Фигурант дела "Сети" заявил, что заключенные выбили из него признание в убийстве

час назад

Автор фото, Alexander Polyakov/TASS Подпись к фото, 7 фигурантов дела "Сети" были приговорены к реальным тюремным срокам

Осужденный по делу "Сети" Максим Иванкин заявил, что другие заключенные заставили его написать явку с повинной по делу о двойном убийстве соратников под Рязанью. Об этом он рассказал адвокатам, фрагменты их разговора опубликовала "Новая газета". При этом Иванкин по-прежнему вину не признает.

В феврале прошлого года Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым фигурантам дела о сообществе "Сеть" (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России). Все они получили длительные тюремные сроки, Иванкин получил 13 лет колонии строгого режима.

В марте того же года знакомый фигурантов дела Алексей Полтавец, уехавший из России на Украину, со страниц издания "Медуза" (признана СМИ, выполняющим функции иностранного агента) заявил, что он вместе с Иванкиным якобы убил в рязанском лесу своих друзей - жителей Пензы Артема Дорофеева и Екатерину Левченко. Они уехали из Пензы в Рязань, опасаясь преследования по делу о наркотиках.

Иванкин вину в убийстве, о котором рассказал Полтавец, отрицает.

7 сентября этого года Иванкина вывезли из колонии в Чувашии, где он отбывает наказание, рассказывала в "Фейсбуке" его жена Анна Шалункина. Информацию подтверждал "Медиазоне" (издание признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента) его адвокат.

Позже он по этапу оказался в СИЗО-1 в Нижнем Новгороде, оттуда был переведен во владимирскую колонию №3, а в итоге доставлен в СИЗО-1 Рязани, где его в начале этой неделе посетили адвокаты Светлана Сидоркина и Константин Карташов. Они передали "Новой газете" копию адвокатского опроса Иванкина, издание опубликовало выдержки.

"Били и не отпускали спать"

Осужденный утверждает, что лояльные администрации заключенные избивали его в тюремной больнице при владимирской колонии, требуя заучить наизусть заявление с признанием вины в убийстве.

"Сразу, когда я был доставлен в больницу, меня встретили "красные" [активисты из числа заключенных], - цитирует его рассказ "Новая газета". - Заключенные стали меня бить по затылку и по почкам… Опознать активистов смогу…"

"Я сообщил о своей непричастности к убийству Дорофеева и Левченко… Оперативные сотрудники заявили о том, что их не устраивает моя позиция, и потребовали переписать от руки написанную ими явку с повинной, которую я был вынужден переписать под присмотром нескольких активистов. События, изложенные в явке с повинной, соответствовали версии журналистов в СМИ", - рассказал Иванкин.

"Активисты заставили меня выучить содержание явки с повинной наизусть. До тех пор, пока я им дословно не пересказал, меня не отпускали спать", - добавил он. После этого, по его словам, приехал следователь и оформил протокол принятия явки с повинной.

"Я дал признательные показания из опасения за свою жизнь и здоровье", - заявил осужденный по пензенскому делу "Сети".

В марте 2020 года фигуранты дела "Сети", в том числе Иванкин, требовали допросить их по делу об убийстве Дорофеева и Левченко. Их обращение публиковала "Новая газета". "Практически ежедневно к некоторым из нас приходят неизвестные сотрудники силовых структур, проводят душеспасительные беседы, склоняя к признанию вины в причастности к убийствам", - говорилось в том обращении.