Хакеры украли данные стриминговой платформы Twitch. Возможно, это крупнейшая утечка за последние годы

8 минут назад

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Платформа для игрового стриминга Twitch подтвердила, что хакерам удалось получить значительный объем данных о ее пользователях. В среду на интернет-форумах появились файлы общим объемом более 100 гигабайт, в которых содержится внутренняя информация компании и данные о заработке стримеров.

Из документов следует, что стримеры на Twitch (сервис принадлежит компании Amazon Джеффри Безоса) за последние два года заработали миллионы долларов. T

witch заявила, что в срочном порядке пытается установить, какие именно данные были украдены. В сообщении, размещенном в "Твиттере" компания обещает "проинформировать сообщество как только появятся дополнительные сведения".

Информацию о взломе косвенно подтвердили известные Twitch-стримеры. "Мой заработок указан на 100% верно", - рассказал Би-би-си стример Calc, играющий в Fortnite.

В документах, появившихся на имиджборде 4chan, перечисляются выплаты стримерам, в том числе известным, которые были сделаны с августа-сентября 2019 года по октябрь 2021-го. Больше всех за этот период заработали стримеры CriticalRole, Canadian xQC и American Summit1g. Канал CriticalRole получил за период 9,5 млн долларов, следует из утечки.

Хакеры, которые утверждают, что взломали Twitch, также говорят, что им удалось получить исходный компьютерный код, на котором работает платформа.

Как утверждает источник утечки, в файлах размером 129 ГБ содержатся:

Исходный код twitch.tv с комментариями;

Клиенты сервиса для разных платформ

Инструменты внутреннего центра операционной безопасности Twitch.

Анализ: обидная утечка

Джо Тайди, корреспондент Би-би-си по вопросам кибербезопасности

Twitch, как известно, тщательно хранит свои секреты - например, информацию о том, сколько платят стримерам. Поэтому эта утечка выглядит для компании крайне обидной.

Компании-конкуренты, такие как YouTube Gaming, предлагают стримерам огромные зарплаты. Поэтому последствия взлома могут быть очень значительными.

Кроме информации о выплатах, в документах, судя по всему, содержится исходный код платформы, и даже технические спецификации будущих проектов.

И кажется, что по крайней мере часть этой информации достоверна.

Как говорят эксперты по безопасности, в файлах есть информация, к которой могли иметь доступ только сотрудники Twitch, например, сведения о внутренних серверах.

И если все это подтвердится, то речь пойдет о самой крупной утечке на моей памяти - все самые ценные данные целой крупной компании были разом выложены в интернет.

Доходы стримеров могут не ограничиваться средствами, которые они получают от Twitch: некоторые из них имеют спонсорские контракты с другими компаниями и могут зарабатывать на других платформах. Кроме того, многие из главных стримеров - если не все они - давно превратились в полноценные медиа-компании с собственными сотрудниками и дополнительными расходами на ведение бизнеса. Поэтому обнародованные суммы в полной мере не отражают непосредственные доходы звезд этой индустрии.

На некоторых документах в файлах стоит пометка "первая часть", поэтому возможно, что архивы были выложены не полностью.

Автор самого раннего из известных Би-би-си поста с файлом сопроводил его комментарием, в котором назвал сообщество, сложившееся вокруг платформы, "отвратительной токсичной выгребной ямой". Автор заявил, что цель утечки - спровоцировать "конкуренцию".