали.

Новые уголовные дела

Утром 5 октября в Гайском городском суде сообщили, что Лазарев признал свою вину на допросе.

"В документах следователи указывают, что при допросе в качестве подозреваемого он дает изобличающие себя показания, признает вину", - сообщили РИА Новости в суде.

В СКР также сообщили, что в отношении Лазарева также возбуждены новые уголовные дела по пункту "а" части 3 статьи 131 УК (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней), по пункту "а" части 3 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетей), по части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба), а также по части 1 статьи 166 УК (неправомерное завладение автомобилем). Ему грозит пожизненное заключение.

О том, что убитые девушки были изнасилованы, 3 октября сообщил местный портал "Гай.рф" со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.