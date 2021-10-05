Нижегородская прокуратура потребовала запретить "Мужское государство"

5 минут назад

Автор фото, Yuri Mashkov/Tass

Прокуратура Нижегородской области подала иск в областной суд с требованием запретить деятельность на территории России незарегистрированного объединения "Мужское государство". Сообщество объединяет тех, кто разделяет в том числе женоненавистнические и гомофобные взгляды.

Как указано в карточке дела на сайте Нижегородского областного суда, истцом выступает исполняющий обязанности прокурора Нижегородской области Андрей Гальченко, а среди ответчиков числится создатель "Мужского государства" Владислав Поздняков.

Рассмотрение дела назначено на 18 октября.

Группа "Мужское государство" была создана в 2016 году и объединяла несколько пабликов в соцсети "ВКонтакте". Участники объединения характеризуют себя как защитники традиционных ценностей, свою идеологию они описывают как "национал-патриархат".

Сообщество объединяет тех, кто разделяет женоненавистнические и гомофобные взгляды. В соцсетях активисты, в частности, устраивали кампании против феминисток и ЛГБТ-активистов.

В конце августа сеть ресторанов "Тануки" обвинила "Мужское государство" в "минировании" своих заведений. До этого Поздняков выступал с критикой рекламы "Тануки" с темнокожим мужчиной.

"Мужское государство" также обвиняло другую сеть японских ресторанов - "Ёбидоёби" - в "пропаганде мультикультурализма". Активисты движения призывали организовывать атаки на сайты ресторанов, не оплачивать уже оформленные заказы, а также занижать оценки ресторанов в сервисе "Яндекс.Еда".

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого говорил, что сотрудникам правоохранительных органов следует реагировать на действия "Мужского государства", "если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления".

"Там совершенно другие руководители"

Поздняков ранее уже подвергался уголовному преследованию - в декабре 2018 года Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил его к двум годам условного заключения.

Как указывалось в материалах дела, Поздняков создал группу в соцсети "ВКонтакте", в которой "осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам".

Позднее стало известно, что Поздняков уехал из России.

Во вторник Поздняков заявил изданию "Газета.Ru", что не намерен сотрудничать с нижегородской прокуратурой.

"Я уже неоднократно писал на своем канале, что я уже больше года не имею отношения к "Мужскому государству". Там совершенно другие руководители, у меня нет ни доступа, ни полномочий", - утверждает он.

Поздняков также сообщил, что сейчас живет на Северном Кипре и в ближайшее время в Россию возвращаться не собирается.