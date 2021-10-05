Facebook впервые грозит штраф до 10% выручки. Как соцсети штрафуют в России?

40 минут назад

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Роскомнадзор составил протокол на Facebook, по которому соцсети грозит штраф на сумму до 10% годовой выручки в России. Хотя американская компания выполнила требования властей и удалила запрещенный контент, на который те указали. Роскомнадзор впервые требует применить к Facebook оборотный штраф.

За что впервые предлагается оборотный штраф

Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook составил административный протокол за повторное неудаление материалов, содержащих запрещенную в Россию информацию, в социальных сетях "Фейсбук" и "Инстаграм" (по ч.5 ст.13.41 КоАП РФ), говорится в пресс-релизе ведомства, вышедшем во вторник.

Протокол будет передан в суд, который решит, на какую именно сумму должна быть оштрафована американская IT-компания. Ей грозит штраф в размере от 5% до 10% годовой выручки в России.

Как следует из сообщения Роскомнадзора, в качестве доказательства вины Facebook были приведены ссылки на девять материалов, по которым Роскомнадзор с 2019 года направил более 110 уведомлений - 60 уведомлений по четырем материалам в "Фейсбуке" и 53 уведомления по пяти материалам в "Инстаграме".

Когда представителей Facebook вызвали для составления протокола о повторном нарушении, службы модерации "Фейсбука" и "Инстаграма" эти девять материалов удалили, но российское надзорное ведомство считает это недостаточным: "По российскому законодательству компания обязана делать это в течение 24 часов после получения уведомления от Роскомнадзора".

Роскомнадзор впервые потребовал применить к Facebook оборотный штраф. Что содержится в этих публикациях, неизвестно.

Компания не имеет отдельного юрлица в России, поэтому публичных данных о ее выручке в стране нет. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина говорила "Ведомостям", что за прошлый год выручка Facebook в России составила порядка 39 млрд рублей (она не уточняла источник информации). В таком случае штраф может составить 2-4 млрд рублей, то есть примерно 27,6-55,2 млн долларов.

Штрафы на 70 млн рублей

В России Facebook в общей сложности уже назначены штрафы на сумму более 70 млн рублей. По части из них судебные решения вступили в силу, но компания пока их не выплачивает, отмечали в Роскомнадзоре.

До этого "Фейсбук" платил штрафы на меньшие суммы. Например, в ноябре прошлого года соцсеть заплатила штраф на сумму 4 млн рублей за нарушение закона о персональных данных.

Российские власти могут регулярно штрафовать "Фейсбук", но если компания не будет выплачивать штрафы, взыскать их принудительно сложно - поскольку у соцсети нет представительства в России.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Facebook и другие международные соцсети должен открыть филиалы в России в 2022 году. В случае отказа к соцсети могут применять дополнительные санкции помимо ограничения доступа или блокировки. Среди них, например, ограничение платежей в пользу компании и запрет на распространение рекламы.

Сейчас же Роскомнадзор может потребовать ограничить доступ к "Фейсбуку" или полностью его заблокировать на территории России - по тем же причинам, по которым был ранее заблокирован LinkedIn, предпринимались попытки заблокировать Telegram и был замедлен "Твиттер". Правовых оснований для блокировки у властей достаточно, считают эксперты.

Перенос данных в Россию

Огромные штрафы - не единственный инструмент давления, с помощью которого российские власти могут сейчас или в будущем повлиять на международные соцсети.

Российские власти уже давно могли заблокировать соцсеть "Фейсбук" за отказ компании Facebook переносить данные о российских пользователях в Россию. Хранение персональных данных российских пользователей на территории страны предусмотрено с 2015 года "антитеррористическим пакетом" законов депутата Ирины Яровой.

За отказ перенести серверы с данными в Россию в 2016 году решением Таганского суда Москвы заблокировали рекрутинговую соцсеть LinkedIn. "Фейсбуку" уже и угрожали блокировкой, и штрафовали, но до ограничения доступа к соцсети пока не дошло.

Роскомнадзор потребовал от компании Facebook перенести серверы в Россию еще в 2016 году. Это требование было предусмотрено законом "О персональных данных". С 2015 года информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России.

Александр Жаров, который в тот момент возглавлял Роскомнадзор, грозил блокировкой в случае, если Facebook откажется исполнять российский закон о локализации данных еще в 2017 году.

После этого компанию дважды штрафовали за нарушения, касающиеся персональных данных. Последний раз суд оштрафовал компанию на 4 млн рублей, которые она позже выплатила.

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS Подпись к фото, Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров грозил Facebook блокировкой еще в 2017 году

В марте этого года Роскомнадзор в очередной раз направлял Facebook требование подтвердить, что компания исполняет закон о размещении персональных данных в России. Facebook снова не отреагировал на это требование - и в июле в отношении компании составили протокол о повторном нарушении закона о локализации баз данных. За это компании грозит штраф до 18 млн рублей.

В 2019 году создатель соцсети Марк Цукерберг пояснял, что компания не будет переносить данные в страны, где нарушаются права человека.

Противоправный контент

Персональные данные в последнее время отошли на второй план. В первую очередь мировые соцсети штрафуют за неудаление контента, признанного в России запрещенной информаций.

"Фейсбук", так же как "Твиттер", могут замедлить или заблокировать за отказ удалять "противоправные ссылки и публикации" (экстремистские материалы, детская порнография, призывы к самоубийству, информация об использовании наркотиков и так далее).

В отношении Facebook только за 2021 год составили 19 протоколов за отказ удалять "противоправный контент". Это свыше двух тысяч материалов, сообщали в Роскомнадзоре.

Facebook выписывали значительные штрафы. В мае компанию обязали выплатить 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент. Известно также, что до 19 октября Facebook должен выплатить 17 млн штрафа по другим четырем постановлениям.

В марте 2021 года российские власти приступили к замедлению "Твиттера" - также за отказ соцсети удалять запрещенные в России публикации. На тот момент у Роскомнадзора были данные о 3168 неудаленных материалах "с запрещенной информацией".

В мае Роскомнадзор сообщил, что частично отказывается от замедления, потому что модераторы удалили более 91% информации, к которой у российских властей были претензии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские власти весной этого года начали замедлять работу "Твиттера"

Ключи шифрования

И еще одна причина, из-за которой к Facebook могут ограничить доступ, - отказ компании предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки в мессенджере. Согласно требованиям "закона Яровой", после запроса ФСБ компаниям отводится 10 дней на передачу этих данных.

Ключи шифрования ФСБ может требовать только у тех сервисов, которые уже включены реестр организаторов распространения информация (сервисов, где можно обмениваться сообщениями). В нем уже более 170 сайтов, в том числе "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Тиндер".

Мессенджера "Фейсбук" в реестре пока нет. При этом включить его в этот список могут в любое время, считают эксперты, так как он подпадает под соответствующие критерии.

Основатель Telegram Павел Дуров отказался предоставлять ключи российским властям, заявив, что это технически невозможно. В ответ на это Telegram попытались заблокировать, но эта затея, как известно, не увенчалась успехом.

Что Facebook ждет в этот раз

Моментальной блокировки "Фейсбука" в случае отказа компании платить очередной штраф ждать не стоит, считает ведущий юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян. Однако оснований для блокировки у властей с точки зрения российского закона более чем достаточно, уверен он.

"Правовые инструменты уже созданы. Блокировки работают более эффективно. Дело за политической волей. Мы не знаем, как поведут себя органы власти. Естественно, эти решения принимает не Роскомнадзор, а администрация президента. Все идет поэтапно. За один день заблокировать всех российские власти не могут. Это будет означать деполитизированность огромного количества пользователей", - сказал Дарбинян Би-би-си.

Сдерживающими факторами для властей могут стать экономические последствия блокировки "Фейсбука" как одной из крупнейших рекламных площадок и возможная резкая радикализация части населения, которые останутся без доступа к соцсети, полагает Дарбинян.