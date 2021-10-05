Сотни тысяч детей стали жертвами священников-педофилов во Франции. Но многие насильники могут уйти от наказания

54 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большинство жертв Католической церкви - мальчики, не достигшие подросткового возраста.

Более 200 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей католической церкви Франции за последние 70 лет. Об этом говорят результаты масштабного независимого расследования, опубликованного во вторник.

Независимое расследование сексуальных преступлений было инициировано французской католической церковью в 2018 году на волне громких скандалов в церквях других стран. В состав комиссии входили врачи, социологи, историки и теологи.

Авторы доклада толщиной в 2,5 тыс. страниц изучили церковные и полицейские архивы, а также пообщались со свидетелями и жертвами. За два с половиной года работы эксперты собрали данные с 1950 года и опросили более 6500 человек.

Результаты расследования выявили, что жертвами насилия могли стать около 330 тысяч детей, если брать в расчет прихожан церкви, например учителей в католических школах, также причастных к сексуальным преступлениям.

Из 115 тысяч бывших и нынешних католических священников Франции около 3000 человек причастны к насилию. Однако эта цифра может быть занижена, предупреждают авторы доклада.

Подавляющее большинство жертв католической церкви - мальчики из разных социальных слоев, не достигшие подросткового возраста. 60% жертв испытали серьезные трудности с сексуальным и психическим здоровьем уже во взрослой жизни.

Глава расследования Жан-Марк Савье назвал приведенные в докладе цифры ошеломляющими. Он добавил, что до недавнего времени, католическая церковь продемонстрировала глубокое, и даже жестокое безразличие по отношению к жертвам.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Глава ассоциации жертв насилия Франсуа Дево приветствовал публикацию доклада, жестко осуждающего католическую церковь Франции

Церковь не только не смогла предотвратить насилие, утверждают авторы доклада, но и не сообщала о таких случаях и, зная о них, допускала контакт детей с насильниками.

Одна из жертв назвала доклад поворотным моментом в истории Франции, добавив, что католической церкви пора коренным образом пересмотреть свои действия.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Хью Скофилд, факты, приведенные в докладе, будет очень трудно принять, они станут потрясением для французов.

Жан-Марк Савье осудил систематические попытки церкви защитить священников от обвинений в сексуальном насилии и призвал ее выплатить репарации жертвам.

В ответ президент Конференции архиепископов Франции Эрик де Мулен-Бофор заявил: "Мое желание сейчас - попросить прощения у каждого из вас".

Авторы доклада рекомендовали внести изменения в церковные правила, включая ограничения тайны исповеди в случае совершения священнослужителем акта сексуального насилия.

Ранее в этом году папа Франциск внес изменения в свод законов католической церкви, криминализировав сексуальное насилие.