В Молдове задержан генеральный прокурор Стояногло. Его обвиняют в коррупции

час назад

Автор фото, procuratura.md Подпись к фото, Александр Стояногло возглавлял генеральную прокуратуру Молдовы с ноября 2019 года

Власти Молдовы отстранили от должности и задержали генерального прокурора страны Александра Стояногло, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции. Президент страны Майя Санду неоднократно говорила, что Стояногло пытается защищать коррумпированных политиков и бизнесменов, генпрокурор в ответ обвинял ее в попытках использовать силовое ведомство в политических целях.

Как сообщил в "Фейсбуке" министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко, уголовное дело против Стояногло возбудил прокурор, назначенный во вторник Высшим советом прокуроров (ВСП). "В настоящее время у нас нет руководства прокуратуры", - написал министр и добавил, что предлагает уже сегодня назначить временного генерального прокурора страны.

По словам Литвиненко, в случае если против руководителя Генпрокуратуры возбуждается уголовное дело, он отстраняется от работы на время расследования.

Прокурор Виктор Фуртунэ, проводивший проверку по делу Стояногло, уточнил, что тот задержан на 72 часа. "Его обвиняют в превышении служебных полномочий, пассивной коррупции", - сказал Фуртунэ.

В чем обвиняют Стояногло

Александр Стояногло возглавлял генеральную прокуратуру Молдовы с ноября 2019 года, его назначил предыдущий президент страны Игорь Додон за несколько недель до своей отставки и передачи власти Санду.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Майя Санду вела кампанию под лозунгами борьбы с коррупцией и сотрудничества с Западом. На этом фото она изображена во время визита в Молдову президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Проверка работы Стояногло была начала по запросу депутата правящей в Молдове партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиана Карпа и министра юстиции Литвиненко.

В числе прочего Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2102 году тот, будучи депутатом, предложил поправку к закону "О борьбе с отмыванием денег", которая в 2014 году помогла отмыть через молдавскую банковскую систему миллиарды долларов по схеме, описанной в журналистском расследовании группы Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). В статье "Ландромат" раскрывалась схема вывода денег в Молдову под видом уплаты долгов.

Кроме того, депутаты обвинили Стояногло в коррупционных связях с одним из самых богатых бизнесменов Молдовы Вячеславом Платоном, который летом этого года покинул страну и сейчас находится в розыске. По мнению Карпа, генеральная прокуратура незаконно отменила обвинения против Платона, после чего он был освобожден.

Сам Стояногло считает эти обвинения безосновательными. Он утверждает, что новые власти Молдовы пытались убедить его возбудить уголовные дела против представителей парламентской оппозиции, а после отказа начали его преследовать.

"Я не имею ни юридических оснований, ни морального права подавать в отставку, - сказал Стояногло на пресс-конференции в понедельник. - Я понимаю, что этого добиваются новые власти, которые задались целью установить политический контроль над Генпрокуратурой. Нападки на генерального прокурора, дискредитация генпрокурора и его последующее увольнение - это забота номер один нынешних властей, включая президента Молдавии".

Майя Санду неоднократно критиковала Стояногло, заявляя, что генеральная прокуратура под его руководством не способна бороться с коррупцией и отвергала обвинения в попытках организовать политическое преследование оппозиционеров.

"Мы говорили о том, что члены двух преступных группировок, причастных к крупным коррупционным схемам, беспрепятственно покинули страну, а прокуратура ничего не делает, чтобы остановить их или вернуть в Молдову для привлечения к ответственности", - цитировал портал Newsmaker сообщение Санду в "Фейсбуке".

"Ни Стояногло, ни коррумпированные лица, которых он пытается защитить, не смогут остановить самую важную реформу, в которой нуждается страна - очищение судебной системы и прокуратуры от влияния коррумпированных групп", - также написала глава государства.

Победа прозападных сил

На досрочных парламентских выборах, прошедших в Молдове летом этого года, победила прозападная партия "Действие и солидарность" (PAS), которую ранее возглавляла Санду. Она вела кампанию под лозунгами борьбы с коррупцией и укрепления связей с ЕС. Основным соперником PAS был Блок коммунистов и социалистов во гласе с Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, который считается пророссийским.